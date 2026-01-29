Sabalenka en finale ++ Serena Williams énigmatique

Sabalenka qualifiée pour sa 4e finale d'affilée à Melbourne Aryna Sabalenka disputera samedi sa 4e finale de suite à Melbourne Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Aryna Sabalenka (WTA 1) s'est qualifiée pour sa quatrième finale d'affilée à l'Open d'Australie. La Bélarusse a battu jeudi l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 12) 6-2 6-3.

Sacrée en 2023 et en 2024 à Melbourne, Aryna Sabalenka affrontera samedi la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 5) ou l'Américaine Jessica Pegula (WTA 6) pour tenter de décrocher un cinquième titre du Grand Chelem. Elle a aussi gagné les US Open 2024 et 2025.

Battue l'an dernier en finale à Melbourne par Madison Keys, Aryna Sabalenka a dominé les débats face à Elina Svitolina, qui devra donc patienter avant de jouer une première finale majeure. Elle n'a connu qu'une brève alerte à l'entame du deuxième set, concédant les deux premiers jeux. Mais elle a gagné les cinq suivants pour classer l'affaire en moins d'1h20 de jeu.



Serena Williams refuse d'exclure un retour au tennis Un retour de Serena Williams n'est pas à exclure Image: KEYSTONE/AP/JOHN MINCHILLO Serena Williams a fait renaître les spéculations sur un éventuel retour sur le circuit.

"Je ne sais pas, je verrai bien ce qui se passera", a-t-elle répondu quand elle a été interrogée sur le sujet à la télévision américaine.

La légende aux 23 titres du Grand Chelem a réintégré début décembre la liste des joueuses soumises à une surveillance étroite des autorités antidopage, premier pas éventuel vers un retour. Mais elle avait alors démenti toute volonté de revenir.

L'Américaine de 44 ans a de nouveau été interrogée sur cette possibilité mercredi dans l'émission télévisée "Today" et, sans confirmer aucun projet, elle n'a pas non plus écarté l'éventualité d'un retour. "Je m'amuse et je profite de la vie en ce moment", a déclaré l'ex-no 1 mondial, plus de trois ans après son dernier match officiel à l'US Open 2022.

Pressée de questions pour savoir si cela signifiait oui ou non, elle a répondu: "Ce n'est ni oui ni non. Je ne sais pas, je vais simplement voir ce qui se passe".

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait réintégré le programme de dépistage antidopage, Serena Williams - dont la soeur Venus a disputé l'Open d'Australie à 45 ans - a répondu: "Est-ce que je l'ai réintégré ? Je ne savais pas si j'en étais sortie. Écoutez, je ne peux pas en parler".

Courier y croit A l'Open d'Australie, l'ancien no 1 mondial américain Jim Courier, aujourd'hui commentateur à la télévision, a souligné à quel point il était pénible et contraignant pour les athlètes de faire partie du groupe cible pour les contrôles antidopage.

Une fois inscrits, ils doivent fournir des informations sur le lieu et le moment où ils sont disponibles pour se soumettre à d'éventuels contrôles. Ils doivent figurer sur cette liste pendant six mois avant d'être autorisés à reprendre la compétition.

"Aucune personne qui n'a pas l'intention de jouer au tennis professionnel ne va s'inscrire sur cette liste, surtout quelqu'un qui a autant d'expérience que Serena Williams", a estimé Courier. "Serena a nié son retour, mais je pense qu'à moins qu'elle ne se blesse, il ne fait aucun doute qu'elle rejouera quelque part à un moment donné. Que ce soit en double mixte à l'US Open, en double avec sa soeur ailleurs, ou en simple, elle seule le sait."



Le sélectionneur du Sénégal Thiaw suspendu cinq matches Sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw est suspendu pour 5 matches par la CAF Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Le sélectionneur du Sénégal Pape Thiaw a été suspendu pour cinq matches par la Confédération africaine (CAF) après les incidents lors de la finale chaotique de la CAN contre le Maroc.

Thiaw est en outre condamné à une amende de 100'000 dollars, a précisé la CAF.

Le Sénégal avait remporté cette rencontre 1-0 après prolongation, au cours d'un match émaillé d'incidents. Certains joueurs sénégalais avaient, à l'injonction de Thiaw, quitté momentanément le terrain pour contester la décision de l'arbitre, appuyé par la VAR, d'accorder un penalty litigieux au Maroc en toute fin du temps réglementaire. Furieux, leurs supporters avaient aussi tenté d'envahir la pelouse.

