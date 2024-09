Mauvais départ pour les clubs lémaniques ++ 4 Suisses au Masters

La France commence par une défaite contre l'Italie Giacomo Raspadori célèbre le troisième but italien Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler La France a été battue par l'Italie 3-1 vendredi soir au Parc des Princes lors de la première journée de la Ligue des nations. Les Italiens ont fait la différence en deuxième mi-temps. Bradley Barcola avait pourtant ouvert le score après seulement 13 secondes de jeu pour s'offrir le but le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France. Bien dans leur match avec Barcola, Mbappé et Olise, les Français auraient dû profiter de leur temps fort. Mais les Italiens ont égalisé par Federico Dimarco à la 30e. Et le sélectionneur Luciano Spalletti avait envie de commencer un nouveau cycle sur de bonnes bases. Alors en seconde période, les Transalpins ont pris le large grâce à Davide Frattesi (51e) et à Giacomo Raspadori (74e). Pour leur prochain match, les Bleus affronteront la Belgique lundi à Lyon. Les Belges ont eux battu Israël 3-1 à Debrecen. SI Kevin De Bruyne a inscrit un doublé, Openda a manqué un penalty à la 56e.

Défaites pour les clubs lémaniques Kevin Pasche a réalisé un bon match mais Lausanne s'est incliné Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Lausanne et Genève ont commencé la Champions League par une défaite. A Malley, les hommes de Geoff Ward ont été battus 2-1 ap par Ocelari Trinec. Lausanne aurait mérité mieux, mais une pénalité bête de Tim Bozon a offert aux Tchèques un jeu de puissance en prolongation et à 4 contre 3, les champions d'Extraliga ont su prendre le point supplémentaire à la 61e par Kurovsky. Ce sont pourtant les Vaudois qui ont ouvert le score en faisant payer aux Tchèques leur indiscipline. A la toute fin du tiers médian, Antti Suomela a pu servir magnifiquement Théo Rochette lors d'un power-play et le jeune attaquant vaudois n'a pas manqué la cible, même s'il a eu un peu de chance. A la 42e, l'ancien Lausannois Libor Hudacek avait égalisé. Lausanne se rend dimanche à Bremerhaven pour son second match. Dans le nord de l'Allemagne justement, c'est là que Genève-Servette a remis son titre en jeu. Les Aigles se sont inclinés 3-2 alors qu'ils menaient rapidement 2-0. Tanner Richard (2e) et Simon Le Coultre (8e) avaient parfaitement lancé la machine. Mais en début de troisième période, les joueurs de Jan Cadieux ont encaissé deux buts en 84 secondes et les Allemands ont su gérer la pression mise par les champions d'Europe en titre.

Quatre Suisses passent le cut Cedric Gugler pointe au 9e rang après deux tours à Crans Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Quatre Suisses, dont deux amateurs, ont passé le cut à l'European Masters de Crans-Montana. Ils pourront jouer ce week-end. C'est une performance jamais vue dans l'époque moderne. Le Bâlois de 24 ans Cedric Gugler est même encore parmi les dix meilleurs après deux tours avec six coups sous le par. Gugler accuse un retard de huit coups sur le leader Matt Wallace, mais la différence avec la deuxième place d'Alex Fitzpatrick n'est plus que de quatre coups. L'amateur Nicola Gerhardsen, qui occupait encore la 6e place vendredi matin, a chuté à la 65e place après un deuxième tour nettement moins bon (+4). Au même rang, Ronan Kleu et l'amateur valaisan Max Schliesing ont également passé le cut. En revanche, les pros Jeremy Freiburghaus (+1 au total), Benjamin Rusch (+2) et Joel Girrbach (+3) doivent quitter Crans. Le leader Matt Wallace (-14) est le seul à avoir joué au moins le par ou mieux sur les 36 trous des deux premiers jours.

