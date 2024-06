Simone Biles mène le bal ++ Shericka Jackson gagne le 100m

Simone Biles mène le bal à mi-parcours Simone Biles m Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez Simone Biles s'est rapprochée des Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août) vendredi. Elle mène en effet les sélections américaines de Minneapolis après la première journée. La quadruple championne olympique, qui a électrisé la foule du Target Center grâce à son saut signature "Biles II" (Yurchenko double carpé), compte 58,900 points. Elle devance nettement Jordan Chiles (56,400) et la championne du concours général des Jeux de Tokyo 2021 Suni Lee (56,025), de retour au plus haut niveau après une importante maladie rénale proche de mettre fin à sa carrière. Simone Biles (27 ans), vainqueure de 37 médailles mondiales ou olympiques, avait retrouvé la compétition en août 2023 après deux ans d'interruption. Elle s'était effondrée aux Jeux de Tokyo où elle avait abandonné plusieurs épreuves, en proie à des "twisties" (pertes de repères dans l'espace). La deuxième et dernière journée de compétition féminine aura lieu dimanche, après la conclusion de l'épreuve masculine samedi.

Shericka Jackson gagne le 100 m, Fraser-Pryce 3e Shericka Jackson a remporté le 100 m des sélections jamaïcaines Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Shericka Jackson a dominé les sélections olympiques jamaïcaines en 10''84. Shelly-Ann Fraser-Pryce a quant à elle assuré l'essentiel sans briller vendredi à Kingston. En l'absence de la double championne olympique en titre Elaine Thompson-Herah, blessée et forfait pour les Jeux de Paris, la double vice-championne du monde du 100 m Shericka Jackson s'est imposée en finale devant la jeune Tia Clayton (19 ans, 10''90) et Fraser-Pryce. La championne olympique 2008 et 2012 de la ligne droite, âgée de 37 ans, n'a pas rassuré en finale (10''94). Elle avait pourtant couru une série (10''98 jeudi) puis une demi-finale (10''91 vendredi) probantes, où elle n'avait pas paru forcer son talent. Les trois sprinteuses représenteront la Jamaïque sur 100 m aux JO de Paris (26 juillet-11 août). Elles y retrouveront notamment la flamboyante américaine Sha'Carri Richardson, championne du monde en titre et brillante lors des US Trials.

Holloway brûlant sur 110 m haies: 12''86 Grant Holloway a couru en 12''86 vendredi à Eugene Image: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK Le triple champion du monde Grant Holloway a dominé un 110 m haies de feu en 12''86, vendredi aux sélections olympiques américaines à Eugene. Les cadors du sprint ont eux assuré en demies du 200 m. Pour la seule finale de la soirée sur la piste, Grant Holloway a frappé très fort avec la meilleure performance mondiale de l'année, et surtout le quatrième chrono de l'histoire de la discipline. Son compatriote Devon Allen avait couru en 12''84 en 2022, Holloway déjà en 12''81 dans ce même stade en demi-finale des Trials en 2021, et un autre Américain, Aries Merritt, avait foncé en 12''80 à Bruxelles en 2012, un record du monde qui pourrait trembler aux Jeux de Paris (26 juillet-11 août). Grand favori pour les Jeux, Holloway sait toutefois qu'un tel chrono à cette période de l'année ne garantit rien: aux JO de Tokyo en 2021, il avait été battu par le Jamaïcain Hansle Parchment. MPM pour Thomas Vendredi, les hurdlers américains ont été portés par un vent parfait (2 m/s, pile la limite légale) et ont offert l'une des courses les plus denses de l'histoire de la discipline. Freddie Crittenden a pris la 2e place en 12''93 (son record) et Daniel Roberts la 3e (12''96, record également), pour constituer le trio olympique. Un peu plus tôt, les stars du sprint avaient répété leurs gammes lors des demi-finales du 200 m. Gabby Thomas a réussi la meilleure performance mondiale sur le demi-tour de piste en 21''78. La reine du 100 m Sha'Carri Richardson a elle montré la même impression de facilité pour couper la ligne en 21''92 (record égalé). Chez les hommes, Noah Lyles s'est montré lui aussi impressionnant en 19''60 tout en relâchant en fin de course, pour un chrono non homologué toutefois à cause d'un vent un peu trop généreux (2,5 m/s). Kenny Bednarek (19''96), Erriyon Knighton (19''93) et Christian Coleman (19''89) seront aussi en finale.

