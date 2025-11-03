Prassl signe à Kloten ++ Vallotto et Xhemaili brillent

Prassl rejoindra Kloten en 2026 Raphael Prassl (à gauche) quittera le LHC en fin de saison Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Raphael Prassl quittera le Lausanne HC au terme du présent championnat. L'attaquant zurichois de 27 ans rejoindra Kloten où il a signé pour trois ans, ont annoncé les Aviateurs lundi.

Sacré champion de Suisse en 2018 avec les Zurich Lions, son club formateur, Raphael Prassl avait débarqué à Lausanne durant l'été 2024 après avoir passé trois saisons à Davos. Centre à vocation défensive, il a réussi 2 points (2 assists) en 16 matches de National League avec le LHC dans cet exercice 2025/26.



L'actu du foot féminin: Vallotto et Xhemaili brillent Riola Xhemaili brille sous le maillot du PSV Eindhoven Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League LE MATCH DE LA SEMAINE Samedi, le Stade de Genève a vu s'affronter deux équipes qui ambitionnent de remporter le titre de champion. Dans un match animé, Servette-Chênois et le FC Bâle ont tous deux eux les occasions pour remporter ce duel de prestige. La meilleure a été l'oeuvre de Ghoutia Habiba Karchouni à la 67e minute mais l'Algérienne, transférée cet été de l'Inter Milan au bord du Léman, a vu sa tentative au point de penalty s'écraser sur le poteau gauche.

SITUATION AU CLASSEMENT Malgré le partage des points contre le FCB, Servette-Chênois est toujours leader, mais les Grasshoppers, premiers poursuivants, sont revenus à quatre points grâce à leur victoire 1-0 contre Aarau. Derrière, Young Boys s'est rapproché de la tête après un début de saison mitigé. Aarau (3 points) et Thoune (1) sont eux toujours distancés après neuf rondes.

Les Suissesses à l'étranger ALLEMAGNE. Depuis son transfert de Hammarby à Wolfsburg l'été dernier, Smilla Vallotto n'a pas encore fait d'étincelles avec les Louves. La Genevoise n'a passé que 74 minutes sur le terrain en cinq apparitions et a été malade. Mais ce samedi, la milieu de terrain a connu son premier grand moment: entrée en jeu à la 87e minute du match à domicile contre Hoffenheim alors que le score était de 1-1, elle a donné la victoire à son équipe en inscrivant à la 91e son premier but en Bundesliga d'une frappe lointaine et précise.

FRANCE. Meriame Terchoun a également brillé ce week-end, en France. La Zurichoise de Dijon a pu exulter pour la première fois de la saison. Lors de la victoire 2-1 des Bourguignonnes en déplacement à Nantes, la joueuse de 30 ans a marqué le 1-1 peu après la pause.

PAYS-BAS. Le PSV Eindhoven reste à une longueur du duo de tête de l'Eredivisie, Twente Enschede et Ajax Amsterdam. Riola Xhemaili joue un rôle décisif dans le bon début de saison du PSV (cinq victoires en six matches). Dimanche, la Soleuroise a ouvert le score après 26 minutes lors de la victoire 2-0 contre Alkmaar. Elle a ensuite offert le deuxième but à Renate Jansen. Avec déjà huit buts cette saison, la joueuse de 22 ans est en tête du classement des buteuses de la plus haute ligue néerlandaise.

ESPAGNE. Barcelone était jusqu'à présent irréprochable en championnat cette saison, mais dimanche soir, lors de la 9e journée, les Catalanes ont connu leur premier faux pas. Avec Sydney Schertenleib alignée d'entrée (et remplacée à l'heure de jeu), Barcelone s'est incliné 1-0 sur le terrain de la Real Sociedad.

Le chiffre de la semaine Le FC Saint-Gall a profité de son premier match après la pause de l'équipe nationale pour organiser un Family Day dans le grand stade de la ville. Un programme attrayant devait inciter les supporters à passer leur samedi à jouer au football. Certes, les St-Galloises n'ont pas eu la moindre chance contre le FC Zurich et ont dû s'incliner 3-1. Mais lorsque Olivia Edelmann a marqué le but de l'honneur dans le temps additionnel et que 4690 personnes l'ont acclamée, il régnait tout de même une atmosphère particulière.