Nora Meister décroche l'argent du 400 m libre Nora Meister a obtenu une magnifique médaille d'argent sur 400 m libre Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Aux Jeux paralympiques de Paris, Nora Meister a remporté une nouvelle médaille pour l'équipe de Suisse. La nageuse de 21 ans a décroché l'argent sur 400 m libre. Meister s'est longtemps livrée à un beau duel avec la Britannique Maisie Summers-Newton pour la deuxième place. Mais plus la course avançait, plus l'endurance supérieure de l'Argovienne se faisait sentir. Elle a finalement terminé en 5'16''53 contre 5'21''36 pour la Britannique. Pour Meister, qui s'était fixé comme objectif une médaille dans cette discipline, il s'agit déjà du deuxième métal paralympique. Il y a trois ans à Tokyo, elle avait remporté le bronze dans la même discipline. L'or est revenu sans surprise à la Chinoise Jiang Yuyan. La jeune femme de 19 ans s'est imposée en 5'12''07.

Primoz Roglic prend le pouvoir Primoz Roglic a fait coup double lors de la 19e étape de la Vuelta Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon Primoz Roglic a fait coup double et enfin pris la tête de la Vuelta à l'occasion de la 19e étape. Le Slovène va très vraisemblablement s'adjuger dimanche son 4e Tour d'Espagne. Bien aidé par son équipe, Primoz Roglic s'est irrésistiblement détaché dans la montée finale vers Alto de Moncalvillo. Le Slovène a finalement triomphé en solo avec 46 secondes d'avance sur le Français David Gaudu. Roglic a ainsi repris le maillot rouge de leader à l'Australien Ben O'Connor. Depuis sa victoire dans la 6e étape, O'Connor avait courageusement défendu sa position de leader à douze reprises, mais ses cinq secondes d'avance restantes ne constituaient pas un matelas suffisant. L'Australien de l'équipe Decathlon AG2R a terminé 12e et perdu 1'49 sur Roglic. Il compte désormais 1'54 de retard sur Roglic, tandis que l'Espagnol Enric Mas pointe au 3e rang à 2'20. Le Slovène est maintenant parfaitement placé pour s'offrir sa 4e Vuelta après 2019, 2020 et 2021. L'étape montagneuse de samedi devrait lui convenir, de même que le contre-la-montre final de 24,6 km dimanche. Il s'agit de la 15e victoire d'étape pour le leader de l'équipe allemande Red Bull-Bora-Hansgrohe sur la Vuelta.

Balsamo surprend Kopecky et remporte la 1re étape Elisa Balsamo lève les bras au ciel après avoir gagné la 1re étape du TdR Féminin Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Elisa Balsamo (Lidl-Trek) a remporté la 1re étape du Tour de Romandie Féminin, disputée vendredi entre La Grande Béroche et Lausanne. Première leader du général, l'Italienne a devancé sur le fil la championne du monde en titre Lotte Kopecky, alors que Noemi Rüegg s'est classée 4e. Formation la plus forte du peloton féminin, la Team SD Worx pensait bien avoir fait tout juste en plaçant Christine Majerus aux avant-postes puis en faisant travailler la favorite pour la victoire finale Demi Vollering dans le dernier kilomètre. Mais Lotte Kopecky a sans doute présumé de ses forces dans ce final en faux-plat montant. La Belge a lancé son sprint d'un peu trop loin et a été nettement devancée sur la ligne d'arrivée au Pont Bessières par la championne du monde 2021 Elisa Balsamo. Brillante 7e dans la course sur route des Jeux olympiques de Paris, Noemi Rüegg a pour sa part manqué de peu le podium de cette 1re étape. La Zurichoise a néanmoins confirmé sa bonne forme en terminant au 4e rang, juste derrière l'Allemande Liane Lippert. Les coureuses auront droit à un menu plus copieux samedi avec l'étape décisive entre Chippis et Vercorin, sur 101,9 km. Le juge de paix sera la montée finale vers Vercorin, longue de près de 10 km avec une pente moyenne de 8,2%. Dimanche, l'ultime étape se déroulera autour de Morges - Morges (144,2 km).