Le Brésil se rassure en écrasant le Paraguay La joie de Vinicius Junior (à gauche) et de Rodrygo Image: KEYSTONE/AP/David Becker Le Brésil s'est rassuré avec un succès contre le Paraguay (4-1) pour son deuxième match de la Copa America vendredi à Las Vegas. Vainqueure 3-0 du Costa Rica dans ce même groupe D, la Colombie de James Rodriguez est elle déjà qualifiée pour les quarts de finale. Après un penalty manqué par Lucas Paqueta (32e), la star du Real Madrid Vinicius a délivré la Seleçao (35e) qui a ensuite déroulé avec des buts de Savio (43e) puis à nouveau Vinicius (45+4e). Omar Alderete a réduit le score pour le Paraguay (48e) avant que Paqueta ne close la marque en convertissant cette fois son penalty (65e). Le Brésil est 2e de cette poule avec 4 points, derrière la Colombie (6 points). La Seleçao aura l'occasion de terminer en tête du groupe en cas de victoire contre les Cafeteros mardi à Santa Clara. Un nul lui assurerait la qualification en quarts, qu'elle pourrait atteindre même en cas de défaite selon le résultat du Costa Rica.

Tour de France: 1re étape aujourd'hui en Italie Le 111e Tour de France débute aujourd'hui en Italie. La 1re étape, au profil accidenté, mènera les coureurs de Florence à Rimini sur 206 km. La course restera durant trois jours sur le sol italien. Le favori logique de l'épreuve est le Slovène Tadej Pogacar, épaulé par une équipe très forte et qui a remporté le Tour d'Italie en mai avec une facilité déconcertante. Double vainqueur de la Grande Boucle en 2020 et 2021, il avait subi la loi du Danois Jonas Vingegaard en 2022 et 2023. Le tenant du titre sera bien au départ à Florence, mais son état de forme est soumis à des interrogations. Vingegaard a en effet été victime d'une terrible chute en avril lors du Tour du Pays basque et n'est plus apparu en compétition depuis. Et l'un de ses principaux lieutenants, l'Américain Sepp Kuss, a dû déclarer forfait.

