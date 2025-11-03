ciel clair
Equipe de Suisse: Pia Sundhage quitte son poste de sélectionneuse

Switzerland&#039;s head coach Pia Sundhage enters the pitch ahead of the friendly match between Scotland and Switzerland on Tuesday, October 28, 2025, at East End Park in Dunfermline, Scotland. (KEYST ...
Pia Sundhage a décidé de quitter l'équipe de Suisse avec effet immédiat.Keystone

Coup de théâtre à la tête de l'équipe nationale féminine de football

Pia Sundhage n'est plus la sélectionneuse de la Nati féminine. La Suédoise quitte le banc helvétique avec effet immédiat.
03.11.2025, 19:3403.11.2025, 19:44

Pia Sundhage ne prolongera pas l'aventure avec l'équipe de Suisse féminine. La coach suédoise de 65 ans quitte son poste avec effet immédiat, a annoncé l'ASF lundi dans un communiqué.

Les deux victoires contre le Canada (1-0) et l'Ecosse (4-3) la semaine dernière n'ont donc pas suffi à convaincre la fédération nationale. Le contrat de Sundhage, qui expirait à la fin de l'année, ne sera pas renouvelé.

Compter sur une assistante à temps plein

La Scandinave, qui a mené la Suisse à une qualification historique pour les quarts de finale de l'Euro à domicile cet été, était partante pour une nouvelle campagne jusqu'à la Coupe du monde 2027. Avec une seule condition: pouvoir compter sur une assistante à temps plein.

Comme l'explique l'ASF, Pia Sundhage a été informée de cette décision à Stockholm. Les deux parties ont ensuite convenu d'une résiliation de contrat, puisque la Suédoise devait encore diriger l'équipe de Suisse lors de la dernière fenêtre internationale de l'année fin novembre.

Selon un communiqué, l’ASF a informé Pia Sundhage, lors d’un entretien personnel à Stockholm, de la décision de mettre un terme à la collaboration avec effet immédiat. (sda/ats/svp)