Finalement le Marocain Brahim Diaz avait raté son penalty et les Sénégalais étaient revenus disputer la fin de partie, pour la remporter dans la prolongation.

Pape Thiaw est suspendu par le jury disciplinaire de la CAF pour "pour comportement antisportif, violation des principes de fair-play et d'intégrité, et atteinte à l'image du football", précise la confédération africaine.

Les attaquants sénégalais Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr ont également été suspendus pour deux matches pour "comportement antisportif envers l'arbitre". Et la fédération sénégalaise écope elle d'un total de 615'000 dollars d'amende "pour le comportement inapproprié de ses supporters, ayant porté atteinte à l'image du football", "pour le comportement antisportif de ses joueurs et de son encadrement technique, en violation des principes de fair-play, de loyauté et d'intégrité", ainsi que "pour faute disciplinaire de l'équipe nationale, cinq joueurs ayant reçu des avertissements".

Marocains aussi sanctionnés Le camp marocain est aussi sanctionné: le défenseur du Paris St-Germain Achraf Hakimi écope ainsi de deux matches de suspension, dont un avec ferme, pour "comportement antisportif". Le milieu Ismaël Saibari, qui avait tenté de voler la serviette du gardien sénégalais durant la finale de la CAN, écope lui de trois matches de suspension, également pour "comportement antisportif".

La Fédération marocaine est quant à elle sanctionnée de 200'000 dollars d'amende en raison du comportement des ramasseurs de balle, et de 100'000 dollars "pour le comportement inapproprié des joueurs de l'équipe nationale et de l'encadrement technique, ayant envahi la zone d'examen de la VAR et entravé le travail de l'arbitre". S'ajoutent 15'000 dollars pour utilisation de lasers par des supporters.

Ces sanctions prendront effet dès la campagne des qualifications pour la prochaine CAN 2027.



Les Rockets subissent les foudres de Wembanyama Victor Wembanyama (au centre) a brillé mercredi face aux Rockets Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Houston a subi la loi de San Antonio mercredi en NBA. Clint Capela et les Rockets se sont inclinés 111-99 face aux Spurs, après avoir compté jusqu'à 16 longueurs d'avance.

Les Rockets, qui menaient en effet 59-43 à 3'22 de la fin du deuxième quart-temps, ont fini par plier dans l'ultime période. Les Spurs l'ont entamée sur un 11-0 qui leur a permis de faire passer le score de 84-86 à 95-86. Ils ont ensuite parfaitement géré cet avantage.

Auteur de 9 des 11 points inscrits par son équipe durant ce partiel décisif, Victor Wembanyama a porté les Spurs vers la victoire. Le pivot français de 2m24 a marqué 13 de ses 28 points durant le dernier "quarter". Il s'est également fait l'auteur de 16 rebonds, 5 contres, 3 assists et 2 interceptions.

Les Rockets, qui avaient parfaitement contenu le Français huit jours plus tôt pour s'imposer 111-106 face à San Antonio, ont paru impuissants dans le "money time". L'absence du rugueux intérieur Steven Adams, blessé à une cheville et absent jusqu'au terme de la saison, a certainement pesé dans la balance.

Moins solide que le Néo-Zélandais sur le plan défensif, Clint Capela n'a eu droit qu'à 9 minutes de jeu mercredi, cumulant 5 points, 4 rebonds et 2 contres. Le pivot titulaire Alperen Sengun a quant à lui réussi 18 points, 10 rebonds et 7 passes décisives pour Houston, qui reste 4e de la Conférence Ouest malgré cette défaite.



Fanny Smith, le point d'interrogation physique Loïc Meillard et ses rivaux disputeront mercredi à Schladming la dernière épreuve technique avant les JO Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati "Bronzée" à Pyeongchang et à Pékin, Fanny Smith n'aborde pas ses cinquièmes JO avec une confiance au beau fixe. La Vaudoise de 33 ans se bat notamment avec des douleurs au dos.

Fanny Smith a de la chance dans son malheur. Parce que la compétition de skicross a lieu le vendredi 20 février à Livigno, la Villardoue a davantage de jours pour se remettre d'aplomb. Car en plus d'une gêne qui la suit depuis l'été dernier, elle a dû composer avec un dos bloqué lors des récentes épreuves de Coupe du monde à Veysonnaz.