Sinner et Alcaraz en exhibition en Corée du Sud en janvier Jannik Sinner et Carlos Alcaraz joueront une exhibition en Corée du Sud en janvier Image: KEYSTONE/EPA/STR Les patrons du tennis mondial Jannik Sinner et Carlos Alcaraz disputeront un match exhibition en Corée du Sud en janvier, ont annoncé lundi les organisateurs.

Ce match se jouera juste avant l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

Cette partie, qui s'ajoute à un calendrier que les joueurs - dont Alcaraz - jugent déjà trop dense et trop long, se tiendra le 10 janvier à Incheon, près de Séoul. L'Open d'Australie, dont Sinner est le tenant du titre, débutera le 18 janvier à Melbourne.

"Pour les fans de tennis coréens ce sera la toute première chance de voir les deux meilleurs joueurs s'affronter", se félicite le constructeur automobile coréen Hundai, sponsor de l'événement, dans un communiqué.



Wemby se rate à Phoenix, première défaite des Spurs Wembanyama (au centre) et les Spurs ont manqué leur affaire dimanche à Phoenix Image: KEYSTONE/AP/Mike Christy A l'image de leur leader Victor Wembanyama, maladroit, les San Antonio Spurs ont manqué leur match pour une défaite à Phoenix dimanche (130-118), leur première de la saison en NBA.

Seul le champion en titre Oklahoma City reste ainsi invaincu à l'issue de cette soirée.

Auteur d'un début de saison magnifique, Victor Wembanyama a largement raté son match à Phoenix, avec 9 points, 9 rebonds, 2 passes et 4 contres en 34 minutes de jeu. Ce n'est que la troisième fois en 123 matches NBA que le Français marque moins de 10 points (son "record" reste de 6 points en octobre 2024 face au Thunder).

"Wemby" (21 ans) est apparu perdu, maladroit (4 sur 14 au tir, 6 pertes de balle) et incapable de se sortir des bonnes prises à deux de la défense des Suns, tout en s'exposant à cause de fautes rapides. Phoenix, qui a mené de 31 points dans le 3e quart-temps, a pu compter sur un très bon Devin Booker (28 points, 13 passes).

Le Thunder, champion en titre, a pour sa part écrasé les Pelicans de la Nouvelle-Orléans 137-106 avec 30 points du MVP canadien Shai Gilgeous-Alexander. OKC a ainsi remporté, comme la saison passée, ses sept premiers matches, et reste la dernière franchise invaincue.

Les Spurs mais aussi les Chicago Bulls ont en effet été battus, ces derniers sur le parquet des New York Knicks (128-116). Les Bulls restent en tête à l'Est (5-1), à égalité avec les Philadelphia 76ers, faciles vainqueurs à Brooklyn (129-105).



Une 3e défaite en 4 matches pour les Devils Nico Hischier (13) ont subi la loi des Ducks dimanche Image: KEYSTONE/AP/William Liang Les Devils et leur trio suisse se sont inclinés 4-1 dimanche à Anaheim pour subir une troisième défaite dans leurs quatre dernières parties.

New Jersey garde néanmoins la tête de la Metropolitan Division.

La soirée fut compliquée pour Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler. Meier a certes délivré son 7e assist de la saison sur le 3-1, signé Jack Hughes à la 48e. Mais l'Appenzellois a terminé le match avec un différentiel de -3, le même que son capitaine Nico Hischier. Siegenthaler s'en est un peu mieux sorti (-1).

Philipp Kurashev a également connu la défaite avec San Jose, qui s'est incliné 3-2 aux tirs au but face aux Detroit Red Wings. L'attaquant bernois a signé la passe décisive sur le 1-1 de Jeff Skinner après 49'' de jeu au troisième tiers pour son 9e point de la saison, le 8e sur les cinq derniers matches.

No 1 de la dernière draft, Matthew Schaefer a par ailleurs établi un record de précocité dimanche. L'arrière des New York Islanders est devenu, à 18 ans et 2 mois, le plus jeune défenseur de l'histoire de la NHL à signer un doublé. Il a notamment inscrit le 2-2 d'un match gagné 3-2 par les Isles face à Columbus, à 1'07 de la fin.



