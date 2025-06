Sinner prend une pause ++ Contrat rompu pour Saarela

"Une petite pause va me faire du bien", glisse Sinner Jannik Sinner a besoin de souffler Image: KEYSTONE/EPA Jannik Sinner a jugé qu'une "petite pause" lui ferait "du bien" dans la perspective de Wimbledon. Le no 1 mondial s'est incliné dès le 2e tour du tournoi de Halle jeudi soir face à Alexander Bublik.

"Ce qu'il s'est passé aujourd'hui (jeudi, NDLR), il faut l'accepter", a commenté l'Italien de 23 ans au micro de Sky Sports Italia après sa défaite 3-6 6-3 6-4 contre le Kazakh, 45e joueur mondial. "Je vais avoir quelques jours de pause avant Wimbledon (30 juin-13 juillet) qui vont bien me servir."

Battu en cinq sets en finale de Roland-Garros par son grand rival Carlos Alcaraz (ATP 2) le 8 juin, le triple lauréat en Grand Chelem n'avait eu le temps de passer que quelques jours en famille avant de se soumettre à ses obligations médiatiques à Halle le 15 juin, puis de remporter son premier tour le 17.

Sinner disposera cette fois de plus de dix jours entre sa défaite à Halle, où il était tenant du titre, et son entrée en lice à Wimbledon. "Honnêtement, une petite pause va me faire du bien", a insisté l'Italien aux boucles rousses, qui n'a disputé que quatre tournois cette saison en raison d'une suspension de trois mois négociée avec l'Agence mondiale antidopage après des contrôles positifs à un anabolisant.

Avant sa défaite contre Bublik, Sinner n'avait plus perdu contre un autre joueur qu'Alcaraz depuis août 2024, et ne s'était plus incliné contre un joueur classé hors du top 20 depuis l'été 2023.



Langnau: contrat rompu pour Aleksi Saarela Aleksi Saarela quitte Langnau Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Langnau Tigers et Aleksi Saarela résilient avec effet immédiat un contrat valable encore deux ans.

Le Finlandais devra en effet effectuer son service militaire obligatoire d'au moins six mois à partir de juillet 2025, comme le communique le club de l'Emmental.

Saarela (28 ans) avait rejoint Langnau en 2021. Il a terminé deux des quatre saisons qu'il a passées sous le maillot des Tigers avec le tricot du topscorer PostFinance. Langnau espère trouver son successeur avant le début du mois d'août.



Sakamoto, la triple championne du monde, arrêtera après les JO 2026 Kaori Sakamoto s'arrêtera après les JO 2026 Image: KEYSTONE/AP/AARON FAVILA La triple championne du monde Kaori Sakamoto a annoncé vendredi qu'elle prendrait sa retraite après les Jeux olympiques d'hiver en février prochain à Milan-Cortina.

"Je pense qu'il vaut mieux que je coupe net plutôt que de continuer pendant encore deux ou trois ans", a déclaré la Japonaise de 25 ans.

"Je veux terminer chaque compétition sans avoir de regret, donc je veux continuer à chercher la perfection et même plus que jamais auparavant", a ajouté la double médaillée - argent par équipes et bronze en individuel - des JO de Pékin en 2022.

En mars dernier, Kaori Sakamoto a terminé deuxième des Championnats du monde de Boston, manquant l'occasion de devenir la première femme en 65 ans à remporter quatre titres mondiaux consécutifs, après ceux de 2022, 2023 et 2024. Les Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026 auront lieu du 6 au 22 février.



Le PSG chute face à Botafogo Donnarumma et le PSG ont été battus par le Botafogo jeudi Image: KEYSTONE/AP/Gregory Bull Le PSG est redescendu de son nuage. Le champion d'Europe s'est incliné 1-0 face à Botafogo, tenant de la Copa Libertadores, vendredi à Pasadena au premier tour du Mondial des clubs.

L'unique but de la partie a été inscrit par Igor Jesus (36e). Le PSG, qui avait remporté son premier match contre l'Atlético Madrid (4-0), tentera d'obtenir sa qualification pour les 8e de finale lundi contre les Seattle Sounders et leur gardien suisse Stefan Frei.