Lausanne renforce son milieu de terrain Koindredi (en arrière-plan), qui avait affronté YB avec le Sporting, rejoint Lausanne-Sport Image: KEYSTONE/AP/ARMANDO FRANCA Le FC Lausanne-Sport annonce l'arrivée de Koba Koindredi. Le milieu français de 22 ans, qui débarque en provenance du Sporting, est prêté pour une saison avec une option d’achat. Formé notamment au RC Lens, Koindredi avait fait ses débuts professionnels en 2020/21 avec Valence en Liga espagnole. Passé par Oviedo et Estoril, le Néo-Calédonien avait rejoint le Sporting en janvier 2024. Il a notamment été aligné en Europa League lors du match retour du 16e de finale remporté face à Young Boys.

Sinner, seul favori au rendez-vous du dernier carré Jannik Sinner est bien au rendez-vous du dernier carré de l'US Open. Après les défaites de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic et Alexander Zverev, seuls les inattendus Jack Draper, Tayor Fritz et Frances Tiafoe peuvent désormais empêcher le no 1 mondial de décrocher son deuxième titre en Grand Chelem. En demi-finale vendredi, l'Italien sera opposé au gaucher britannique Jack Draper (no 25), tandis que le gagnant du duel entre Taylor Fritz (no 12) et Frances Tiafoe (no 20) assurera aux Etats-Unis la présence d'un des leurs en finale du tableau masculin. Ce qui n'est plus arrivé depuis Andy Roddick en 2006. Sinner-Draper, choc entre "bons copains" Sinner (23 ans) est arrivé à New York l'esprit embrumé par l'officialisation de deux contrôles antidopage positifs en mars pour lesquels il a été blanchi. Après un début de tournoi "un peu compliqué" - symbolisé par la perte du premier set au 1er tour -, l'Italien n'a fait que monter en puissance "jour après jour grâce au soutien de (son) équipe", jusqu'à sa probante victoire en quarts contre le vainqueur de l'édition 2021 Daniil Medvedev (no 5). Mais son prochain adversaire a fait un parcours impressionnant: Draper, dont le meilleur résultat en Grand Chelem était jusque-là le huitième de finale joué à Flushing Meadows en 2023, n'a pas encore concédé le moindre set cette année et n'a perdu sa mise en jeu que trois fois en cinq matches. "Les demies, ce ne sont pas mentalement des matches comme les premier ou deuxième tours. Nous verrons qui s'en sort le mieux", a prévenu Sinner. De ce côté, il a clairement l'avantage puisqu'il a déjà joué beaucoup de gros matches contre les meilleurs joueurs du monde en fin de tournois, avec notamment un premier titre du Grand Chelem remporté en janvier en Australie. Mais ce sera sa première demie à New York. Toutefois, Draper a fait forte impression en quarts face à Alex De Minaur, pour son tout premier quart de Majeur et son premier match dans l'impressionnant Stade Arthur Ashe. "Je pense que cette année j'ai beaucoup progressé mentalement et ça m'a permis de progresser", a estimé le Britannique de 22 ans. Il a aussi beaucoup travaillé durant l'année écoulée car l'an dernier, alors qu'il était blessé, il enviait "ces incroyables jeunes joueurs" qui remportaient de grands tournois. "Je me suis dit que je n'en faisais pas assez pour y arriver moi-même", a-t-il expliqué. Cette année, il y est. Et s'apprête à affronter "un bon copain", sur le papier plus fort que lui. "Même les meilleurs joueurs du monde ne gagnent que 53 ou 54% de points d'un match, donc il faudra être clinique sur les points qui comptent vraiment", a-t-il résumé. Fritz-Tiafoe, pour l'Amérique Il faut remonter à 2006 pour avoir un finaliste américain en simple messieurs à Flushing Meadows et à 2003 pour y avoir un vainqueur US. Roddick les deux fois. Fritz et Tiafoe ont parfaitement profité d'un tableau vite privé de Djokovic, Ruud ou Rublev pour se hisser jusqu'au dernier carré. Ce sera la première demie en Grand Chelem pour Fritz, la seconde pour Tiafoe après celle de l'US Open 2022. Ce dernier est déjà sorti vainqueur d'un sacré choc 100% US, dès le troisième tour face au demi-finaliste sortant Ben Shelton. "Quand on joue contre Ben, on ne regarde pas la suite du tableau. Mais après l'avoir battu, le tableau était chamboulé (avec la défaite de Djokovic qu'il aurait dû affronter en 8e de finale) et là on commence à se dire +pourquoi pas ?+", a-t-il déclaré au sujet de ses espoirs d'aller loin dans le tournoi. Fritz, lui, a enchaîné des victoires probantes contre Casper Ruud, finaliste 2022, et surtout Alexander Zverev, finaliste 2020. Il met sa première qualification pour les demies sur le compte de "l'expérience" d'avoir joué quatre quarts de Grand Chelem. "Mes trois premiers, j'ai joué Novak, Novak et Rafa", a-t-il souligné en guise d'excuse. Mais à Wimbledon cet été, il a été battu au même stade par Lorenzo Musetti. "C'est là que je me suis dit que mon excuse ne tenait plus", a-t-il ajouté en riant. Dans leurs duels, Fritz mène 6-1 face à Tiafoe. "Personne n'est imbattable, a rappelé Tiafoe. Ce n'est pas comme à l'époque où tu arrivais en quarts, tu jouais Rafa... et tu cherchais un vol retour".

