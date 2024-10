Messi cartonne ++ Hischier buteur en vain

Alan Roura: "Je repars avec le couteau entre les dents" Alan Roura va entamer son troisième tour du monde en solitaire. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Alan Roura n'a que 31 ans, mais il entamera déjà son 3e Vendée Globe le 10 novembre aux Sables d'Olonnes. Avec son nouveau bateau, il veut retrouver le plaisir après une 2e expérience compliquée. "Les minutes me semblent interminables, les jours encore plus. J'ai hâte d'être au départ", confie le Genevois, qui a accueilli Keystone-ATS lundi à Lorient. Devenu en 2016/17 le plus jeune marin à boucler - au 12e rang - la mythique course autour du monde en solitaire, sans escale ni assistance, Alan Roura reste sur une deuxième expérience plus mitigée. "Le Vendée 2020/21 était dur à accepter. Là, je repars avec le couteau entre les dents", lâche-t-il. "Ce n'est pas une sorte de vengeance personnelle ou de revanche personnelle. J'ai envie de prendre du plaisir, en espérant que tout se passe bien", souligne celui qui avait terminé 17e pour sa deuxième participation après avoir connu différents soucis techniques. "Tirer le meilleur du bonhomme et du bateau" "L'objectif, c'est de jouer dans le bon paquet avec les bateaux de ma génération, voire les plus récents", glisse Roura, qui a racheté en 2021 le bateau d'Alex Thomson. "En fait, peu importe le classement, le but est vraiment de tirer le meilleur du bonhomme et du bateau. Et, forcément, de se faire plaisir", poursuit-il. "Mais j'ai envie d'être dans le match, et je compte tout faire pour y arriver", répète le Genevois, qui a commencé à naviguer son bateau en 2022, "tel qu'il était, sans faire de modifications. Depuis, on a modifié pas mal de choses, notamment à l'avant du bateau. On a modifié aussi les ballasts, le jeu de voiles", précise-t-il. "Le bateau commence à être un peu plus performant dans toutes les allures. Ca offre une belle prise de confiance en soi, donc c'est chouette. Je suis content du résultat", se réjouit-il. "C'est la première année où le bateau est à 100%, c'est donc la première course pour laquelle il va être à 100%", explique-t-il. Un perpétuel apprentissage Confiant, Alan Roura sait néanmoins que son expérience ne lui offre aucune garantie à l'heure d'embarquer pour une aventure de plus de deux mois. "J'essaie d'apprendre, de continuer à évoluer. C'est vrai que ça fait maintenant longtemps que je navigue sur ces bateaux, donc je les connais plutôt bien", souligne-t-il. "Mais j'ai hâte d'y retourner pour apprendre encore de nouvelles choses. Je pense que c'est ça la magie du Vendée Globe: on n'arrête jamais d'apprendre. Donc on aura toujours plus d'expérience sur le Vendée après un Vendée", assure-t-il avec sagesse. "L'important, c'est de trouver la fougue du premier Vendée, la petite étincelle qui fait qu'on y va parce qu'on a envie de faire un tour du monde sur ces bateaux. Là, je sais que j'en ai vraiment envie, donc c'est cool", sourit le Genevois. "Je retrouve plutôt les sensations du premier Vendée, ce qui montre que je suis heureux, que mon bateau et moi allons être performants", assure Roura, pour qui le mental est bien plus important que la résistance physique dans une telle course. "Il faut travailler sur soi, sur ce qui va se passer sur le bateau, anticiper à terre au maximum. C'est un suivi à l'année entre le mental et le physique", poursuit le Genevois. "On prépare l'état d'esprit, le fonctionnement, la confiance en soi, la visualisation de la course aussi. On se projette en fait sur les premiers jours." Déchirement Alan Roura a hâte d'en découdre, c'est une évidence. Mais il sait que la phase finale de sa préparation sera aussi marquée par les adieux à ses deux jeunes enfants, dont il se séparera après "de petites vacances en famille". Ceux-ci ne seront plus présents à ses côtés lors de la semaine précédant le départ. "C'est mieux mentalement", même si c'est "un déchirement", avoue-t-il. "La gestion de la dernière semaine avec les enfants n'est pas facile. C'est du temps où on n'est pas dans notre bulle de préparation. Et comme on travaille ensemble avec ma femme sur les projets marins, c'est encore plus compliqué. Ca fait bizarre, parce que c'est long une semaine sans les enfants avant de partir pour presque trois mois. Ca va être long", conclut-il.

