Tout va bien pour les Suisses en NHL ++ Doublé pour les Dodgers

Un 3e succès d'affilée pour les Rockets Kevin Durant a inscrit 26 points samedi face à Boston Image: KEYSTONE/AP/Charles Krupa Battus lors de leurs deux premiers matches de la saison, les Rockets de Clint Capela ont rectifié le tir.

Houston a dominé les Celtics 128-101 samedi à Boston pour signer une troisième victoire consécutive en NBA.

Clint Capela a scellé le score dans cette rencontre en inscrivant le deuxième lancer-franc dont il a bénéficié à 36''4 de la fin. L'intérieur genevois a terminé ce match avec 4 points, tous inscrits dans le quatrième quart-temps alors que les titulaires étaient ménagés, et 10 rebonds en 18 minutes passées sur le parquet.

Le meilleur marqueur du match fut la star des Rockets Kevin Durant, qui a inscrit 26 points dans les trois premiers quart-temps avant de regagner définitivement le banc. Son équipe a fait la différence en première mi-temps (66-48) avant de "tuer" le match dans un troisième quart remporté 31-24.

Les Wizards de Kyshawn George ont quant à eux subi samedi leur quatrième défaite consécutive, la cinquième en six matches, en s'inclinant 125-94 à domicile face au Magic d'Orlando. L'ailier valaisan a inscrit 17 points pour terminer meilleur marqueur de son équipe, alors que Paolo Banchero (28 points) et Franz Wagner (25 points) ont brillé dans le camp floridien.



Les Devils se reprennent, Kurashev signe un doublé Nico Hischier (13) est félicité par ses équipiers après avoir ouvert la marque face aux Kings Image: KEYSTONE/AP/Jessie Alcheh Battus lors de leurs deux précédentes sorties, les "Swiss Devils" ont renoué avec la victoire samedi en NHL en allant s'imposer 4-1 sur la glace des Los Angeles Kings de Kevin Fiala.

Philipp Kurashev s'est quant à lui montré décisif pour les San Jose Sharks en signant un doublé face à Colorado.

Le capitaine Nico Hischier a montré la voie à suivre pour New Jersey, qui a cueilli samedi son neuvième succès de la saison en 12 sorties. Le centre valaisan a ouvert la marque après 1'22 en déviant un tir de Luke Hughes pour sa 3e réussite dans ce championnat, la première après une disette de sept matches.

Jonas Siegenthaler s'est également distingué avec une passe décisive sur le 3-0 signé Dawson Mercer en infériorité numérique à la 44e, alors que Timo Meier est resté discret. L'homme du match fut Jacob Markström, auteur de 43 arrêts ainsi que d'un assist sur le 4-1 marqué par Mercer dans une cage vide.

Philipp Kurashev a pour sa part réussi un doublé samedi, son premier depuis le mois de mars 2024. L'attaquant bernois a offert la victoire aux Sharks face à l'Avalanche du Colorado (3-2 ap) en inscrivant son 5e but de la saison après 1'48 en "overtime". Il a été désigné troisième étoile du match, la première revenant au portier de San Jose Yaroslav Askarov (37 parades).



Les Dodgers réussissent le doublé au bout du suspense La joie des Dodgers et de leur MVP Yoshinobu Yamamoto Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Les Los Angeles Dodgers ont remporté les World Series, finale de la MLB, pour la deuxième année consécutive.

La franchise californienne s'est imposée au bout du suspense dans le match 7 (5-4 après deux manches supplémentaires) face aux Toronto Blue Jays samedi au Canada.

Les Dodgers, sacrés pour la neuvième fois au total, sont les premiers à réussir le doublé depuis 25 ans et les New York Yankees. La série est allée au bout du suspense, les deux équipes étant encore à égalité 4-4 à l'issue de la 9e manche du dernier match.

Will Smith a marqué le dernier point d'un home run, pendant que le Japonais Yoshinobu Yamamoto, désigné MVP des finales, se montrait déterminant au lancer. "On rêve de ces moments, une manche supplémentaire, porter son équipe en tête, je m'en souviendrai pour toujours", a commenté Smith.

Vedette de l'équipe, le Japonais Shohei Ohtani n'a pas marqué samedi mais a su être décisif plus tôt lors des World Series.