L'Argentine domine le Chili 3-0 en qualifications pour le Mondial La joie des Argentins, qui ont dominé le Chili 3-0 jeudi soir Image: KEYSTONE/AP/Gustavo Garello L'Argentine a facilement dominé le Chili 3-0 jeudi à Buenos Aires dans la zone AmSud des qualifications pour le Mondial 2026. L'Albiceleste conserve ainsi la tête des éliminatoires. Les champions du monde en titre ont pu compter sur le milieu de Liverpool Alexis Mac Allister (48e), la recrue de l'Atlético Madrid Julian Alvarez (84e) et l'attaquant de l'AS Rome Paulo Dybala (91e) pour faire la différence. Sans Lionel Messi, blessé, l'Argentine n'a pas vraiment connu le danger, les Chiliens ne cadrant qu'un seul tir en cinq tentatives. Egalement privée d'Angel Di Maria qui a pris sa retraite internationale, elle s'est reposée sur sa jeune garde au milieu et la paire Lautaro Martinez-Julian Alvarez devant. L'Argentine conserve ainsi la tête des éliminatoires dans la zone AmSud avec 18 points en sept matches, devant l'Uruguay (13), qui peut recoller à deux longueurs en cas de succès contre le Paraguay vendredi. Le Brésil n'est pour l'heure que 6e, avec 7 points conquis en 6 parties.

Un coach licencié pour avoir encouragé un Sud-coréen aux JO Kim Woo-min (à droite) avait bénéficié du soutien d'un coach australien en finale du 400 m, ce qui a déplu à Swimming Australia Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader La Fédération australienne a licencié un membre de son équipe d'entraîneurs pour avoir encouragé un nageur sud-coréen aux JO de Paris. Et ceci au détriment de deux nageurs australiens. Le coach, Michael Palfrey, avait suscité l'émoi dans son pays en soutenant ouvertement le Sud-Coréen Kim Woo-min, qu'il avait autrefois entraîné, face à ses deux rivaux australiens lors de la finale du 400 m nage libre. "J'espère vraiment qu'il va gagner, mais surtout j'espère vraiment qu'il nagera bien", avait déclaré Palfrey, vêtu du maillot de l'équipe d'Australie, à des journalistes sud-coréens. "Allez la Corée!" avait-il même lancé. Tout en qualifiant ces propos d'"anti-australiens", l'entraîneur en chef Rohan Taylor s'était abstenu de destituer Palfrey séance tenante, en estimant que cela aurait déstabilisé l'équipe. Mais vendredi, la Fédération australienne (Swimming Australia) a finalement annoncé avoir "licencié Michael Palfrey pour cause de violation de son contrat de travail". Palfrey est l'accusé de s'être "déconsidéré" et d'avoir "gravement porté atteinte à sa réputation et à celle de Swimming Australia". Kim Woo-min avait finalement gagné la médaille de bronze du 400 m libre, derrière l'Australien Elijah Winnington, médaille d'argent. L'or était revenu à l'Allemand Lukas Maertens et l'autre Australien en lice, Samuel Short, avait fini quatrième.