Messi signe un triplé et deux passes décisives Lionel Messi est toujours autant efficace à 37 ans. Image: KEYSTONE/EPA Lionel Messi a été le principal artisan de la victoire 6-0 de l'Argentine contre la Bolivie mardi à Buenos Aires. L'octuple Ballon d'Or a réussi un triplé et deux passes décisives. Dans match d'éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, Lionel Messi a frappé trois fois (19e, 84e, 86e) et délivré deux offrandes à Lautaro Martinez (43e) puis à Julian Alvarez (45+3), face à des Boliviens largement privés du ballon et peu dangereux. Revenu récemment d'une coupure de deux mois en raison d'une blessure, l'ancienne légende du FC Barcelone, qui évolue désormais à l'Inter Miami à 37 ans, avait signé début octobre un doublé en MLS qui avait porté son palmarès à 17 buts et 15 passes décisives en championnat cette saison. Les Albiceleste sont toujours en tête (22 points) des qualifications régionales pour la Coupe du monde 2026 organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, à trois longueurs de la Colombie qui l'a emporté mardi 4-0 face au Chili. Le Brésil gagne aussi De son côté, le Brésil s'est imposé 4-0 face au Pérou à Brasilia pour prendre quatre points d'avance sur la barre et revenir à la hauteur de l'Uruguay, qui a concédé un match nul contre l'Equateur (0-0). La Seleçao a pu compter sur Raphinha, auteur d'un doublé sur penalty (38e, 54e), et des buts d'Andreas Pereira (71e) et de Luiz Henrique (74e).

Un but inutile pour Nico Hischier Le troisième but de la saison de Nico Hischier n'a pas suffi aux Devils. Image: KEYSTONE/AP/Corey Sipkin Nico Hischier et ses coéquipiers n'ont pas su éviter une deuxième défaite cette saison en NHL. Le capitaine de New Jersey a inscrit un but inutile lors de la défaite 4-2 des Devils en Caroline mardi. Hischier a réduit la marque à 3-2 durant le troisième tiers-temps à Raleigh (Caroline du Nord). A 5 contre 4, le Valaisan (20'26 de temps de glace pour un bilan de -1) a fait trembler les filets pour la 3e fois de l'exercice en marquant sous la barre de Pyotr Kochetkov (55e), avant que les Hurricanes ne classent l'affaire dans le but vide. Les Devils étaient pourtant bien partis pour signer un cinquième succès en six matches cette saison lorsque Jack Hughes a ouvert le score et débloqué son compteur but en entame de deuxième période. Ni Timo Meier (14'35/0), ni Jonas Siegenthaler (19'50/-1) n'ont comptabilisé de point durant ce match. 0/3 pour Nashville Roman Josi a également connu la défaite mardi avec des Predators décidément bien décevants en ce début de saison. Battu 7-3 par Seattle à domicile, Nashville a concédé un troisième revers en trois matches. Le capitaine bernois (27'02/-2) et ses coéquipiers ont craqué dans le troisième tiers-temps en encaissant quatre buts consécutifs. Idem pour Philipp Kurashev et Chicago, qui ont perdu 3-1 à Calgary contre des Flames toujours invaincus cette saison. L'attaquant zurichois (18'06/-1) et les Blackhawks ont eu du mal à tromper la vigilance de Dustin Wolf, auteur de 31 parades. Moser bat Suter Enfin, la rencontre entre Janis Moser et Pius Suter a tourné en faveur du défenseur seelandais. De retour à Tampa après le passage de l'ouragan Milton, le Lightning s'est imposé 4-1 face à Vancouver. Moser (23'33/0) a été le joueur floridien le plus utilisé de la partie et a vu son coéquipier Nikita Kucherov inscrire déjà son quatrième but de l'exercice après deux matches. Pius Suter (12'07/-2) et les Canucks sont eux toujours à la recherche d'un premier succès.