Barcelone bat Elche et revient à cinq points du Real Marcus Rashford et le Barça se sont imposés face à Elche Image: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta Une semaine après sa défaite dans le Clasico, le Barça a disposé du promu Elche (3-1) dimanche au stade olympique de Montjuic pour la 11e journée de Liga. Il revient à cinq points du Real Madrid.

Pour cela, les Blaugrana s'en sont remis à leur trident offensif, qui a donné le ton d'entrée avec deux buts en trois minutes de Lamine Yamal (9e) puis Ferran Torres (12e). Marcus Rashford a corsé l'addition d'un tir puissant dans un angle fermé (61e).

Avant la pause, Elche, auteur d'un honorable début de saison (9e, 14 pts), avait réagi crânement grâce à l'attaquant Rafa Mir, parti dans le dos de Jules Koundé pour aller tromper Wojciech Szczesny d'un tir rasant (42e).

Le Barça est deuxième (25 points), cinq unités derrière le Real. Villareal complète le podium (23 pts).



YB arrache un point face à Bâle Gerardo Seoane a souffert dimanche, mais YB a tenu bon face à Bâle Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le retour de Gerardo Seoane sur le banc de Young Boys n'a pas été couronné de succès dimanche.

Mais YB a obtenu un bon point face à Bâle (0-0) lors de la 12e journée de Super League, compte-tenu de circonstances plus que défavorables aux Bernois.

Engagé vendredi pour remplacer Giorgio Contini, Gerry Seoane n'aurait pas imaginé pareil scénario, même dans ses pires cauchemars. Contraint de remanier son onze juste avant le coup d'envoi puis à nouveau dès la 20e minute, il a vu son équipe être réduite à dix à la 48e après l'expulsion de Gigovic.

Mais YB n'a rien lâché dans un Wankdorf plein à craquer (31'500 spectateurs). A la peine sur le plan défensif au cours des dernières semaines, le club bernois a tenu le choc face à un FC Bâle qui n'a il est vrai pas montré grand-chose dimanche. Même les coups de patte de Xherdan Shaqiri n'ont pas suffi.

Bâle - dont la dernière victoire sur la pelouse de Young Boys en championnat remonte à mai 2016 - n'a d'ailleurs pas cadré le moindre tir dans cette partie ! Maigre consolation pour la troupe de Ludo Magnin, elle grimpe au 2e rang. Mais elle se retrouve à 6 points du leader Thoune.

Coups du sort Gerardo Seoane a donc dû faire face à un premier coup du sort dans ses nouvelles fonctions avant même le coup d'envoi: le capitaine Loris Benito, qui devait faire son retour, a en effet déclaré forfait au tout dernier moment après s'être blessé à la fin de l'échauffement.

Et un deuxième contretemps s'est produit après quart d'heure de jeu. Contraint de prendre la place de Benito en défense centrale, Edimilson Fernandes s'est blessé tout seul au mollet gauche et a été remplacé à la 20e. L'expulsion de Gigovic n'a pas arrangé les affaires bernoises, mais elle n'a pas servi les desseins bâlois.

Lucerne atomise GC Lucerne a par ailleurs profité de la venue de Grasshopper pour renouer avec la victoire dimanche. Le FCL, qui restait sur trois nuls et une défaite en championnat, a écrasé les Sauterelles 6-0. C'est GC qui en est désormais à quatre matches sans victoire (3 défaites et 1 nul), et qui ne compte plus que 4 points d'avance sur la lanterne rouge Winterthour.



La Kényane Obiri s'impose une 2e fois en un temps record Hellen Obiri abattu le record du parcours à New York Image: KEYSTONE/FR61802 AP/CRAIG RUTTLE La Kényane Hellen Obiri, médaillée de bronze aux JO de Paris, a remporté dimanche pour la 2e fois après 2023 le prestigieux marathon de New York. Elle a couru en 2h19'51, record du parcours.

Obiri (35 ans) a devancé, comme aux JO de Paris, sa compatriote Sharon Lokedi (2h20'07), et largement effacé le meilleur temps d'une autre Kényane, Margaret Okayo (2h22'31 en 2003).

Lokedi, victorieuse à New York en 2022, a une nouvelle fois été devancée dans les derniers mètres par Obiri, comme pour leur duel pour la médaille de bronze olympique à Paris l'an passé.