Jessica Pegula défiera Aryna Sabalenka en finale à New York Aryna Sabalenka lorgne un 3e titre majeur Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig La finale du simple dames de l'US Open opposera samedi Aryna Sabalenka (no 2) et Jessica Pegula (no 6). La Bélarusse a dominé Emma Navarro (no 3) 6-3 7-6 (7/2) en demi-finale, alors que l'Américaine a renversé Karolina Muchova (WTA 52) 1-6 6-4 6-2. Déjà sacrée à deux reprises en Grand Chelem, à Melbourne en 2023 et en 2024, Aryna Sabalenka (26 ans) fera figure de favorite. Jessica Pegula disputera quant à elle, à 30 ans, sa première finale majeure, elle qui n'avait jamais dépassé le stade des quarts de finale avant cette quinzaine new-yorkaise. Aryna Sabalenka se retrouve ainsi dans la même situation qu'un an plus tôt à Flushing Meadows. Elle avait alors déjà abordé la finale avec les faveurs de la cote, mais avait dû s'incliner face à une Américaine portée par les quelque 23'000 spectateurs présents dans le Stade Arthur Ashe. Battue par Coco Gauff en finale l'an dernier, la Bélarusse a déjà pu se frotter à une Américaine jeudi en demi-finale. Et si elle a manqué une première opportunité de conclure au moment de servir pour le match à 6-4 5-4, elle a maîtrisé son sujet dans le tie-break qui a suivi pour s'offrir une quatrième finale majeure. Jessica Pegula, qui a subi la loi de Sabalenka en finale du WTA 1000 de Cincinnati il y a trois semaines, est quant à elle revenue de loin avant de vaincre Karolina Muchova. La fille du propriétaire des Buffalo Bills (NFL) et des Buffalo Sabres (NHL) s'est en effet retrouvée menée 6-1 2-0. Mais elle a su attendre son heure.

"Incompréhensible" Murat Yakin réconforte Nico Elvedi après son carton rouge. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER "Incompréhensible !" Tel est le premier mot qui vient à la bouche de Murat Yakin après la défaite 2-0 de la Suisse face au Danemark. Le Bâlois conteste le carton rouge de Nico Elvedi au début de la seconde période qui fut, à ses yeux, le grand tournant de la rencontre. "Nico était en avance lors de ce duel avec Dolberg. Le Danois fait faute pour passer devant, explique-t-il. Après, il y a bien sûr la faute de Nico. Et la VAR n’a statué que sur ce geste. Alors que c’est le premier de Dolberg qui a tout provoqué..." L’arbitre allemand Daniel Siebert s’est rendu dans le vestiaire des Suisses à la fin du match pour s’expliquer sur l’action qui a amené l’ouverture du score. "Breel Embolo était au sol et le fairplay aurait commandé aux Danois de sortir le ballon, poursuit Murat Yakin. Ils ne l’ont pas fait. Il est normal aussi de voir nos joueurs réagir avec une telle véhémence. L’arbitre a affirmé qu’il revenait aux Danois de sortir le ballon, qu’il ne pouvait pas, lui, interrompre l'action." C’est donc avec le sentiment d’avoir été volé au coin du bois que Murat Yakin met le cap sur Genève pour affronter l’Espagne dimanche. "L’absence de Granit Xhaka fait mal, regrette-t-il. A nous de nous adapter. Je ne sais pas si nous nous retrouvons déjà le dos au mur, mais ce que je sais, c’est que nous avions entamé la Ligue des Nations sur trois défaites en 2022 avant d’assurer notre maintien au final !" A Copenhague, Murat Yakin était satisfait de ce qu’il a vu à onze contre onze. "Nous étions dans le contrôle dans une rencontre à l’extérieur contre une équipe athlétique, glisse-t-il. Après l’expulsion d’Elvedi, nous ne pouvions plus être dans l’action, mais seulement dans la réaction. Et cela change tout, je vous assure ! »