Murat Yakin: "Nous ne sommes pas vraiment vernis..." Un point seulement pour Murat Yakin et la Suisse... Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER "Nous voulions montrer une réaction ce soir. Je crois que nous y sommes parvenus. Mais le résultat est décevant..." Pour Murat Yakin, le verre est à moitié plein. "Nous sommes bien entrés dans le match. Nous avons mis la pression. Nous avons dégagé des émotions, poursuit le sélectionneur. Je suis content de notre performance. Mais il y a eu malheureusement ces deux buts encaissés. Sur le premier, nous n'avons pas été malins. Sur le second, nous avons commis l'erreur de renvoyer le ballon dans l'axe." Murat Yakin regrette bien sûr la décision de l'arbitre d'annuler le but de Zeki Amdouni qui aurait pu permettre à la Suisse de mener 3-2. "Je ne peux pas juger du bien-fondé de cette décision, explique-t-il. Mais il s'était produit pratiquement la même situation contre l'Espagne à Genève. Nous ne sommes pas vraiment vernis..." Murat Yakin ne baisse toutefois pas les bras malgré la réalité chiffrée qui ne laisse plus beaucoup d'espoirs à la Suisse d'éviter la chute en Ligue B. "Je n'ai jamais connu les affres d'une relégation en tant que joueur et entraîneur. Si nous tombons, cela me fera très mal, dit-il. Mais nous sommes toujours en vie et il reste deux matches." "Nous avons tout de même fait un pas en avant, assure pour sa part l’auteur du 1-0 Remo Freuler. Mais nous encaissons encore deux buts ce soir. Nous ne pouvons pas être satisfaits au final. Maintenant, il faut battre la Serbie et aller chercher un résultat en Espagne pour nous maintenir." Vaste programme...

Le Portugal perd ses premiers points en Ecosse Cristiano Ronaldo et le Portugal accrochés en Ecosse Image: KEYSTONE/AP/Scott Heppell Le Portugal a laissé filer mardi ses premiers points en Ligue des nations. Les Lusitaniens ont été accrochés 0-0 à Glasgow par l'Ecosse, lanterne rouge du groupe A1 qui n'avait connu que des défaites. La Seleçao du capitaine Cristiano Ronaldo, victorieuse de ses trois premiers matches, conserve néanmoins la tête et trois longueurs d'avance sur la Croatie (2e, 7 pts), revenue de Pologne avec un point également après un match spectaculaire (3-3). En novembre, le Portugal tentera de valider sa qualification pour les quarts de finale face aux Polonais, à domicile, puis contre les Croates à Split. L'Ecosse reste plus que jamais menacée par une relégation en Ligue B, mais elle a stoppé sa série de défaites dans la compétition, devant son public et face à un adversaire bien plus huppé. La "Tartan Army" a plié sans jamais rompre face à l'armada de "CR7", Vitinha, Nuno Mendes et Diogo Jota, dopée en seconde période par les entrées de Bernardo Silva et Rafael Leao. Ce dernier a donné des sueurs froides à la défense écossaise à l'approche du coup de sifflet final. Le match nul ressemble à une petite victoire pour l'Ecosse, qui n'en a pas remporté une seule en compétition officielle sur l'année écoulée.