Le mélange de décontraction et de sérieux des Parisiens depuis leur arrivée à Los Angeles avait produit un excellent résultat contre l'Atlético dimanche. Mais beaucoup moins jeudi, contre le club de John Textor, aussi propriétaire de Lyon, qui a dû savourer cette rare victoire contre son homologue Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG a étalé sa supériorité technique pendant la majorité du match, mais s'est aussi parfois embourbé dans la bataille physique que souhaitait Botafogo. Et c'est d'ailleurs à l'issue d'une série de duels perdus dans le rond central que le PSG a été transpercé.

Jefferson Savarino a subitement lancé en profondeur Igor Jesus, lequel a profité sur son tir d'une déviation de Willian Pacho pour tromper Gianluigi Donnarumma (36). L'une des deux ou trois seules situations dangereuses de Botafogo sur tout le match.

De quoi agacer un peu plus les Parisiens, déjà frustrés de ne pas voir leurs dribbles et leurs passes récompensés par un but. La meilleure occasion parisienne est en fait survenue dès la 2e minute par le tir vers la lucarne opposée de "Kvara", magnifiquement détourné par John Victor.

Une première depuis le 3 mai Cette défaite est la première du PSG depuis le 3 mai contre Strasbourg (2-1), avec une équipe alors encore plus remaniée. Elle vient quelque peu doucher l'enthousiasme immaculé qui entoure le club depuis son arrivée à "L.A." Le dernier match de groupe à Seattle s'annonce un peu plus tendu, fût-il contre les Sounders, battus lors des deux premières journées.



Indiana écrase OKC et s'offre un match 7 Pascal Siakam et les Pacers ont égalisé à 3-3 face à OKC Image: KEYSTONE/AP/Michael Conroy La finale NBA se jouera dans un match 7 au suspense total dimanche. Les Indiana Pacers ont écrasé le Thunder d'Oklahoma City 108-91 jeudi à domicile pour égaliser à 3-3 dans la série.

Dos au mur et avec l'incertitude liée à l'état physique de son meneur Tyrese Haliburton, touché à un mollet, Indiana a réussi jeudi son meilleur match dans cette finale face à un Thunder maladroit comme jamais.

La finale NBA n'a plus été au bout de sept rencontres depuis 2016, lorsque les Cleveland Cavaliers de LeBron James avaient renversé les Golden State Warriors de Stephen Curry en Californie. L'équipe qui reçoit affiche un bilan de 15-4 dans les actes VII d'une finale.

Jeudi, après quelques minutes dominées par le Thunder, Indiana a pris les devants en cours de premier quart-temps, avant de s'envoler lors du deuxième, puis d'accroître encore son avance portée à 30 points à la fin du troisième quart-temps (90-60).

Les Pacers ont offert une démonstration à leur public pour leur dernière rencontre de la saison à domicile. Ils ont déroulé un basket collectif avec six joueurs à 10 points ou plus, dont les facteurs X de cette finale Obi Toppin (20 points) et T.J. McConnell (12 points, 9 rebonds, 6 passes, 4 interceptions), sortis du banc.

Pertes de balle fatales En face, le Thunder s'est montré maladroit comme jamais, et n'a pas su mettre en place sa défense habituellement oppressante. A la pause, Oklahoma City avait en outre déjà perdu 12 ballons, contre 2 pour Indiana, en perdant au total 21 dont 8 pour le seul Shai Gilgeous-Alexander. Le MVP n'a pas totalement sombré (21 points), mais il n'a à aucun moment réussi à transcender ses équipiers.

Héros du match 5, Jalen Williams a été particulièrement maladroit (16 points à 6/13 dont 0/4 de loin), comme Chet Holmgren (4 points à 2/9). Le Thunder a été catastrophique de loin (8 sur 30 à 26,7%) et devra se ressaisir dimanche à domicile pour éviter une désillusion majeure, alors que le titre semblait lui tendre les bras.



Messi offre la victoire à Miami, proche de la qualification Lionel Messi a inscrit un superbe coup-franc Image: KEYSTONE/AP/Brynn Anderson Messi a offert la victoire à l'Inter Miami face à Porto sur un superbe coup-franc (2-1), jeudi à Atlanta. Le club se retrouve tout près d'une qualification pour les 8e de finale du Mondial des clubs.