Neuvième de la course du vendredi, elle a expliqué qu'elle avait ressenti de grosses douleurs au dos avant de prendre part aux quarts de finale. Elle a donc logiquement renoncé à se présenter au départ de la course du samedi. Et elle ne sera pas non plus de la partie ce week-end à Val di Fassa, pour la dernière épreuve précédant les Jeux.

Il a fallu s'adapter Avant les courses de Veysonnaz, quand son dos n'était pas encore bloqué, la Vaudoise s'est prêtée au jeu de l'interview devant la presse romande. Elle est notamment revenue sur ce qui la handicape depuis l'été, sans trop rentrer dans les détails. La championne du monde en titre évoque cette préparation différente où "tout ce qui est flexion est très compliqué".

"C'est quelque chose qui m'a vraiment obligée à revoir toute ma préparation physique, et on avance à tâtons, explique-t-elle. Je me fixe mentalement sur ce que mes entraîneurs me disent. Je suis plus ou moins en forme. Mais pour expliquer simplement, je ne peux pas faire de vélo", souligne-t-elle.

"Je n'ai pas du tout pu faire de saut en avant-saison ni d'exercices d'agilité comme j'en ai l'habitude. On a dû s'adapter et faire des exercices un petit peu plus banals", poursuit-elle. "Alors pour moi mentalement c'est assez difficile, parce que je sais que ce que j'ai fait pendant tant d'années fonctionne. Et là, on a dû un peu revoir la chose, et je n'ai pas pu entraîner l'explosivité."

Seize années au top Avec ses quatre podiums en six courses (une 2e place et trois 3es places), Fanny Smith a prouvé qu'elle savait se battre sur la piste, même si on a le sentiment que tout est plus difficile au départ lors de la sortie du portillon. Elle sent la pression qui monte et cette envie permanente de bien faire. A Livigno, elle aura le soutien du public suisse et de sa famille.

"Ceci dit, au final les Jeux, c'est sur une journée, note-t-elle. Donc au bout du compte, ces cinq participations aux JO représentent seulement cinq jours de compétition. C'est assez court en soi alors qu'on travaille des années."

Après 2010 et ses premiers JO à Vancouver, s'imaginait-elle être toujours parmi les meilleures seize ans plus tard? "Si on m'avait dit ça, je ne l'aurais simplement pas cru. Cette carrière, cette longévité: c'est fou d'être toujours présente pour la gagne. C'est assez exceptionnel de voir que ce pari fou qu'on a pris à l'époque a marché au final."

Trop d'entraînement? A Livigno, Fanny Smith espère que ça va encore "marcher". Pour l'heure, personne n'a pu tester la piste. Lorsque les Helvètes ont fait leur camp à St-Moritz en novembre, ils ont fait un aller-retour pour voir la piste sans neige, ainsi que les à-côtés (hôtel, ski-room, etc). Mais la Villardoue n'est pas anxieuse. "J'ai toujours aimé les nouveaux événements, les nouvelles épreuves de Coupe du monde, raconte-t-elle. Avoir du changement, c'est quelque chose qui m'a toujours plu."

Et il y aura un "test event" avant les JO sur deux jours, même si les athlètes ne savent pas encore à combien de runs ils auront droit. "Mais si on en a ne serait-ce que deux par jour, ça fera déjà quatre runs, estime la Vaudoise. C'est déjà beaucoup plus que ce qu'on a en Coupe du monde. Ensuite, on aura encore des entraînements deux jours avant la compétition. Pour moi, cela fera presque trop d'entraînement." Beaucoup de questions au final, auxquelles Fanny Smith se réjouit de répondre le jour J, sur la piste.



YB et Bâle luttent pour une place en barrages de l'Europa League Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique doit battre Newcastle mercredi pour espérer éviter de jouer un 16e de finale Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO COTRIM Young Boys et Bâle se battent jeudi soir pour une place en barrages de l'Europa League. Les Bernois se déplacent à Stuttgart et les Rhénans accueillent le Viktoria Plzen lors de l'ultime journée.