Un nul qui ne suffit pas pour la Suisse Remo Freuler ouvre le score pour la Suisse. Image: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER La Suisse ne perd plus mais elle ne gagne toujours pas ! A St. Gall, elle a enfin cueilli face au Danemark son premier point (2-2) en Ligue des Nations après trois défaites en trois matches. Même si la Serbie s’est inclinée 3-0 à Cordue face à l’Espagne, ce nul est une très mauvaise affaire pour la formation de Murat Yakin. Elle doit maintenant s’imposer par trois buts d’écart le 15 novembre à Zurich contre la Serbie pour avoir une chance raisonnable d’échapper à la relégation directe. Trahie une fois de plus par sa défense, la Suisse ne méritait peut-être pas de gagner cette troisième rencontre de l’année contre le Danemark après le nul 0-0 et la défaite 2-0 à Copenhague. Même si elle a mené à deux reprises au score grâce à Remo Freuler et à Zeki Amdouni, elle a payé un tribut certain à un jeu collectif qui souffre de la comparaison avec celui développé cet été à l'Euro. Des choix gagnants Une défense à quatre pour la première fois de l’année et trois modifications opérées par rapport au onze de samedi à Leskovac : Murat Yakin avait annoncé du changement et il a tenu parole. A la pause, les choix du sélectionneur étaient gagnants avec l’apport d’Edimilson Fernandes et d’Ulisses Garcia sur les côtés et le dynamisme à mi-terrain de Fabian Rieder. Fernandes fut, ainsi, à l’origine de l’ouverture du score de Remo Freuler à la 26e alors que Garcia a témoigné d’un réel tranchant sur le flanc gauche, juste derrière un Dan Ndoye toujours capable d’amener ce petit grain de folie qui peut tout changer. Malheureux pendant 44 minutes à la pointe de l’attaque, Breel Embolo a eu l’immense mérite de provoquer, avec une certaine malice, le penalty du 2-1. Il a été transformé imparablement par Zeki Amdouni. On ose espérer désormais que le Genevois, s’il est sur le terrain, sera bien à l’avenir le frappeur no 1 de la sélection. A 23 ans, l’attaquant du Benfica s’est déjà affirmé comme un maître en la matière. Le gros point noir de cette première période fut, encore une fois, une défense en souffrance. Il est effectivement devenu très facile de marquer contre cette équipe de Suisse de l’après-Euro. L’égalisation de Gustav Isaksen quelques secondes après le but de Freuler relève presque du vidéo-gag. Après une faute sifflée l’encontre de Nico Elvedi, Granit Xhaka a rendu trop vite le ballon pour permettre à Eriksen de réussir une passe lobée pour Isaksen. Plus prompt qu’un Elvedi qui ne peut plus masquer son manque d’explosivité, le joueur de la Lazio armait une frappe qui filait entre les jambes de Gregor Kobel. Le premier clean-sheet en sélection du portier de Dortmund devra encore attendre... Un investissement discutable A la reprise, Fernandes, Garcia et Rieder se montraient toujours aussi entreprenants. Les trois entrants ont vraiment marqué des points à St. Gall. Ne pas les revoir en novembre serait incompréhensible. En face, les Danois, malgré le score, changeaient leurs trois attaquants avant l’heure de jeu. Pourtant, Isaksen, Rasmus Höljund et Albert Grönbaek avaient causé bien des tourments à une défense qui devait composer non seulement avec les limites d’Elvedi mais aussi avec l’investissement discutable de Manuel Akanji et le jeu au pied bien moyen de son gardien. Sur l’action du 2-2 de Christian Eriksen de la 69e, parfaitement décalé par son capitaine Pierre-Emile Höjbjerg. Akanji devait, ainsi, témoigner d’une passivité coupable. Entre l’Akanji de Manchester City et celui de ce rassemblement d’octobre, il y a un monde. A la 73e, les Suisses ont bien avoir pris une troisième fois l’avantage dans cette rencontre. Amdouni surgissait au second poteau sur un corner de Filip Ugrinic, qui avait relayé Rieder, pour réussir une volée magnifique. Seulement, l'envoi d’Ugrinic, trop brossé, avait franchi la ligne de fond. La théorie de Murat Yakin selon laquelle la Suisse n’est pas vraiment aidée par les faits de jeu lors de cette campagne de Ligue des Nations n’est sans doute pas inexacte. Mais le nœud du problème se trouve plutôt dans des errements défensifs qui ont coûté dix buts en quatre matches.