La Suisse peut y croire face à l'Italie Cela sera peut-être à nouveau le grand soir pour l'équipe de Suisse. Comme lors de la nuit folle de Bucarest du 28 juin 2021, la Suisse a rendez-vous avec l'histoire ce samedi à Berlin (à 18h) contre l'Italie en huitième de finale de l'Euro 2024. Ce 62e derby promet énormément. Après un premier tour convaincant avec notamment une performance de choix dimanche dernier face à l'Allemagne à Francfort (1-1), la Suisse aborde cette rencontre avec des certitudes bien ancrées qui lui permettent de regarder vraiment son adversaire les yeux dans les yeux. Mais dans l'autre camp, la "Squadra Azzurra" veut croire que plus rien ne peut lui arriver dans cet Euro après l'égalisation au bout du temps additionnel de Mattia Zaccagni lundi contre la Croatie (1-1). Sans la réussite du joueur de la Lazio, les Italiens auraient déjà fait leurs valises pour un retour peu glorieux au pays. Une "seconde" vie Aujourd'hui, les tenants du titre sont sans doute libérés d'un poids. Comme un joueur de tennis qui a écarté une balle de match au premier tour, Luciano Spalletti et ses joueurs ont droit à une "seconde" vie. La lecture du tableau des huitièmes de finale renforce encore la conviction que la possibilité de réussir le doublé comme l'Espagne il y a douze ans existe vraiment. Pour aller en finale, l'Italie ne rencontrera ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Espagne et ni le Portugal. L'état de grâce que traverse son gardien Gianluigi Donnarumma depuis le début du tournoi nourrit cette croyance du doublé. Comme le fait aussi que l'Olympiastadion de Berlin sera non seulement le théâtre de ce huitième de finale, mais aussi celui de la finale du 14 juillet. Or personne ne peut ignorer que c'est sur cette pelouse que la Nazionale a remporté, il y a dix-huit ans déjà, sa quatrième couronne mondiale. Les Suisses ont bien raison de ne pas accepter le statut du favori de ce huitième de finale que leur offrent bien des observateurs. "L'Italie ne meurt jamais", rappelle avec sagesse Remo Freuler. Mais, la Suisse n'est peut-être pas prête pour mourir samedi déjà. Pour la première fois, elle s'avance dans un huitième de finale avec deux joueurs de classe mondiale, deux joueurs qui méritent mille fois de figurer dans la prochaine pré-liste du Ballon d'Or. Manuel Akanji et Granit Xhaka auraient, en effet, leur place dans toutes les autres équipes en lice dans ce tournoi. Dimanche contre l'Allemagne, le Zurichois et le Bâlois ont survolé la rencontre de toute leur classe. S'ils évoluent dans le même registre samedi, tous les espoirs seront permis. Murat Yakin face à son destin Inspiré comme jamais depuis le début du tournoi avec les titularisations de Michel Aebischer et de Kwadwo Duah contre la Hongrie, de Xherdan Shaqiri contre l'Ecosse et de Fabian Rieder contre l'Allemagne, Murat Yakin dirigera son 38e match à la tête de l'équipe de Suisse. En cas d'élimination samedi, il y a de forts risques que ce Suisse - Italie soit le dernier. Son contrat ne court que jusqu'à la fin du tournoi et il a repoussé au printemps une offre de prolongation à la grande surprise de ses dirigeants. Une victoire, en revanche, effacera l'humiliation du huitième de finale de la Coupe du monde 2022 contre le Portugal et fera de lui le plus grand sélectionneur de l'histoire. Il aura fait mieux que Roy Hodgson, Köbi Kuhn et Ottmar Hitzfeld. Aussi bien que Vladimir Petkovic, mais il n'y a pas vraiment match entre les deux hommes, entre le style austère de l'un et le côté flambeur de l'autre qui n'oublie pas lors de cet Euro de s'accorder un demi-tour d'honneur d'avant-match à la plus grande joie des fans de la Suisse. Quand on parle de communion, Murat Yakin est le premier à donner l'hostie.

Djokovic joue "sans douleur" à trois jours de Wimbledon Djokovic a joué sans ressentir de douleur vendredi Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Novak Djokovic a joué "sans douleur" lors d'un match exhibition contre Daniil Medvedev vendredi à Londres, à trois jours du début de Wimbledon. Le Serbe a été opéré du ménisque il y a trois semaines. "Je peux vous dire que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Le tennis sans douleur, c'est ce qu'il y a de mieux ! Je n'ai pas eu mal et j'en suis très heureux", a dit le Serbe après l'avoir emporté sur le Russe 6-3 6-4 au Hurlingham Club de la capitale britannique. "J'avais joué quelques sets d'entraînement mais je voulais passer un vrai test. C'est une réussite. Les trois dernières semaines ont été intenses, j'ai consacré beaucoup de temps à la rééducation", a déclaré le septuple champion de Wimbledon, qui portait un bandage au genou mais n'a jamais semblé gêné dans son jeu. Djokovic, 37 ans, avait dû être opéré après s'être blessé pendant Roland-Garros. Il avait dû déclarer forfait avant les quarts de finale. Vendredi, le tirage au sort lui a donné le 123e mondial, le Tchèque Vit Kopriv, comme adversaire au 1er tour de Wimbledon. "Je voulais absolument me donner une chance de jouer à Wimbledon. Je crois que mon chirurgien est là. C'est lui le MVP des trois dernières semaines", a lancé le détenteur du record de victoires en Grand Chelem (24).