Médaillée d'or ce jour-là, la Néerlandaise Sifan Hassan n'a pris que la 6e place en 2h24'43, deux mois tout juste après son succès à Sydney. Sheila Chepkirui, tenante du titre, a complété un triplé kényan en 2h20'24.

Un peu plus tard, la course masculine a aussi abouti à un triplé du Kenya. La victoire s'est décidée à l'issue d'un sprint à couper le souffle, dominé par Benson Kipruto (2h08'09), avec 0''16 d'avance sur Alexander Mutiso, et 47 secondes sur Albert Korir.

Légende de la course à pied, Eliud Kipchoge (40 ans) a pris la 17e place en 2h14'36.



Titre et 1re place mondiale pour Sinner Jannik Sinner récupère la 1re place mondiale grâce à son sacre à Paris Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Jannik Sinner a fait coup double dimanche à La Défense Arena.

L'Italien a remporté le Masters 1000 de Paris en battant Félix Auger-Aliassime 6-4 7-6 (7/4) en finale, récupérant du même coup la 1re place du classement ATP. Il l'avait cédée à Carlos Alcaraz après sa défaite face à l'Espagnol en finale du dernier US Open.

Déjà titré dimanche dernier à Vienne, Jannik Sinner a donc enchaîné en ajoutant un 23e trophée à son palmarès, le cinquième dans un Masters 1000 et le cinquième de l'année aussi. La 1re place mondiale sera à nouveau en jeu dans les ATP Finals de Turin (9-16 novembre), dont l'Italien est le tenant du titre.

Impressionnant samedi face à un Alexander Zverev pas au mieux (6-0 6-1), Jannik Sinner a trouvé à qui parler dimanche. Félix Auger-Aliassime, qui aurait décroché le huitième et dernier ticket disponible pour le Masters de Turin en cas de sacre, a livré une performance de choix. Mais cela n'a pas suffi.

Jannik Sinner, qui en est désormais à 26 matches gagnés de manière consécutive sur dur en indoor, a géré à la perfection les points les plus importants. L'Italien de 24 ans a signé ainsi le break d'entrée de jeu pour prendre un avantage déjà décisif dans un premier set où il n'a lâché que 3 points sur son service.

Félix Auger-Aliassime, qui cherchera à valider son ticket pour les ATP Finals la semaine prochaine à Metz, a résisté plus longtemps dans la seconde manche. Mais le Québécois ne s'est pas procuré la moindre balle de break dans cette finale, et il a fini par s'incliner au tie-break face à plus solide que lui.



Sabalenka réussit son entrée face à Paolini Aryna Sabalenka a bien commencé son Masters à Ryad Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD La no 1 mondiale Aryna Sabalenka a idéalement débuté son Masters WTA. Elle a décroché dimanche à Ryad un premier succès face à l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 8) 6-3 6-1.

La Bélarusse de 27 ans, à la poursuite d'un premier titre dans ce traditionnel rendez-vous de fin de saison entre les huit meilleures joueuses mondiales, a décroché son troisième succès de la saison face à l'Italienne, semblant malade.

Elle prend seule la tête du groupe "Steffi Graf" avant la rencontre entre Coco Gauff (3e) et Jessica Pegula (5e) en fin d'après-midi.

D'entrée, la no 1 mondiale a mis la main sur la partie en remportant le premier jeu de service de son adversaire et menant 3-0. Paolini a haussé son niveau pour effacer son break de retard, parvenant à prendre l'initiative grâce à plusieurs coups droits près des lignes. Mais Sabalenka a repris le service de son adversaire dans la foulée (5-3), avant d'empocher le premier set grâce notamment à quatre aces dans le dernier jeu.

Face à une joueuse de plus en plus diminuée, Sabalenka a largement dominé le deuxième set au score, mais ellle devra sans doute se montrer plus juste dans ses déplacements pour rééditer une telle performance face à Gauff et Pegula dans les jours à venir.



Hug pour la 7e fois, Debrunner 3e Marcel Hug a remporté le marathon de New York pour la 7e fois Image: KEYSTONE/AP/Angelina Katsanis Marcel Hug a remporté pour la septième fois le marathon de New York en fauteuil roulant. Le Thurgovien de 39 ans s'est placé en tête dès le départ et a franchi la ligne d'arrivée après 1h30'16.