Genève bien placé pour se qualifier en huitièmes de finale Josh Jooris a inscrit un but très important pour Genève face à Fehervar Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Malgré plusieurs joueurs laissés au repos, Genève-Servette n'a pas tremblé en Hongrie pour son dernier match de poule en Champions League. Les tenants du titre se sont imposés 5-2 contre Fehervar. Tout avait pourtant mal commencé pour les Aigles avec un goal hongrois tombé après 76 secondes. Mais cette équipe de Fehervar ne compte pas 0 points par hasard. Et même avec le jeune Lituanien Dovydas Jukna ou encore Maxime Mariéthoz pour faire souffler quelques cadres comme Teemu Hartikainen, Tanner Richard et Robert Mayer, les Genevois ont su se montrer plus tranchants que leurs adversaires. Spacek, dont des rumeurs en Tchéquie le lient à deux clubs dans son pays, a tout d'abord égalisé en power-play à la 22e. Puis les Grenat ont été plus malins et Le Coultre, sorti du banc des pénalités, a pu inscrire le 2-1 à 44 secondes de la deuxième pause. Mieux, 18 secondes après le début de la troisième période, c'est Jooris qui a ajouté le 3-1. Et à la 46e, Bertaggia a habilement dévié un lancer de Chanton (4-1). Genève s'est un peu fait peur en fin de match avec notamment un goal hongrois annulé, mais Antti Raanta a bien su fermer la porte. Les Aigles ne savent pas encore s'ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. C'est en bonne voie, mais il faut encore attendre d'autres résultats avant de pouvoir, peut-être, célébrer la présence des quatre clubs suisses parmi les 16 meilleures équipes.

Xherdan Shaqiri, Yann Sommer et Fabian Schär honorés Xherdan Shaqiri: le plus grand joueur suisse de l'histoire ? Une question légitime. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER L’Association Suisse de Football a pris congé de trois de ses plus grands joueurs. Xherdan Shaqiri, Yann Sommer et Fabian Schär ont été honorés à St. Gall avant le coup d’envoi de Suisse – Danemark. Avec ses 125 sélections et ses 32 buts entre 2010 et 2024, Xherdan Shaqiri laisse une trace indélébile. Seul joueur à avoir marqué au moins un but lors des trois dernières Coupes du monde et Euros, le Bâlois peut s’avancer comme peut-être le plus grand joueur suisse de l’histoire. Il y a en tout cas match entre un Stéphane Chapuisat, un Granit Xhaka et lui. Sélectionné à 94 reprises, Yann Sommer restera, quant à lui, comme l’homme qui a stoppé le penalty de Kylian Mbappé lors de la séance des tirs au but du huitième de finale de l’Euro 2021 contre la France. Ne retenir que ce seul arrêt est bien sûr réducteur pour un gardien de son talent. Mais cette parade devait déclencher un enthousiasme unique dans le pays, de Genève à Romanshorn. International à 86 reprises, Fabian Schär tire sa révérence à – seulement – 32 ans alors que Murat Yakin comptait vraiment sur lui pour les échéances à venir. Redevenu titulaire à part entière cette année, le Saint-Gallois peut nourrir peut-être un seul regret : celui de n’avoir pas été en mesure de stopper Lionel Messi sur l’action qui a permis à l’Argentine de marquer l’unique but du huitième de finale de la Coupe du monde 2014 à Sao Paulo. Dernier défenseur sur la route du capitaine argentin avant qu’il ne délivre son offrande à Angel di Maria, Fabian Schär fut, il est vrai, confronté sur cette action à une mission impossible. A moins, comme il l’avouera plus tard, "de le ceinturer au prix d’un carton rouge". Mais cela allait contre l’essence du jeu.