Mujinga Kambundji sacrée sur 100 m en 11''01 Mujinga Kambundji a signé son meilleur temps de la saison vendredi à Winterthour Image: KEYSTONE/ULF SCHILLER Mujinga Kambundji monte en puissance à un mois des JO de Paris. La Bernoise a remporté le 100 m des championnats de Suisse en 11''01, son meilleur temps de la saison, vendredi à Winterthour. Seulement 8e sur 100 m lors des récents Européens de Rome, Mujinga Kambundji a amélioré de 0''08 son meilleur chrono de l'année, établi en demi-finale à Rome. La double championne d'Europe du 200 m a devancé en finale Salomé Kora (2e en 11''15) et Géraldine Frey (3e en 11''21). Les Romandes Emma van Camp (4e en 11''37) et Melissa Gutschmidt (5e en 11''45) ont, elles, manqué le podium. Cinquième sur 100 m aux JO de Tokyo juste devant Mujinga Kambundji, Ajla Del Ponte a donc comme elle pouvait le craindre échoué à se qualifier pour les Jeux de Paris. Victime d'une déchirure à une cuisse il y a un peu plus d'un mois, la Tessinoise a été éliminée en demi-finales sur la ligne droite (11e en 11''66) pour son retour aux affaires, après s'être qualifiée au temps pour ce 2e tour. Reais titré en 10''26 Chez les hommes, c'est William Reais qui s'est paré d'or dans la discipline-reine vendredi soir. Le Grison s'est imposé en 10''26, meilleure performance suisse de la saison, en devançant de 0''13 son dauphin Enrico Güntert. Le Chaux-de-Fonnier Bradley Lestrade a quant à lui conquis le bronze en 10''45.

Suisse - Italie: Stergiou ou pas Stergiou? Yakin entretient le mystère concernant la titularisation de Stergiou Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Murat Yalkin entretient le mystère. Donnée pour acquise dimanche soir déjà, la titularisation de Leonidas Stergiou pour remplacer Silvan Widmer sur le flanc droit de l'équipe de Suisse samedi à l'Euro face à l'Italie est remise en question. "Nous avons travaillé sur deux variantes toute la semaine", indique le sélectionneur sans s'avancer plus loin. Dans sa liste des 26, Stergiou est le seul qui peut, apparemment, prendre la place de Widmer. Mais avec Murat Yakin, tout est possible. Il l'a démontré depuis le début de tournoi avec trois compositions d'équipe qui ont surpris. "Je suis heureux et fier de vivre une telle rencontre. Suisse - Italie en huitième de finale d'un grand tournoi, c'est un match qui n'est pas un match comme les autres, savoure Murat Yakin. Nous avons étudié l'Italie. Nous aurons en face de nous une équipe qui peut tout se permettre sur le plan tactique, comme pratiquer le marquage individuel sur tout le terrain. L'Italie est peut-être le dernier pays à le faire. Mais nous devons aussi nous concentrer sur notre jeu. Nous devons jouer sur nos forces." "Une sacrée différence" Murat Yakin a, bien sûr, été interrogé lors de cette conférence de presse sur la possibilité que ce huitième de finale se joue aux tirs au but. "Nous avons pris le temps de les exercer ces derniers jours, glisse-t-il. Mais entre tirer un penalty à l'entraînement sans pression ou dans une séance avec la qualification en jeu, il y a une sacrée différence." Murat Yakin ne le cache pas. Il n'est pas fan des tirs au but. "Si je veux être honnête, je dois avouer que je préférerais que le match se joue avant. En faveur de l'une ou de l'autre équipe", conclut-il sur un dernier contre-pied qui fait tout son charme. Les équipes probables Suisse - Italie. Samedi, 18h. Berlin. Arbitre: Marciniak (POL). Suisse: 1 Sommer; 22 Schär, 5 Akanji, 13 Rodriguez; 2 Stergiou, 8 Freuler, 10 Xhaka, 20 Aebischer; 19 Ndoye, 17 Vargas; 7 Embolo. Italie: 1 Donnarumma; 17 Mancini, 4 Buongiorno, 23 Bastoni; 2 Di Lorenzo, 8 Jorginho, 18 Barella, 24 Cambiaso; 7 Frattesi, 14 Chiesa; 9 Scamacca.