L'équipe de Los Angeles a réussi à s'imposer deux fois de suite au Canada vendredi et samedi pour conclure. Lors du match 7, les Dodgers ont couru après le score, se retrouvant menés 3-0 après la 2e manche grâce à un homerun pour trois points de Bo Bichette, pourtant sérieusement blessé à une jambe.

Deux homeruns de Max Muncy (8e manche) et Miguel Rojas (9e) leur ont permis d'arracher la prolongation, tout autant que des actions défensives de classe, avec Rojas encore ou cette balle haute attrapée tout au fond du terrain par Andy Pages, malgré une collision avec son coéquipier Kike Hernandez.



Seoane tout de suite dans le bain La 12e journée de Super League se conclut dimanche avec trois matches. Le Lugano - St-Gall sera intéressant, mais les yeux seront tournés vers le choc YB-Bâle.

Pour son retour à la tête du club de la capitale, Gerardo Seoane doit donc affronter le FCB de Ludovic Magnin et Xherdan Shaqiri. Secoué 5-1 par Lausanne, Bâle s'est repris en disposant de Zurich 2-0 mercredi.

De son côté, YB marque beaucoup comme en témoignent les six buts lors des deux derniers matches, mais encaisse aussi avec 12 buts reçus lors des quatre derniers matches de championnat. C'est là que Seoane doit concentrer ses efforts pour le moment.

En reprise, Lugano accueille St-Gall. Les Tessinois en sont à quatre victoires sur leurs cinq derniers matches. La première rencontre entre les deux équipes avait souri à St-Gall, vainqueur 1-0 le 13 septembre dernier.

Dans le troisième et dernier match, Lucerne reçoit GC avec là une bataille pour ne pas se retrouver en queue de peloton.



Mbappé toujours plus haut Kylian Mbappé a fêté son Soulier d'Or avec un doublé Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le Real Madrid continue sa domination sur la Liga. Lors de la 11e journée, les Madrilènes ont dominé Valence 4-0 grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé.

Le Soulier d'Or n'a pas rassasié l'attaquant français. Mbappé y est allé d'un doublé pour lancer les Merengue. Le champion du monde 2018 aurait pu inscrire un triplé à la 43e sur un deuxième penalty accordé aux Madrilènes, mais c'est Vinicius qui l'a tiré...et raté. Le 3-0 est venu d'une belle frappe de Bellingham.

Le 4-0 est tombé à la 82e par Carreras. Le Real en est à 30 points. L'équipe de Xabi Alonso possède sept points d'avance sur Villareal et huit sur le Barça qui compte un match en moins.



Lausanne enfonce un peu plus le FCZ dans la crise Beyatt Lekoueiry a offert la victoire au LS samedi Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Battu 3-1 par Servette mercredi à la Tuilière, Lausanne a renoué avec la victoire samedi en Super League.

Les hommes de Peter Zeidler sont allés s'imposer 2-1 sur la pelouse d'un FC Zurich qui s'enfonce un peu plus dans la crise.

Le LS a forcé la décision à la 82e minute, alors que les deux équipes semblaient se contenter d'un nul. Déjà buteur face à Servette, Beyatt Lekoueiry a donné le tournis à la défense zurichoise, profitant d'un relais involontaire de Soppy pour tromper Yanick Brecher d'une frappe précise du pied gauche.

Brandon Soppy s'est parfaitement repris après que sa mésentente avec son gardien Karlo Letica avait permis au FC Zurich d'égaliser à 1-1 sur une réussite de Matthias Phaëton. Lausanne, qui avait ouvert la marque à la 10e grâce à Nathan Butler-Oyedeji, a ainsi infligé une cinquième défaite consécutive au FCZ.

Lausanne-Sport, qui n'avait plus gagné à l'extérieur depuis mars 2014 face au FC Zurich en Super League, profite de sa victoire pour repasser devant le Servette FC au classement. Le club vaudois revient à une longueur du 6e Lugano, qui accueille St-Gall (2e) dimanche après-midi.



Soirée à oublier pour les Romands Ewan Huet a de nouveau joué un bien mauvais tour à Lausanne Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Pour ces derniers matches de National League avant la pause des équipes nationales, les Romands ont tous perdu: Lausanne à Kloten (2-1), Genève à Lugano (6-2) et Bienne à Ambri (3-1).