La Suisse ne verra pas l'Euro Très grande déception pour la Suisse M21, éliminée en qualifications pour l'Euro 2025 Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Immense déception pour la Suisse M21. La sélection de Sascha Stauch s'est inclinée 3-1 face à la Roumanie à Bucarest et termine 3e de son groupe, la privant d'une participation à l'Euro l'an prochain. Une fin de campagne totalement ratée et la possibilité de prendre part à un troisième Euro de suite qui s'est envolée dans la capitale roumaine. La Suisse espoirs peut toutefois s'en vouloir d'avoir perdu bêtement 2-1 contre l'Albanie le 6 septembre à Lausanne. Avec un ou trois points de plus, les Helvètes auraient certainement eu droit au moins à une place de barragiste. Seulement cette place de barragiste échoit finalement à la Finlande qui a battu le Monténégro 2-1 à domicile, pendant que la Suisse a cédé à Bucarest. Dans cette dernière partie des qualifications, les Helvètes ont encaissé l'ouverture du score à la 16e par Stoica. L'attaquant roumain a doublé la mise à la 35e. Sauf qu'entre ces deux buts, le joueur de Lucerne Luca Jaquez avait rejoint prématurément les vestiaires à la 28e à la suite d'un carton rouge mérité. A dix contre onze, les joueurs de Stauch ont fait ce qu'ils ont pu. Ils y ont cru à la 65e après la réduction du score d'Hajdari, mais ils ont dû déchanter à la 68e avec le 3-1 signé Akdag. La Suisse ne se rendra donc pas en Slovaquie l'été prochain avec en bouche un fort goût d'amertume.

La Suisse avec une défense à quatre Ulisses Garcia titulaire ce soir contre le Danemark. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Pour la première fois en 2024, la Suisse évoluera avec une défense à quatre. La suspension de Silvan Widmer et les difficultés rencontrées par Michel Aebischer ont amené Murat Yakin à opérer ce choix. Ce soir à St. Gall face au Danemark pour le compte de la Ligue des Nations, la Suisse évoluera dans un 4-1-4-1 avec le capitaine Granit Xhaka devant la défense et Breel Embolo, toujours dans l’attente de son premier but cette saison, à la pointe de l’attaque. Il reviendra à Zeki Amdouni et à Dan Ndoye d’animer les flancs. Edimilson Fernandes, Ulisses Garcia et Fabian Rieder remplacent Widmer, Ricardo Rodriguez et Aebischer pour le match de la dernière chance. Après trois défaites de rang, les Suisses doivent impérativement s’imposer pour ne pas hypothéquer encore davantage leurs chances de maintien. La Suisse évoluera dans la composition suivante ce soir : Kobel ; Fernandes, Elvedi, Akanji, Garcia ; Xhaka ; Amdouni, Rieder, Freuler, Ndoye ; Embolo.

Tuchel en négociation pour devenir sélectionneur de l'Angleterre Thomas Tuchel serait en négociation avec la fédération anglaise Image: KEYSTONE/DPA/TOM WELLER La fédération anglaise, à la recherche d'un nouveau sélectionneur, a entamé des négociations avec les représentants de Thomas Tuchel, a affirmé mardi Sky Sports News. Tuchel est sans poste depuis mai et son départ du Bayern Munich, avec qui il est toujours sous contrat. La FA a confié les rênes de l'équipe d'Angleterre à Lee Carsley, ancien sélectionneur des espoirs, en attendant de trouver un successeur à Gareth Southgate. Ce dernier est parti en juillet après la finale de l'Euro 2024 perdue contre l'Espagne. "Il semble désormais que Tuchel soit le premier choix de la Fédération, et il pourrait rapidement être confirmé dans ce poste si les négociations progressent bien, même si de nombreux détails concernant son contrat doivent encore être réglés", a écrit le média britannique. Tuchel coche toutes les cases du portrait robot établi par la FA, à commencer par le palmarès établi notamment avec le PSG (2018-2020) et le Bayern Munich (2023-2024). L'Allemand de 51 ans bénéficie surtout d'une cote élevée en Angleterre depuis le triplé réussi en 2021 avec Chelsea (Ligue des champions, Supercoupe d'Europe, Mondial des clubs), quelques mois après avoir été renvoyé du PSG. Si l'hypothèse Tuchel paraît actuellement la plus solide, les médias britanniques ont également fait écho d'un intérêt prononcé de la FA pour Pep Guardiola. Le contrat de l'Espagnol arrive à échéance à l'issue de l'actuelle saison avec Manchester City. L'équipe d'Angleterre n'a connu pour l'heure que deux sélectionneurs étrangers, le Suédois Sven-Goran Eriksson et l'Italien Fabio Capello.