Danemark - Suisse: La Suisse perd le match et ses nerfs Granit Xhaka a Image: KEYSTONE/EPA Comme en juin 2022 à Prague, la Suisse a entamé du mauvais pied sa campagne de Ligue des Nations. Elle s'est inclinée 2-0 face au Danemark sur des réussites de Patrick Dorgu (82e) et de Pierre-Emile Höjbjerg (92e). Introduit quelques secondes plus tôt, Dorgou a battu Gregor Kobel dans un angle trop fermé pour que la responsabilité du gardien suisse ne soit pas engagée. Parfait jusque-là, le Zurichois a commis la "petite" erreur qui gâche sa première dans la peau du no 1. Réduite à dix après l'expulsion de Nico Elvedi peu après la reprise, la Suisse a terminé la rencontre à neuf contre onze. Les nerfs du capitaine Granit Xhaka ont, en effet, tristement lâché: il a écopé de deux avertissements après l'ouverture du score pour permettre aux Danois de doubler la mise dans le temps additionnel. Un candidat au Ballon d'Or ne devrait pas agir de la sorte... C'est donc sans son maître à jouer que la Suisse devra réagir dimanche à Genève face à l'Espagne, Comble de malchance, les Champions d'Europe seront également en quête de rachat après le 0-0 concédé à Belgrade face à la Serbie. On peut parler de contre-performance pour la Roja qui aura sans doute à cœur de l'effacer. Un arrêt qui ne fait pas tout oublier Un onze initial sans Romand, après la préférence accordée par Murat Yakin à Nico Elvedi en défense centrale dans un rôle que pouvait endosser Denis Zakaria, n'a pas vraiment traversé une première mi-temps paisible. Malgré un avantage très net dans la possession (61 %), les Suisses étaient bien heureux de regagner les vestiaires à la pause sans être menés au score. Ils ont dû leur salut à un grand arrêt de Gregor Kobel face à Kasper Dolberg à la 37e. Avec cette parade, le portier de Dortmund croyait bien avoir marqué son territoire pour sa grande première dans la peau du no 1. Mais son erreur de la 82e minute pèse vraiment sur sa performance. Il avait été alerté une première fois à la 32e sur un ballon perdu par... Granit Xhaka qui le forçait à une parade peu académique devant le Rennais Albert Gronbaek, sans doute le Danois le plus incisif. Avec un Xhaka qui ne rayonnait pas vraiment et un Breel Embolo un brin trop confus dans sa technique, la Suisse n'a pas vraiment eu le temps de faire peur aux Danois. On devait toutefois la créditer d'un superbe mouvement à la 18e, avec le décalage cette fois magnifique de Xhaka pour Ricardo Rordriguez dont le centre était repris de la tête par Silvan Widmer. L'Argovien aurait sans doute pu faire mieux... Presque le scénario du pire La reprise offrait presque le scénario du pire. Battu à la course par Dolberg, Elvedi était sanctionné finalement d'un rouge pour sa faute sur le joueur d'Anderlecht alors que l'arbitre avait infligé dans un premier temps le penalty et le jaune. A dix contre onze mais toujours avec ce score de 0-0, la Suisse s'apprêtait à vivre une seconde période bien éprouvante, à commencer par le néophyte Gregory Wüthrich que Murat Yakin lançait dans le grand bain à la 53e pour Vargas. Le sélectionneur l'a compris tout de suite: la seule ambition désormais pour la Suisse était de tenir le 0-0. Yakin lançait ainsi après l'heure de jeu Becir Omeragic et Zakaria pour donner plus de poids à son équipe qui ne sortait plus vraiment de ses 30 mètres. Les Suisses tenaient le choc jusqu'à la 82e minute avant de vivre un enfer en fin de rencontre. Les quarts de finaliste de l'Euro sont brutalement retombés sur terre au Parken de Copenhague.