Sous une chaleur étouffante (30°), le no 10 albiceleste a inscrit un but capital pour le destin des siens dans cette compétition. Alors que les deux équipes étaient à égalité, le champion du monde a sorti de sa besace une frappe millimétrée de plus de 20 mètres qui est allée se loger en pleine lucarne portugaise (54e).

Quatre jours après le nul concédé contre les Egyptiens d'Al Ahly (0-0) lors du match d'ouverture, la formation dirigée par son compatriote Javier Mascherano se retrouve en très bonne posture avant le denier rendez-vous du premier tour face aux Brésiliens de Palmeiras, mardi à Miami où un nul lui offrirait un billet pour le prochain tour.

Les coéquipiers de Messi étaient pourtant en grande difficulté en première période en étant menés dès la 8e minute après un penalty transformé par l'attaquant espagnol Samu. Mais ils se sont soudainement réveillés après la pause en revenant au score par l'intermédiaire de Telasco Segovia (47e) avant la délivrance venue des pieds de l'octuple Ballon d'Or.

L'astre argentin n'a certes pas tout réussi et ses ouvertures n'ont pas toujours été très précises, mais il a gardé à 37 ans une technique unique qui lui a permis de sauver quasiment à lui seul une équipe de l'Inter Miami à l'effectif hétéroclite, une combinaison de joueurs obscurs et de vieilles gloires.

Si Luis Suarez (38 ans) a fait le plus souvent peine à voir et s'est traîné sur la pelouse du Mercedes-Benz Stadium, tout comme Sergio Busquets (36 ans), qui joue désormais en marchant, Messi s'est lui démené d'un bout à l'autre du terrain.

Même si lui aussi a logiquement perdu de sa superbe, le club possédé par David Beckham peut lui dire un grand merci.

La tâche de l'Inter Miami a été facilitée par l'apathie de Porto. Si les Portugais se sont procuré plusieurs grosses opportunités en première période, touchant le poteau par Alan Varela (43e), ils ont été très décevants, à l'image du prodige Rodrigo Mora (18 ans), qui n'a pas réussi grand-chose et a vu sa seule grosse occasion sauvée sur sa ligne par Maximiliano Falcon (39e).

Déjà auteur d'une piètre prestation contre Palmeiras (0-0), dimanche, ce grand espoir du football lusitanien est en train de passer complètement à côté de son tournoi. Tout le contraire de Messi, bien décidé à faire durer le plaisir.



Jannik Sinner éliminé dès le 2e tour à Halle Jannik Sinner out à Halle Image: KEYSTONE/EPA Tenant du titre à l'ATP 500 de Halle, le no 1 mondial Jannik Sinner a été éliminé à la surprise générale. Il a été battu par le Kazakh Alexander Bublik (45e) jeudi au 2e tour du tournoi sur gazon.

Battu 6-3 3-6 6-4 en un peu plus de deux heures, l'Italien de 23 ans disputait en Allemagne son premier tournoi depuis sa défaite en cinq sets en finale de Roland-Garros début juin et n'avait plus été dominé par un joueur classé hors du top 20 depuis l'été 2023.

A dix jours de Wimbledon (30 juin-13 juillet), Bublik a décroché sa deuxième victoire en six duels contre Sinner. Il avait arraché la première sur forfait de l'Italien en 2023, en quarts de finale du tournoi de Halle qu'il allait remporter cette année-là. Le Kazakh défiera vendredi le Tchèque Tomas Machac (23e) pour une place dans le dernier carré.

Quelques jours avant sa défaite contre son dauphin Carlos Alcaraz (2e) dans le match pour le titre à Paris, Sinner avait disposé sans difficulté de Bublik en quarts de finale, ne lui concédant que six jeux.

Le triple lauréat en Grand Chelem n'avait plus perdu contre un autre joueur que son grand rival espagnol depuis le mois d'août 2024 et une défaite en quarts de finale du Masters 1000 de Montréal contre le Russe Andrey Rublev (actuel 14e mondial).