Le patron du Comité olympique russe présente sa démission Ancien escrimeur, Stanislav Pozdniakov quitte la présidence du Comité olympique russe Image: KEYSTONE/AP/MASSIMO PINCA Patron du Comité olympique russe, Stanislav Pozdniakov a annoncé mardi sa démission. Selon lui, cette décision est censée "renforcer le mouvement olympique russe", dont les athlètes sont bannis des compétitions internationales en raison de l'offensive en Ukraine. La Russie, mise au ban du sport mondial, a ainsi été exclue en tant que nation des Jeux olympiques cet été à Paris et n'était représentée que par une petite équipe de 15 athlètes, concourant sous bannière neutre, après une sélection stricte. Les athlètes autorisés à concourir devaient notamment avoir montré qu'ils n'avaient pas soutenu l'intervention militaire russe en Ukraine et qu'ils n'appartenaient pas à un club sportif lié aux forces armées ou de sécurité, comme c'est parfois le cas en Russie. "Les défis géopolitiques auxquels notre pays fait face rendent nécessaire une optimisation et une centralisation de la gestion des domaines clés, y compris du sport de haut niveau", a déclaré Stanislav Pozdniakov (51 ans) dans un communiqué pour justifier sa décision. En poste depuis 2018, ce quadruple champion olympique d'escrime a assuré voir actuellement des "prémisses opportunes, notamment économiques, pour remplacer le leader et l'équipe" olympiques afin de "renforcer le mouvement olympique russe". "Pour cette raison, le comité exécutif du Comité olympique russe, lors de sa prochaine réunion le 7 novembre, va soutenir, j'en suis sûr, ma proposition et fixer la date de l'élection du nouveau dirigeant", a-t-il conclu. Russophobie dénoncée Sous sa présidence, le Comité olympique russe a dénoncé à plusieurs reprises la soi-disant "russophobie" des autorités sportives internationales, en amont des JO de Paris. Privés de leur drapeau et d'hymne dans la capitale française, de nombreux athlètes russes avaient choisi de renoncer aux compétitions, dénonçant des critères "discriminatoires". Dans ce contexte, Moscou avait critiqué "le racisme et le néonazisme" du CIO dans un climat extrêmement tendu, l'organisation accusant en retour la Russie de "politiser le sport", en plein assaut des forces russes contre l'Ukraine.

Le parquet confirme une enquête pour "viol" sans citer de nom Le parquet suédois a confirmé l'ouverture d'une enquête pour viol mais ne cite pas le nom de Kylian Mbappé Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Une enquête pour "viol" est en cours sur des faits survenus dans le centre de Stockholm après le passage de Kylian Mbappé et son entourage dans la capitale suédoise. Le parquet suédois l'a confirmé mardi, mais sans citer de nom, en réaction à des informations de presse visant le joueur. "A la suite de la publication dans les médias (d'informations autour d'un) viol suspecté à Stockholm, la procureure peut confirmer qu'une plainte pour viol a été reçue par la police" et qu'"une enquête" est en cours, a indiqué le parquet dans un communiqué. L'incident a eu lieu le 10 octobre 2024 dans un hôtel du centre-ville.

Pas de finale pour Audrey Gogniat à New Delhi Audrey Gogniat (ici lors des JO de Paris) a manqu Image: KEYSTONE/EPA/VASSIL DONEV Audrey Gogniat a manqué son affaire à la carabine à 10 m lors de la finale de la Coupe du monde à New Delhi. La Jurassienne, médaillée de bronze olympique dans la discipline, a échoué dès les qualifications mardi. Audrey Gogniat (21 ans) a pris la 11e et dernière place des qualifications, alors que les huit premières se qualifiaient pour la finale. Elle n'est d'ailleurs parvenue à se classer parmi les huit meilleures après aucune des six séries. La championne olympique, la Sud-Coréenne Ban Hyojin, n'a pas participé à cette finale de la Coupe du monde, remportée par la médaillée d'argent de Paris 2024 Huan Yuting. La Suédoise Anna Janssen a amélioré le record du monde lors des qualifications mais a dû se contenter de la 7e place en finale.