Ehammer sur le podium pour "sauver" les Suisses Simon Ehammer a terminé 3e à la longueur à Zurich Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Simon Ehammer fut le seul Helvète à se battre pour le podium jeudi soir lors du Weltklasse. L'Appenzellois a sauvé les meubles en prenant la 3e place du concours de la longueur. Ehammer s'est arraché sur son dernier saut. Il y avait dans ses yeux la volonté de s'imposer à domicile. Mais il en a manqué un petit peu. Un saut à 7,98 m pour commencer et un bond à 7,94 m pour conclure. Or, il fallait dépasser les 8 m pour l'emporter. Le Jamaïcain Wayne Pinnock a réussi 8,18 m et Miltiadis Tentoglou 8,02 m. Mais Ehammer est encore monté sur la boîte et il pourra se rendre aux finales de Bruxelles avec de la confiance. Pour les autres athlètes suisses, la soirée fut difficile. Tout comme la météo. Après les JO de Paris, force est de constater que la pression a eu tendance à retomber. Et c'est bien naturel. Sur le 100 m féminin, Sha'Carri Richardson est tout de même parvenue à s'imposer en 10''84 devant la championne olympique Julien Alfred (10''88). Et Mujinga Kambundji? Eh bien la Bernoise a dû se contenter de 11''14 (8e place). L'impression qui se dégage des dernières sorties de la 6e des derniers JO est que la fatigue commence à s'accumuler. Sa soeur cadette Ditaji Kambundji a pour sa part elle eu le malheur de voler le départ du 100 m haies. La jeune hurdleuse a tout de même eu le droit de participer à la course, mais elle n'est pas classée. Jasmine Camacho-Quinn s'est imposée en 12''36. Tebogo mate les Américains Le 200 m masculin a permis de voir la confiance actuelle de Letsile Tebogo. Malmené par Kenneth Bednarek pendant 180 mètres, le Botswanais a su utiliser ses capacités de finisseur pour aller chercher la victoire en 19''55. Bednarek a réussi sa meilleure course en 19''57, devant ses compatriotes Knighton et Kerley. Le champion d'Europe Timothé Mumenthaler s'est classé 8e en 20''72. Grant Holloway a lui aussi su faire fi du froid en allant couper la ligne de son 110 m haies en 12''99. Comme Mujinga Kambundji, Jason Joseph est apparu totalement dépourvu d'énergie. Le Bâlois a pris la 9e et dernière place en 13''60. Le 4x100 m féminin en clôture de meeting a mis un peu de baume au coeur du public avec la victoire du quatuor suisse (Kora, Atcho-Jaquier, Pointet, Kambundji) en 42''55. Les Suissesses ont mis près d'une seconde aux Néerlandaises (43''46). Chebet trop juste Sur 800 m dames, les trois Suissesses engagées ont eu de la peine à s'illustrer. Seule Rachel Pellaud a pu descendre sous les 2' avec un chrono de 1'59''85, mais elle a terminé 9e. Valentina Rosamilia a fini 11e en 2'00''17 et Audrey Werro a perdu pied pour boucler son pensum en 2'06''17. Victoire pour la Kényane Mary Moraa en 1'57''08. Beatrice Chebet avait bien envie de se mesurer au record du monde du 5000 m. Si la Kényane a pu tenir le choc pendant les trois premiers kilomètres, elle a cédé trop de temps sur la fin. Les organisateurs ont même choisi d'éteindre le lièvre électronique représentant le record du monde à deux tours de la fin. Elle se consolera avec la meilleure performance mondiale de l'année en 14'09''52.