Actuel 23e et avant-dernier qualifié pour la phase à élimination directe, YB ne garde pas un souvenir impérissable de son dernier déplacement à Stuttgart en décembre 2024 (défaite 5-1 en Ligue des champions). Le club souabe, battu par Bâle en début de compétition, s'est bien repris et peut toujours espérer terminer dans le top 8.

Avec leurs deux points d'avance sur le 25e, Ludogorets, ils pourraient toutefois rallier les barrages d'accession aux 8es de finale même en s'inclinant jeudi soir. En revanche, le FC Bâle (27e, 6 pts) doit impérativement s'imposer pour espérer finir dans les 24 premiers.

La tâche ne sera pas évidente pour le nouvel entraîneur bâlois Stephan Lichtsteiner. L'ex-international suisse a succédé en début de semaine à Ludovic Magnin sur le banc du FCB et fait déjà face à un grand défi pour son premier match.



Ligue des champions: PSG et Real Madrid devront jouer les play-off Le PSG de Bradley Barcola devra jouer les 16es de finale Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT La phase de ligue de la Ligue des champions a pris fin mercredi avec un programme frisant l'indigestion: 18 matches en même temps pour, au final, qualifier 24 des 36 clubs en lice pour la suite.

L'un des enjeux majeurs était de déterminer l'appartenance au top 8 synonyme de passage direct en 8es de finale, et donc d'un certain allégement du calendrier des équipes concernées. Arsenal - qui a réussi un carton plein en battant Kairat Almaty 3-2 - et le Bayern Munich étaient déjà certains d'y figurer depuis la 7e des 8 journées.

Ces six autres places privilégiées ont été obtenues par Liverpool (6-0 contre Qarabag), Tottenham (2-0 à Francfort), Barcelone (4-1 contre Copenhague), Chelsea (3-2 à Naples), Sporting Lisbonne (3-2 à Bilbao) et Manchester City (2-0 contre Galatasaray). Pas moins de cinq des huit premiers sont des clubs de Premier League, ce qui en dit quand même assez long...

PSG et Real devront passer par les 16es de finale Tenant du trophée, le Paris Saint-Germain devra par contre passer par les 16es de finale. L'équipe de Luis Enrique a concédé le nul 1-1 à domicile contre Newcastle, qui disputera également les play-off. Même punition pour le Real Madrid, qui s'est incliné 4-2 à Lisbonne contre Benfica malgré un doublé de Mbappé. Très nerveux, les Madrilènes ont fini le match à neuf après les expulsions d'Asensio et Rodrygo.

Dans le derby suisse entre Borussia Dortmund (avec Kobel) et l'Inter Milan (avec Sommer et Akanji), ce sont les Italiens qui se sont imposés 2-0 dans la Ruhr. Les deux équipes sont qualifiées pour les 16es de finale. Il en va de même pour Monaco (avec Köhn et Zakaria) et la Juventus, qui ont fait 0-0.

Miracle pour Benfica Parmi les clubs dont le parcours européen a pris fin mercredi, Naples est la victime la plus inattendue. Le succès obtenu contre le Real a in extremis propulsé le Benfica de José Mourinho parmi les 24 premiers grâce à un but de son gardien Trubin à la 98e! Cette réussite a fait le malheur de l'Olympique de Marseille, relégué au 25e rang à la différence de buts.



Nef 9e du slalom de Schladming, Meillard éliminé Tanguy Nef a terminé 9e et meilleur Suisse mercredi à Schladming Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Le dernier slalom de Coupe du monde programmé avant les JO de Milan-Cortina n'a pas souri aux Suisses mercredi soir à Schladming.

Meilleur Helvète, Tanguy Nef a terminé 9e d'une course gagnée par le Norvégien Henrik Kristoffersen.

Septième dimanche dernier à Kitzbühel, Tanguy Nef a confirmé sa régularité en enchaînant un sixième Top 10 en neuf slaloms disputés cet hiver. Mais le Genevois de 29 ans devra encore patienter avant de connaître enfin les joies d'un podium sur le Cirque blanc.

Onzième de la manche initiale, Tanguy Nef a pourtant parfaitement négocié les deux tiers du second parcours. Mais il a payé très cher une faute commise juste avant le "plat": il a concédé 0''14 sur la ligne sur Alex Vinatzer, en tête à son passage et 7e de ce slalom, alors qu'il possédait une marge de 0''63 au dernier intermédiaire.