Le no 1 mondial a encaissé jeudi sa première défaite en 67 matches contre un joueur classé hors du top 20. Jusqu'à la défaite surprise de Sinner à Halle, le dernier joueur classé hors du top 20 à l'avoir dominé était le Serbe Dusan Lajovic, 66e lors de sa victoire au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati en août 2023.

Parfaitement réglée dans le premier set remporté 6-3 contre Bublik, la machine Sinner s'est déréglée à 3-2 dans la deuxième manche, quand son adversaire kazakh a converti sa troisième balle de break pour mener 4-2 et s'envoler vers le gain du set.

Impérial sur son service (15 aces) alors que le no 1 mondial commettait à l'inverse un nombre inhabituel de doubles fautes (3), Bublik a porté l'estocade à 3 jeux partout dans le set décisif, en breakant Sinner avant de conserver cet avantage jusqu'à la fin de la partie pour s'offrir une victoire aussi prestigieuse qu'inattendue.



L'argent européen pour les Suissesses à l'épée Pauline Brunner a permis Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Les Suissesses ont décroché l'argent à l'épée par équipe aux Championnats d'Europe de Gênes. Pauline Brunner, Fiona Hatz, Angeline et Aurore Favre n'ont perdu qu'en finale contre l'Ukraine (45-34).

Il faudra encore attendre avant le deuxième titre européen des épéistes suisses féminines. La belle série des Helvètes a pris fin lors de la finale face à l'Ukraine, vainqueur 45-34. Les Suissesses n'ont pas réussi à rattraper le retard accumulé durant la première moitié de la finale. Les Ukrainiennes, emmenées par Olena Kryvytska, 38 ans, ont géré leur avance avec brio.

Du côté suisse, cette médaille d'argent demeure un remarquable exploit, même s'il faut remonter à 200 pour trouver trace du seul titre continental helvétique. Il s'agit de la première médaille européenne pour les épéistes suisses depuis 2009, lorsque Sophie Lamon, Tiffany Géroudet et Simone Näf avaient décroché le bronze. Il s'agit de la 28e médaille aux Championnats d'Europe pour Swiss Fencing. Seules huit nations en ont remporté davantage.

Suspense contre la France Les Suissesses se sont qualifiées pour la finale grâce à leurs victoires sur Israël (45-28), la France (38-36) et l'Estonie (45-38). Le quart de finale contre la France, vice-championne olympique, fut le duel le plus âpre avec une décision lors du dernier des neuf duels. Pauline Brunner a remporté un combat riche en touches contre Marie-Florence Candassamy, championne du monde individuelle en 2023, sur le score de 14-10, transformant ainsi un retard de deux points lors du dernier relais en une victoire étriquée.

En demi-finale contre l'Estonie, c'est également Pauline Brunner, 30 ans, qui a donné l'impulsion décisive. La Neuchâteloise a transformé un score de 18-23 en 28-25 lors de son deuxième duel, mettant ainsi la Suisse sur une voie royalee. Pour Brunner, cette première médaille dans une compétition internationale est aussi une récompense tardive après sa première participation aux JO l'été dernier à Paris, conclue de manière très serrée et assez amère dès le premier combat.

Pour Paul Fausser, l'entraîneur sortant des épéistes suisses, c'est une fin de rêve après quatre ans en tant qu'entraîneur national. Engagé depuis 2018 chez Swiss Fencing, le Français a également permis à ses escrimeuses de terminer en beauté ces Européens de Gênes, qui n'avaient jusqu'alors pas apporté de médailles aux Suisses. Les messieurs ont échoué à trois reprises en quarts de finale, soit un duel avant les médailles, que ce soit en individuel et par équipe.



Battue par la Turquie, la Suisse ne verra pas les quarts de finale Nancy Fora et les Suissesses n'ont pas démérité face à la Turquie Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE L'équipe de Suisse a enchaîné une deuxième défaite à l'Euro dames disputé au Pirée. Après leur revers contre la Grèce, mercredi, les filles de François Gomez ont perdu contre la Turquie 91-67 (51-34).

Comme lors de leur entrée dans la compétition, Evita Herminjard et ses coéquipières ont joué avec une évidente volonté de bien faire et d'apprendre face à un collectif turc qui alignait sept filles ayant participé au Final Six d'Euroligue, cette saison. Les Suissesses ont tenu la dragée haute à leurs adversaires, sauf lorsque celles-ci ont joué avec leur cinq de base.