Sans aller jusqu'à dire que la pause fera du bien aux hommes de Geoff Ward, il est certain que le repos permettra aux Vaudois de recharger les batteries. Car côté lausannois, on savait depuis le match contre Davos que Théo Rochette et Sami Niku ne seraient pas disponibles pour ce déplacement à Kloten.

Les Vaudois ont concédé trop de pénalités et sur la première d'entre elles, c'est Ramel qui a pu ouvrir le score à la 4e en profitant d'un écran involontaire de Baragano qui a masqué le tir à son portier Hughes. Les Aviateurs ont pris deux longueurs d'avance à la 28e lorsque Robert Leino a pu chanceusement reprendre son propre rebond. La réduction du score d'Oksanen à la 47e n'a pas suffi et les Lions ont à nouveau dû courber l'échine devant leur ancien junior Ewan Huet.

Lugano sur son nuage A Lugano, Genève-Servette est tombé sur l'équipe la plus "hot" du moment. Jouer les Tessinois en ce moment tient tout sauf du cadeau. A la 5e, c'est Ramon Tanner qui a profité d'une belle passe de Perlini pour ouvrir le score. A la 17e, Thürkauf a trouvé Omark pour un but assez identique. Venu faire une pige dans le sud de la Suisse, Omark en est à 4 buts et 7 assists en 15 parties à 38 ans. Le voir marquer contre son ancien club a dû faire mal aux supporters grenat.

Le tiers médian fut une histoire de power-play avec la réduction du score de Granlund (21e) et le 3-1 signé Simion (35e). Les Aigles sont encore revenus à la 46e grâce à Le Coultre. Le défenseur vaudois en est à sept réussites cette saison, soit le meilleur total pour un arrière avec Brännström (Lausanne) et Kapla (Fribourg). Cela n'a pas suffi puisque les Bianconeri ont inscrit deux buts dans la cage vide, avant qu'Aebischer ne donne au score des allures de petite fessée à 42 secondes de la fin.

Bienne battu Bienne fonctionne toujours sur courant alternatif et les Seelandais ont quitté la Léventine avec une défaite 3-1. Neuvièmes avec 27 points, les Bernois accusent sept points de retard sur Lugano, 8e.

Après avoir subi deux défaites en Romandie, le leader Davos a retrouvé des couleurs à domicile. Les Grisons ont infligé à Rapperswil sa sixième défaite consécutive en l'emportant 6-1. Très pesant sur le jeu davosien depuis le début de la saison, Enzo Corvi y est allé de son doublé.

Dans le dernier match, Zurich a dominé 3-0 un Berne qui traîne son spleen malgré l'arrivée de Heinz Ehlers. Les Lions sont cinquièmes alors que les Ours occupent la 13e place avec 22 points.



Le Bayern poursuit sa série en corrigeant Leverkusen La joie des joueurs du Bayern, qui ont signé samedi leur 9e succès en 9e matches de Bundesliga Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le Bayern Munich, malgré une forte rotation en vue du match contre le Paris St-Germain mardi, a corrigé le Bayer Leverkusen (3-0) samedi soir lors de la 8e journée de Bundesliga.

Le "Rekordmeister" a ainsi signé sa 15e victoire en autant de rencontres cette saison.

Avec 27 points sur 27 possibles, 33 buts marqués pour 4 encaissés, le Bayern caracole en tête de la Bundesliga avec 5 unités d'avance sur le RB Leipzig et sept sur le Borussia Dortmund. Son entraîneur Vincent Kompany a pourtant fait tourner son effectif et laissé sur le banc Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz et Dayot Upamecano.

Les buts munichois ont été inscrits par Serge Gnabry (25e), Nicolas Jackson (31e) et Loïc Badé contre son camp (44e). Avec 15 succès en autant de rencontres, le Bayern continue donc d'améliorer le début de saison record pour un club du top 5 européen, désormais deux de mieux que l'AC Milan de Fabio Capello en 1992/93.



Sion et Servette s'inclinent à l'extérieur La joie d'Elmin Rastoder, auteur du but de la victoire face à Sion Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Tous deux en déplacement, Sion et Servette ont connu la défaite samedi en Super League.

Les Sédunois ont subi la loi du leader Thoune, alors que les Grenat n'ont pas pu empêcher Winterhour de décrocher son premier succès de la saison (4-2).