Une élimination qui coût cher Troisième de la première manche à 0''44 du leader provisoire Atle Lie McGrath, le vainqueur du géant de la veille Loïc Meillard est quant à lui parti à la faute en finale. Le skieur d'Hérémence, déjà éliminé à Gurgl et à Adelboden cette saison, a sans doute vu ses rêves de petit globe s'envoler: il accuse désormais 140 points de retard sur le leader du classement de la discipline Atle Lie McGrath alors qu'il ne reste que deux slaloms à disputer.

Deuxième de la manche initiale, Henrik Kristoffersen n'a en revanche pas failli sous les projecteurs de Schladming. Le Norvégien a cueilli son premier succès de la saison au meilleur moment, juste avant le grand rendez-vous olympique, triomphant pour la cinquième fois en slalom sur la Planai. Il a devancé de 0''34 Atle Lie McGrath (2e), le Français Clément Noël complétant le podium (à 0''54).

Yule 17e Les deux autres Suisses présents en deuxième manche ont fini hors du top 15. Daniel Yule, qui a validé son ticket pour les JO en terminant 12e à Kitzbühel, s'est classé 17e. Qualifié de justesse pour la deuxième manche (29e), Ramon Zenhäusern suit en 20e position. Mais les deux hommes ont surtout profité des nombreuses éliminations (neuf en deuxième manche) pour grimper dans la hiérarchie.



Schladming: Meillard en embuscade après la 1re manche du slalom Loïc Meillard peut viser la victoire Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Loïc Meillard pourra viser la gagne lors du slalom Coupe du monde nocturne de Schladming. Le Valaisan d'origine neuchâteloise a en effet signé le troisième temps de la première manche.

Excellent sur le haut du parcours puisqu'il était en tête lors des deux premiers secteurs, le champion du monde a cependant un peu faibli sur la fin. Il a concédé 0''44 sur Atle Lie McGrath et 0''29 sur Henrik Kristoffersen. Les deux Norvégiens ont parfaitement exploité leurs petits dossards, McGrath étant parti avec le no1 devant son compatriote et Meillard. Celui-ci s'est imposé mardi en géant à Schladming et qui peut donc espérer un doublé.

Deuxième Suisse le mieux classé, le Genevois Tanguy Nef accuse un retard de 1''23 sur le leader. Cela a été moins bien pour le Valaisan Daniel Yule, qui a perdu 2''42. La deuxième manche se courra dès 20h45.



Open d'Australie: Sinner domine Shelton et affrontera Djokovic Jannik Sinner n'a pas tremblé pour écarter Ben Shelton. Image: KEYSTONE/AP/Dar Yasin Jannik Sinner est toujours en lice pour un troisième titre consécutif à l'Open d'Australie. Le no 2 mondial n'a eu aucune peine à éliminer Ben Shelton (ATP 8) en quart de finale mercredi à Melbourne.

L'Italien s'est imposé en trois sets 6-3 6-4 6-4 en 2h25 pour éliminer l'Américain, qu'il avait déjà écarté l'an dernier au stade des demi-finales. Il avait également battu le gaucher d'Atlanta en quart de finale à Wimbledon en 2025.

Très solide jusqu'à présent dans cette quinzaine, Ben Shelton a commis bien trop d'erreurs pour espérer mieux face au nouveau maître des lieux. Il n'a converti aucune de ses quatre balles de break, et Sinner n'a eu besoin que d'un break par set pour s'imposer.

L'Italien de 24 ans, double tenant du titre à Melbourne, vise désormais une sixième finale consécutive dans un tournoi du Grand Chelem. Vendredi, il affrontera pour une place en finale Novak Djokovic, qui a de son côté profité de l'abandon de Lorenzo Musetti pour rejoindre le dernier carré.



Un Tour de Romandie 2026 au fort accent fribourgeois Tadej Pogacar devrait mettre le feu sur les routes fribourgeoises pour sa premi鑽e au Tour de Romandie. Image: KEYSTONE/EPA Le Tour de Romandie 2026, auquel participera Tadej Pogacar, aura un fort accent fribourgeois. Le prologue se déroulera à Villars-sur-Glâne tandis que l'étape reine du samedi reliera Broc à Charmey.