Les filles de François Gomez ont subi d'emblée l'adresse de leurs adversaires, hypothéquant une bonne partie de leurs chances de réussir un bon résultat dans les minutes initiales (5-18 à la 6e). Au fil des tours de cadran, les Helvètes ont ensuite su davantage contenir les contre adverses, tout en continuant de subir le jeu de passes huilé des basketteuses du Bosphore et la mobilité des intérieures turques. Résultat: pas moins de 14 fautes concédées dans les 18 premières minutes.

De -25 à -10 points Malgré ces limites, la Suisse s'est accrochée, sans complexe, dans le sillage de la Turquie: -14 à la 6e et... - 14, juste avant la pause. Preuve qu'au fil des actions, les Helvètes ont su trouver un jeu collectif qui a mis en difficulté une équipe du calibre de la Turquie.

Après la pause, les Suissesses ont à nouveau connu un début de seconde mi-temps en mode diesel (39-64 à la 25e). Largement menées au score, les filles de Gomez, emmenées par Lana Wenger (13 points, dont 3 tirs primés) et Viktoria Ranisavlejic (14 points également) ont alors connu leur meilleure période, réduisant leur passif jusqu'à dix unités (62-72 à la 33e, via un 23-8 du plus bel effet), obligeant le coach adverse à remettre toutes ses vedettes sur le parquet. Avec la géante Teaira McCowan (204 cm, 19 points) sur le terrain, les Turcs ont alors repris les rênes de la partie, pour ne plus les lâcher.

En affrontant la Grèce et la Turquie, la Suisse aura enchainé deux matches à un niveau jamais connu jusqu'ici. Une première qui a démontré les progrès réalisés et tout le chemin encore à parcourir pour bénéficier des ressources mentales et physiques nécessaires pour briller dans un Euro. Il s'agira du prochain palier à franchir pour la Suisse mais qui, l'espace de 80 minutes, a démontré que sa qualification n'avait rien d'usurpé.

D'ores et déjà éliminée dans la course aux quarts de finale, les Suissesses disputeront un ultime match dans la salle de l'Olympiakos, samedi après-midi (16h30) contre la France, vice-championne olympique en titre.



Petra Kvitova annonce sa retraite en fin de saison Petra Kvitova va prendre sa retraite Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ "L'année 2025 sera ma dernière saison professionnelle". L'ex-no 2 mondiale Petra Kvitova (35 ans) a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle prendrait sa retraite sportive dans les prochains mois.

Lauréate de Wimbledon en 2011 et 2014, la Tchèque n'est "pas encore complètement sûre" des tournois qu'elle disputera après le Grand Chelem londonien (30 juin-13 juillet), dont elle intégrera directement le tableau final malgré sa 572e place au classement WTA, grâce à une invitation des organisateurs.

Mais "mon intention est d'achever ma carrière à l'US Open" (24 août-7 septembre)", a précisé Kvitova, quart de finaliste à New York en 2015 et 2017.

Lauréate de six Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) avec la Tchéquie, double demi-finaliste de Roland-Garros (2012, 2020) et finaliste de l'Open d'Australie en 2019, la gauchère a remporté 31 titres en simple, de Hobart en 2009 à Berlin en 2023.

Dans son armoire à trophées figurent notamment les Finales WTA en 2011 et plusieurs WTA 1000. Avec trois sacres au WTA 1000 de Madrid sur terre battue (2011, 2015, 2018), la Tchèque était jusqu'au printemps la joueuse la plus titrée dans la capitale espagnole - la no 1 mondiale Aryna Sabalenka l'a rejointe au palmarès en décrochant un troisième trophée à Madrid début mai.

Eloignée des courts pendant plus d'un an pour donner naissance à son premier enfant, Kvitova est revenue sur le circuit en février au WTA 250 d'Austin aux Etats-Unis. Elle n'a gagné qu'un seul match depuis, en mai au premier tour du WTA 1000 de Rome.