Suisse - Italie: une montée en puissance impérative Luciano Spalletti se méfie forcément de la Suisse Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER L'Italie s'avance avec la ferme volonté de jouer un football plus conforme à son rang lors de son huitième de finale de l'Euro face à la Suisse. "Nous sommes désormais au cœur de la compétition. Cela doit nous stimuler", espère son sélectionneur Luciano Spalletti. Le "Mister" devra compenser samedi l'absence de ses deux "Suisses", l'ex-Bâlois Riccardo Calafiori qui est suspendu et l'ancien Sédunois Federico Dimarco qui est blessé. "Nous n'avons pas joué comme j'aurais pu l'espérer lors de la phase de poules, regrette le sélectionneur italien. Mais au final, nous nous sommes qualifiés. A l'ultime seconde certes. Mais de manière méritée." Luciano Spalletti est pleinement conscient de la valeur de la Suisse. "Elle s'est qualifiée avec autorité. Elle a livré un grand match contre l'Allemagne. Elle est très forte dans les transitions. Très forte aussi sur le plan physique, a-t-il expliqué en conférence de presse. Face à la Suisse, nous ne pourrons pas nous permettre d'accuser les mêmes chutes de tension que lors de la phase de poules." Donnarumma contre Sommer Les Italiens ont, bien sûr, travaillé les tirs au but au cas où... "Mais arriver jusqu'aux tirs au but ne sera pas l'idéal, assure Luciano Spalletti. Il faudra tout faire pour gagner avant." Le Mister sait toutefois parfaitement que l'Italie a remporté la finale de la Coupe du monde 2006 dans ce même stade de Berlin dans cet exercice si particulier. La finale du dernier Euro également. Et que la présence dans la cage de Gianluigi Donnarumma confère aux Azzurri un avantage de taille. On le sait, ce Suisse - Italie sera aussi le match des gardiens, Donnarumma contre Yann Sommer. "Je connais bien Sommer dans la mesure où il travaille à l'Inter avec Gianluca Spinelli qui fut mon entraîneur au PSG. Il a vraiment réussi une grande saison à l'Inter, souligne Gianluigi Donnarumma. Sommer est un grand gardien ! Il faudra être très fort pour le battre samedi." Le capitaine de la Squadra, qui ne veut pas entrer dans le jeu des comparaisons à la question de savoir s'il est meilleur que le Bâlois, lâche un indice sur la marche à suivre pour battre la Suisse. "Nous avons concédé trop d'occasions lors de la phase de poules, beaucoup trop, dit-il. Samedi, il ne faudra pas encaisser de but, ne pas commettre la moindre erreur." On a compris le message: ce Suisse - Italie risque d'être un match très fermé.

Allemagne: Rüdiger s'est entraîné, Nagelsmann confiant Rüdiger (2) pourrait être aligné samedi en 8e de finale Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Antonio Rüdiger, victime d'une élongation à la cuisse droite dimanche contre la Suisse (1-1), s'est entraîné vendredi. Selon le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann, le défenseur de Real Madrid pourrait participer au 8e de finale de l'Euro 2024 contre le Danemark samedi à Dortmund (21h). "C'est un joueur très important, notre staff médical a fait du bon boulot. L'entraînement s'est bien passé, il a l'air d'être à nouveau OK", a déclaré Nagelsmann en conférence de presse. "Après ce genre de problème musculaire, il faut voir comment il réagit après la nuit, mais tout indique qu'il pourra jouer", a-t-il ajouté. Vendredi au camp de base de la Nationalmannschaft à Herzogenaurach, Rüdiger a participé au quart d'heure de l'entraînement ouvert à la presse, plaisantant avec Jamal Musiala sur les tours de terrain pour s'échauffer. Julian Nagelsmann est déjà obligé de se passer de Jonathan Tah, suspendu après un deuxième carton jaune depuis le début du tournoi contre la Suisse.