Les organisateurs du Tour de Romandie ont dévoilé mercredi l'intégralité des villes-étapes de cette 79e édition. Deux étapes en boucles sont prévues à Martigny (1re étape) et Orbe (3e étape) et le canton de Fribourg accueillera aussi le départ de la 2e étape entre Rue et Vucherens.

Pour la première fois depuis 1988, il n'y aura pas de contre-la-montre en plus du prologue. Le classement général se jouera sans doute lors des deux étapes de montagne du week-end: Broc - Charmey le samedi et Lucens - Leysin le dimanche.

Au total, les coureurs parcourront 853,8 km pour 14'193 mètres de dénivelé positif. La course se déroulera du 28 avril au 3 mai.



Nils Stump sérieusement blessé au genou droit Nils Stump est au repos forcé (archives). Image: KEYSTONE/EPA MTI/BOGLARKA BODNAR Nils Stump est au repos forcé pendant de longs mois. Le champion du monde 2023 souffre d'une déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou droit.

Le Zurichois de 28 ans s'est blessé lors d'un stage d'entraînement au Japon, a expliqué son manager dans un communiqué. De retour en Suisse, il a déjà été opéré avec succès et doit maintenant observer une pause de neuf mois.

Ses chances de participer aux Jeux olympiques de Los Angeles sont encore intactes, même si la période de qualification débute cette année. Double médaillé mondial (en or en 2023, en bronze en 2024), le judoka d'Uster visera une première médaille olympique en 2028.



Open d'Australie: Djokovic en demies après l'abandon de Musetti Novak Djokovic (de dos) a bénéficié de l'abandon de Lorenzo Musetti. Image: KEYSTONE/AP/Aaron Favila Novak Djokovic (ATP 4) s'est qualifié mercredi pour les demi-finales de l'Open d'Australie grâce à l'abandon de Lorenzo Musetti (ATP 5). L'Italien menait pourtant deux sets à zéro, 6-4 6-3 1-3.

Le Serbe de 39 ans, qui avait déjà bénéficié du forfait de Jakub Mensik au tour précédent, rejoint le dernier carré sans avoir remporté le moindre set en huitième ni en quart de finale. Il affrontera pour une place en finale le no 2 mondial et double tenant du titre Jannik Sinner ou l'Américain Ben Shelton (ATP 7).

Souverain dans les deux premières manches, Musetti a vu le match lui passer sous le nez à 1-1 dans le troisième set, lorsqu'il s'est blessé à un adducteur. Il n'a pu disputer que deux jeux de plus avant de se résoudre à abandonner juste après une double faute.

C'est la deuxième fois que l'Italien de 23 ans est contraint à l'abandon face à Djokovic en Grand Chelem. En 2021 à Roland-Garros, il avait jeté l'éponge en 8es de finale au cinquième set alors qu'il avait aussi mené deux manches à zéro.



Trois buts suisses mardi soir en NHL Nino Niederreiter a réussi mardi son 499e point en saison régulière Image: KEYSTONE/AP/MATT SLOCUM Trois Suisses ont trouvé le chemin des filets mardi soir en NHL.

Nino Niederreiter a notamment inscrit son 8e but de la saison dans un match gagné 4-3 par Winnipeg sur la glace des New Jersey Devils, dont le capitaine Nico Hischier a également marqué.

"Muet" dans ses quatre précédentes sorties, Nino Niederreiter a inscrit le 4-1 à la 37e minute sur une contre-attaque. L'attaquant grison en est désormais à 19 points cette saison, et à 499 en 1020 matches joués en saison régulière de NHL.

Battus pour la deuxième fois d'affilée alors qu'ils avaient auparavant enchaîné trois succès de rang, les Devils ont réagi trop tard dans cette partie. Nico Hischier a inscrit le 4-3 à 1'46 de la fin, signant sa 17e réussite et son 40 point de la saison.

Le troisième buteur suisse de la soirée fut le défenseur Roman Josi. Le capitaine de Nashville a marqué son 9e but dans cet exercice 2025/26 dans un match perdu 3-2 après prolongation par les Predators sur la glace de Boston.

Kevin Fiala s'est également illustré sur le plan offensif mardi. L'attaquant saint-gallois de Los Angeles a réussi un assist au cours d'une rencontre remportée 3-1 par les Kings à Detroit. Il est le deuxième meilleur compteur suisse de la saison avec 37 points.