Le FC Sion s'est incliné 2-1 à Thoune, une semaine après avoir été battu 1-0 par le même adversaire à Tourbillon. Les hommes de Didier Tholot peuvent regretter le penalty manqué par Kabacalman (30e), dont la "Panenka" a tout juste effleuré la transversale, alors que son équipe menait logiquement 1-0 après un but de Baltazar (15e).

Invaincus jusqu'ici à l'extérieur dans ce championnat 2025/26, les Sédunois ont plié dès la 39e minute, Christopher Ibayi inscrivant son 7e but de la saison en reprenant un centre de Michael Heule. C'est Elmin Rastoder qui a donné la victoire au FC Thoune à la 65e, après s'être joué du défenseur sédunois Jan Kronig.

Le portier Niklas Steffen a fait le reste du boulot, réussissant notamment une parade décisive sur une tête à bout portant de Bouchlarhem (75e). Thoune prend ainsi provisoirement sept longueurs d'avance sur son dauphin St-Gall, qui se rendra à Lugano dimanche.

Golliard en héros Servette, qui restait sur deux victoires d'affilée en Super League, a manqué l'occasion de revenir à un point de Sion au classement. Les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont pourtant eux aussi ouvert la marque, sur une réussite de Florian Ayé (40e), auteur de son 6e but de la saison après un bel enchaînement contrôle-tir.

Mais Winterthour n'a rien lâché. Une semaine après avoir arraché face à Lucerne son troisième point de la saison, "Winti" a renversé la table grâce notamment au Fribourgeois Théo Golliard, auteur d'un doublé décisif en deux minutes (52e 1-1, 54e 2-1).

Mené 3-1 après un but de Randy Schneider (69e), le Servette FC a pu y croire lorsque David Douline a marqué le 3-2 à la 91e. Mais Elias Maluvunu a scellé le score deux minutes plus tard pour assurer au Winterthour de Patrick Rahmen sa première victoire de la saison à l'occasion de cette 12e journée.



Swiatek balaye Keys, Rybakina domine Anisimova Iga Swiatek a lancé idéalement son Masters Image: KEYSTONE/EPA No 2 mondial, Iga Swiatek a idéalement entamé le Masters WTA, en s'imposant 6-1 6-2 face à l'Américaine Madison Keys samedi à Ryad.

Elena Rybakina, tombeuse d'Amanda Anisimova 6-3 6-1, en a fait de même dans cette poule Serena Williams.

Victorieuse de ce traditionnel rendez-vous de fin de saison en 2023, Iga Swiatek l'a emporté en un peu plus d'une heure de jeu seulement face à Madison Keys. "J'ai réussi à mettre en pratique tout ce que j'avais travaillé à l'entraînement, en trouvant le bon équilibre entre un jeu solide et agressif", s'est réjouie la Polonaise.

Elena Rybakina a elle aussi réussi une démonstration face à l'Américaine Amanda Anisimova, dans un affrontement inédit entre les deux joueuses sur le circuit WTA. La Kazakhe se frottera à Iga Swiatek lors de la 2e journée de ce groupe.



Une finale Sinner - Auger-Aliassime Jannik Sinner s'est montré impitoyable face à Alexander Zverev samedi Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena La finale du Masters 1000 de Paris opposera Jannik Sinner et Félix Auger-Aliassime. Le no 2 mondial a écrasé le tenant du titre Alexander Zverev (ATP 3) 6-0 6-1 samedi en demi-finale.

Jannik Sinner a cueilli samedi son 25e succès consécutif sur dur en indoor, une série entamée lors de la phase finale de la Coupe Davis 2023. Il retrouvera en finale Félix Auger-Aliassime (ATP 10), qui a dominé le Kazakhe Alexander Bublik (ATP 16) 7-6 (7/3) 6-4 dans la première demi-finale.

Impitoyable, Jannik Sinner n'a laissé aucune chance à un Alexander Zverev visiblement émoussé après un quart de finale de finale conclu tard vendredi soir face à Daniil Medvedev. Il n'a perdu que 7 points sur son service, laissant filer le seul premier jeu de la deuxième manche après avoir manqué une balle de break.

Félix Auger-Aliassime a pour sa part connu une petite baisse de régime face à Alexander Bublik, qui a mené 4-1 dans la deuxième manche. Mais le Canadien de 25 ans a su élever son niveau de jeu pour atteindre sa 20e finale sur l'ATP Tour, la cinquième cette saison.