Tobi Amusan pourra participer aux Jeux Tobi Amusan peut participer aux Jeux de Paris Image: KEYSTONE/EPA MTI/ZSOLT CZEGLEDI Tobi Amusan, détentrice du record du monde du 100 m haies, pourra participer aux Jeux olympique de Paris. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rendu un verdict qui est favorable à la Nigériane vendredi dans une procédure antidopage. Le TAS avait été saisi par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU), qui contestait une décision de première instance du 17 août 2023 levant la suspension provisoire d'Amusan. L'athlète de 27 ans avait pu participer in extremis aux Mondiaux de Budapest, où elle avait pris la 6e place. L'AIU, qui avait demandé sa suspension provisoire en juillet 2023 pour trois manquements à ses obligations de localisation, avait fait appel auprès du TAS contre la décision rendue par le Tribunal disciplinaire de l'athlétisme mondial (WADT). Mais le TAS a confirmé vendredi la décision de première instance, rendant possible la participation aux JO de Paris de Tobi Amusan, détentrice du record du monde du 100 m haies en 12''12.

Verstappen en pole pour la course sprint à Spielberg Verstappen partira en pole dans la course sprint à Spielberg Image: KEYSTONE/EPA/SIU WU Max Verstappen a lancé idéalement la course à domicile de son écurie Red Bull. Le Néerlandais s'est assuré la pole position pour la course sprint du Grand Prix d'Autriche vendredi à Spielberg. Le triple champion du monde s'est montré 93 millièmes plus rapide que le Britannique Lando Norris (McLaren) lors de la phase décisive des qualifications pour la troisième course sprint de la saison. L'équipier australien de Norris, Oscar Piastri, et George Russell (Mercedes) seront sur la deuxième ligne de départ. C'est la deuxième fois cette année que Verstappen s'élance en tête d'une épreuve à la distance réduite. A Miami, il avait profité d'une position de départ parfaite pour s'imposer et à Shanghai, deux semaines plus tôt, il avait également terminé premier malgré une quatrième place sur la grille. Verstappen a également donné le ton lors des deux courses qui se sont déroulées jusqu'à présent à Spielberg sur une centaine de kilomètres, soit environ un tiers de la distance d'un Grand Prix. Il y a deux ans et la saison dernière, il avait profité de la meilleure position de départ pour remporter la victoire. L'équipe Sauber et ses pilotes restent en revanche dans le creux de la vague. Le Finlandais Valtteri Bottas s'élancera pour le sprint depuis la 18e place sur la grille, tandis que le Chinois Zhou Guanyu partira du fond de la grille en 20e position.

L'écurie Pramac abandonne Ducati pour rejoindre Yamaha L'écurie Pramac va quitter Ducati et fera courir des Yamaha en 2025 Image: KEYSTONE/EPA EFE/SIU WU Pramac, dont le pilote Jorge Martin est actuellement en tête du championnat du monde MotoGP, va quitter dès la saison prochaine Ducati. L'écurie italienne fera courir des Yamaha, a-t-elle annoncé vendredi en marge du Grand Prix des Pays-Bas à Assen. Pramac est associée à Ducati depuis 20 ans. Cette décision fait suite à l'annonce début juin que Jorge Martin avait lui-même décidé de quitter Pramac pour rejoindre dès l'an prochain Aprilia. "Pramac a eu une collaboration fructueuse avec Ducati ces vingt dernières saisons, devenant une des grandes forces du MotoGP. La décision de se séparer de Ducati n'a pas été prise à la légère et nous les remercions pour notre longue carrière ensemble", indique Pramac dans un communiqué. Les pilotes de la future écurie Pramac-Yamaha ne sont pas encore connus. Le Français Fabio Quartararo, champion du monde en 2021 avec Yamaha, restera lui avec l'écurie d'usine Yamaha l'an prochain.