Onley s'impose, Vauquelin en jaune Oscar Onley a battu Joao Almeida dans les Grisons Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Oscar Onley a enlevé la 5e étape du Tour de Suisse à Santa Maria in Calanca. Changement en tête puisque c'est le Français Kévin Vauquelin qui a pris la tunique jaune à son compatriote Romain Grégoire.

Avec quatre ascensions répertoriées en première catégorie, c'était vraiment l'étape-reine de cette 88e édition. Après avoir franchi le Julier puis le San Bernardino, le peloton a passé deux fois la montée de Castaneda dans le Val Calanca, l'une des rares vallées italophones des Grisons.

Dans la dernière montée, Onley et Joao Almeida ont été les plus forts et au sommet c'est la Britannique de 22 ans qui a été le meilleur. Vainqueur la veille, Almeida s'est rapproché de la tête au général. Le Portugais, l'un des favoris de cette boucle helvétique, est 3e à 39 secondes de Kévin Vauquelin, désormais nouveau leader.

Le Français a privé son compatriote Romain Grégoire du maillot jaune qu'il détenait depuis la première étape. A 29 secondes de Vauquelin, on retrouve Julian Alaphilippe.

Le vainqueur de l'étape Oscar Onley a réalisé une bonne opération puisqu'il pointe au quatrième rang du classement général à 1'21.

Vendredi, la 6e étape emmènera les coureurs de Coire à Neuhausen près des Chutes du Rhin.



Masarova battue en deux sets par Sabalenka Rebeka Masarova a été battue au 2e tour à Berlin Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Rebeka Masarova (WTA 112) n'est pas parvenue à inverser la tendance jeudi à Berlin. La Bâloise s'est inclinée 6-2 7-6 (8/6) devant la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 1) au 2e tour du WTA 500 allemand.

Issue des qualifications sur le gazon berlinois, Rebeka Masarova a pourtant parfaitement négocié les premiers jeux disputés jeudi dans une rencontre qui avait été interrompue après le premier set la veille. Elle a profité d'un jeu de service catastrophique de son adversaire pour signer le break d'entrée, avant de mener 4-2.

Rebeka Masarova, qui a même bénéficié de deux balles de 5-3 sur son engagement dans cette deuxième manche, n'a rien lâché après avoir concédé trois jeux d'affilée pour se retrouver dos au mur à 4-5. Menée 1/4 puis 4/6 dans le tie-break, elle a fini par plier sur la troisième balle de match dont a bénéficié Aryna Sabalenka.



Andrighetto désigné joueur de l'année par l'IIHF Sven Andrighetto a été désigné joueur de l'année par l'IIHF Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Sven Andrighetto est à l'honneur. L'attaquant international suisse des Zurich Lions a été élu meilleur joueur de la saison 2024/25 par la Fédération internationale.

Après avoir remporté l'argent au championnats du monde ainsi que le titre de champion de Suisse et la Ligue des champions, Sven Andrighetto reçoit maintenant une distinction personnelle pour ses performances exceptionnelles. L'attaquant de 32 ans a obtenu 34,6% des voix. Il s'est nettement imposé face au gardien américain Jeremy Swayman (18,6%) et au Tchèque David Pastrnak (18%). Un autre Suisse, son coéquipier à Zurich Denis Malgin, s'est classé 4e de ce vote avec 11,1% des voix.

Andrighetto succède au Tchèque Roman Cervenka (2024) et au Canadien Connor Bedard (2023), qui avaient reçu cette distinction décernée pour la première fois il y a deux ans. Pour être éligible, un joueur doit avoir participé à au moins un tournoi IIHF et évoluer dans une ligue nationale de haut niveau. La plupart des stars de la NHL n'entrent donc pas en ligne de compte.



Les Suissesses face à la Slovaquie et à l'Argentine Heinz Günthardt et son équipe se rendront en Argentine en novembre Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse devra se rendre en Argentine pour défendre sa place dans le groupe mondial de la Billie Jean King Cup.

La sélection du capitaine Heinz Günthardt se frottera au pays-hôte ainsi qu'à la Slovaquie dans une ville qui reste à déterminer.

Les Suissesses devraient faire figure de favorites tant face aux Argentines qu'aux Slovaques. Seul le vainqueur de cette poule, dont les matches se dérouleront du 14 au 16 novembre, conservera sa place dans le groupe principal de la compétition.