L'enjeu sera grand pour "FAA", qui n'a encore jamais remporté de tournoi Masters 1000. Il décrocherait en effet le huitième ticket pour le Masters ATP de Turin s'il venait à s'adjuger son neuvième titre sur le circuit principal. Mais, s'il affiche un bilan de 2-2 face à Jannik Sinner, il reste sur deux défaites face à l'Italien.



Silvan Widmer buteur Silvan Widmer buteur avec Mayence Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Silvan Widmer s'est signalé lors de la 9e journée de Bundesliga. L'Argovien de 32 ans a inscrit son 8e but en Bundesliga lors du nul 1-1 de Mayence face au Werder Brême.

C'est à la 36e que le capitaine du club de Rhénanie a frappé à bout portant après une pression sur la cage du Werder. Brême a finalement égalisé à la 86e via le Danois Stage. A noter que Cameron Puertas a joué toute la deuxième mi-temps et qu'Isaac Schmidt est entré à la 81e.

Bonne performance pour Nico Elvedi avec Gladbach qui est allé s'imposer 4-0 à St-Pauli. Malgré une passe décisive sur le but de son coéquipier Tomas, Luca Jaquez et Stuttgart ont connu la défaite 3-1 à Leipzig. Leipzig se positionne en dauphin du Bayern en devançant Dortmund.



Patrick Vieira n'est plus l'entraîneur du Genoa Patrick Vieira a été viré par le Genoa samedi Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO L'ancien international français Patrick Vieira n'est plus l'entraîneur du Genoa. Le club du gardien suisse Benjamin Siegrist, 20e et dernier du Championnat d'Italie, l'a annoncé samedi.

"Le Genoa annonce que Patrick Vieira n'est plus en charge de son équipe première", a indiqué dans un bref communiqué le club de Gênes que Vieira (49 ans), avait rejoint en mars dernier.

Depuis le coup d'envoi de la saison, le Genoa n'a empoché que trois points en neuf matches (trois nuls et six défaites), soit le plus mauvais début de saison de son histoire. Vieira était en sursis depuis la défaite de son équipe à domicile contre la Cremonese (2-0) mercredi.

Vendredi, le Genoa avait licencié son directeur sportif et son remplaçant s'était entretenu avec l'ancien joueur d'Arsenal pour le confirmer dans ses fonctions. Mais selon la presse italienne, Vieira et ses dirigeants se sont entretenus de nouveau samedi matin et ont décidé de mettre un terme à leur collaboration.

Le technicien français sera remplacé à titre provisoire par Roberto Murgita et Mimmo Criscito, ancien joueur emblématique du club, actuellement à la tête des moins de 17 ans, pour le prochain match du Genoa lundi à Sassuolo, en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur.



Golubic s'incline en demi-finale, malgré trois balles de match Viktorija Golubic a été stoppée en demi-finale à Jiujiang Image: KEYSTONE/AP/JULIA NIKHINSON Viktorija Golubic (WTA 53) a été stoppée au stade des demi-finales à Jiujiang.

Tenante du titre en Chine, la Zurichoise a subi la loi de l'espoir Lilli Tagger (WTA 235), championne junior de Roland-Garros 2025, après avoir pourtant bénéficié de trois balles de match.

En quête d'une sixième finale sur le circuit principal (WTA 250 ou plus), Viktorija Golubic (33 ans) s'est inclinée 6-1 4-6 7-5 devant l'Autrichienne de 17 ans, qui a comme elle la particularité de frapper son revers à une main. Cette défaite va lui "coûter" une quinzaine de place au classement WTA.

La vice-championne olympique 2021 de double s'est retrouvée trois fois de suite à un point de la victoire, à 5-4 0/40 sur le service adverse dans la manche décisive, sans parvenir à conclure. Elle s'est même effondrée, Lilli Tagger s'adjugeant les 13 derniers points du match.

Viktorija Golubic (WTA 53), qui était revenue de loin après avoir été menée 6-1 4-3 service Tagger à suivre, en reste donc à cinq finales et deux titres conquis sur le circuit WTA. Lilli Tagger, qui est entraînée par l'ancienne championne de Roland-Garros Francesca Schiavone, disputera pour sa part sa première finale, pour sa première apparition dans le tableau principal d'un tournoi WTA.