Il a distancé de près de quatre minutes le Britannique David Weir (1h34'09). En 2024, Hug avait dû se contenter de la 4e place après une chute oì il s'était blessé à la main. Il reste invaincu cette année dans les marathons. Il avait déjà triomphé à Boston, Londres, Sydney, Berlin et Chicago.

Chez les dames, Catherine Debrunner s'est classée 3e en 1h47'56. La Thurgovienne de 30 ans a dû s'incliner au sprint devant l'Américaine Tatyana McFadden (1h47'54) pour la deuxième place. La locale Susannah Scaroni (1h42'10) a couru sur une autre planète. Manuela Schär a terminé 4e en 1h50'03.



Lugano - St-Gall interrompu par la pluie La pluie a rendu la pelouse du Cornaredo impraticable Image: KEYSTONE/MASSIMO PICCOLI Prévu dimanche à 14h, le match de Super League entre Lugano et St-Gall a été interrompu après 48 minutes de jeu. La pluie avait rendu la pelouse du Cornaredo impraticable.

L'arbitre Mirel Turkes a décidé de mettre fin aux débats un peu plus de vingt minutes après avoir renvoyé les 22 acteurs aux vestiaires. La pluie avait redoublé pendant la mi-temps, atteinte sur le score de 1-0 en faveur du FC Lugano.

C'est Kevin Behrens qui a inscrit l'unique but du match, profitant d'un centre parfait de Yanis Cimignani (24e). Reste maintenant à savoir si la SFL décidera de faire rejouer l'intégralité du match, ou si cette partie reprendra à la 49e minute de jeu.



L'Inter revient sur les talons de Naples La joie de Lautaro Martinez après la victoire de l'Inter face au Hellas Vérone Image: KEYSTONE/EPA/EMANUELE PENNACCHIO L'Inter Milan s'est imposé dans le temps additionnel à Vérone (2-1), dimanche lors de la 10e journée de Serie A. Cette victoire lui permet de revenir sur les talons de Naples.

Au lendemain du nul du Napoli à domicile face à Côme (0-0), les Nerazzurri savaient qu'ils pouvaient réaliser un bon coup. Avec 21 points, ils n'ont plus qu'une longueur de retard sur Naples.

Contre l'Hellas, toujours sans victoire cette saison, l'Inter a parfaitement entamé la rencontre en ouvrant la marque dès la 16e minute avec un but superbe de Piotr Zielinski. Dans une combinaison travaillée à l'entraînement, le milieu polonais a repris d'une volée limpide un corner en cloche d'Hakan Calhanoglu.

Les vice-champions d'Italie et d'Europe 2025 se sont faits surprendre par un tir lointain de Giovane qui a trompé Yann Sommer (40e). La seconde période, disputée sous la pluie, a perdu en intensité, mais l'Inter a arraché la victoire grâce à un centre de Nicolo Barella repoussé dans son propre but par Martin Frese (93e).



Dernier, Wolverhampton se sépare de son entraîneur Vitor Pereira a été viré par Wolverhampton dimanche Image: KEYSTONE/AP/Dave Shopland Wolverhampton, bon dernier de Premier League après 10 journées avec 2 points, a annoncé dimanche se séparer de son entraîneur Vitor Pereira.

La décision a été prise au lendemain d'une nouvelle cuisante défaite, à Fulham (3-0).

"Les résultats et le contenu cette saison sont tombés en dessous d'un niveau acceptable, et un changement de leadership s'avère nécessaire", indique le club dans un communiqué, sans dévoiler le nom du successeur du technicien portugais. En attendant sa désignation, l'équipe sera prise en charge par les entraîneurs des équipes de jeunes (moins de 21 et de 18 ans), est-il précisé.

Vitor Pereira, 57 ans, avait été nommé il y a moins d'un an en remplacement de Gary O'Neil, limogé pour manque de résultats. Lancé dans une opération maintien, l'ex coach de Porto et Fenerbahçe était parvenu à redresser la situation de Wolverhampton, qui avait terminé la saison à la 16e place (sur 20). Il avait alors resigné un contrat de trois ans.

