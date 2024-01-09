Wawrinka passe un tour ++ Swiatek battue

Stan Wawrinka renverse Botic van de Zandschulp Stan Wawrinka a réussi un sacré exploit à Athènes (archives). Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Stan Wawrinka a signé son quatrième succès de l'année sur le front de l'ATP Tour. Le Vaudois a renversé le Néerlandais Botic van de Zandschulp au premier tour du tournoi 250 d'Athènes.

Après avoir passé un tour aux Swiss Indoors ainsi qu'au Challenger de Bratislava la semaine dernière, Wawrinka (ATP 159) a récidivé sur le court indoor de la capitale grecque. Il s'est imposé 2-6 7-6 (7/5) 7-5 face à van de Zandschulp (ATP 80).

L'ex-no 3 mondial a tenu la distance après la perte de la première manche. Il a sauvé une balle de break dès le premier jeu du deuxième set avant de faire la course en tête jusqu'au tie-break, lors duquel il s'est montré bien plus solide que son adversaire.

Van de Zandschulp, qui s'était fait connaître en ralliant les quarts de finale de l'US Open en 2021, a raté deux autres occasions de s'emparer du service de Wawrinka en début de troisième manche. Et c'est sur sa seule et unique balle de break du match que le Suisse de 40 ans a fait la différence à 5-5, avant de conclure sur sa mise en jeu.

Stan Wawrinka aura une nouvelle occasion de briller en 8es de finale. Il affrontera l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 9), tête de série no 2 du tableau, qui jouera de son côté une qualification pour le Masters ATP.



Pia Sundhage quitte son poste de sélectionneuse Pia Sundhage a mené la Suisse aux quarts de finale de l'Euro cet été. Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Pia Sundhage ne prolongera pas l'aventure avec l'équipe de Suisse féminine. La coach suédoise de 65 ans quitte son poste avec effet immédiat, a annoncé l'ASF lundi dans un communiqué.

Les deux victoires contre le Canada (1-0) et l'Ecosse (4-3) la semaine dernière n'ont donc pas suffi à convaincre la fédération nationale. Le contrat de Sundhage, qui expirait à la fin de l'année, ne sera pas renouvelé.

La Scandinave, qui a mené la Suisse à une qualification historique pour les quarts de finale de l'Euro à domicile cet été, était partante pour une nouvelle campagne jusqu'à la Coupe du monde 2027. Avec une seule condition: pouvoir compter sur une assistante à temps plein.

Comme l'explique l'ASF, Pia Sundhage a été informée de cette décision à Stockholm. Les deux parties ont ensuite convenu d'une résiliation de contrat, puisque la Suédoise devait encore diriger l'équipe de Suisse lors de la dernière fenêtre internationale de l'année fin novembre.



Swiatek surclassée par Rybakina, qui s'approche des demi-finales Elena Rybakina a pris le meilleur sur Iga Swiatek lundi en Arabie saoudite (archives). Image: KEYSTONE/AP/NG HAN GUAN La no 2 mondiale polonaise Iga Swiatek a été surclassée par Elena Rybakina (WTA 6) au Masters WTA. La Kazakhstanaise s'est imposée 3-6 6-1 6-0 lundi à Ryad et fait un grand pas vers les demi-finales.

Au premier set, après avoir obtenu une balle de break dès le premier jeu de service de Swiatek, Rybakina a perdu le sien juste après, pour laisser Swiatek s'échapper 3-0, puis 4-0 après un double break.

Mais Rybakina, qui avait dominé samedi l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 4), n'a laissé dans les deux suivantes qu'un jeu à Swiatek. Cette dernière s'est montrée bien trop imprécise et a commis beaucoup trop de fautes directes pour espérer quoi que ce soit.

Rybakina, la joueuse en forme de cette fin de saison - quart de finale à Wuhan, titre à Ningbo, demi-finale à Tokyo pour laquelle elle avait déclaré forfait, se sachant qualifié pour le Masters -, a ainsi dominé pour la première fois Swiatek cette année après quatre échecs. Elle n'est plus menée dans leurs face-à-face que six victoires à cinq.



Fracture de la clavicule pour Remo Freuler Remo Freuler souffre d'une fracture de la clavicule droite Image: KEYSTONE/EPA/ANTHONY ANEX Coup dur pour Bologne, et pour l'équipe de Suisse: Remo Freuler souffre d'une fracture de la clavicule droite, a annoncé le club de Serie A lundi.

Le milieu glaronnais ne pourra pas disputer les deux derniers matches de la Suisse dans les éliminatoires du Mondial 2026.

Remo Freuler (33 ans) s'est blessé dimanche lors d'un match gagné 3-1 par Bologne face à Parme, lors d'un "choc fortuit" comme l'écrit l'actuel 5e du classement de Serie A sur son site internet. Il subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours.

La durée de sa convalescence sera connue après l'opération, mais son absence devrait être de quatre à six semaines. Son forfait en équipe de Suisse vient s'ajouter à celui d'un autre milieu de terrain, Denis Zakaria, touché aux adducteurs, alors qu'Ardon Jashari se remet quant à lui tout juste d'une fracture du péroné droit.

Le sélectionneur Murat Yakin doit communiquer mercredi la liste des joueurs qui seront engagés lors de la dernière "fenêtre" des éliminatoires. La Suisse, leader du groupe B avec 3 points d'avance sur le Kosovo, affrontera la Suède à Genève le samedi 15 novembre puis le Kosovo à Pristina trois jours plus tard.



Prassl rejoindra Kloten en 2026 Raphael Prassl (à gauche) quittera le LHC en fin de saison Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Raphael Prassl quittera le Lausanne HC au terme du présent championnat. L'attaquant zurichois de 27 ans rejoindra Kloten où il a signé pour trois ans, ont annoncé les Aviateurs lundi.

Sacré champion de Suisse en 2018 avec les Zurich Lions, son club formateur, Raphael Prassl avait débarqué à Lausanne durant l'été 2024 après avoir passé trois saisons à Davos. Centre à vocation défensive, il a réussi 2 points (2 assists) en 16 matches de National League avec le LHC dans cet exercice 2025/26.



L'actu du foot féminin: Vallotto et Xhemaili brillent Riola Xhemaili brille sous le maillot du PSV Eindhoven Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League LE MATCH DE LA SEMAINE Samedi, le Stade de Genève a vu s'affronter deux équipes qui ambitionnent de remporter le titre de champion. Dans un match animé, Servette-Chênois et le FC Bâle ont tous deux eux les occasions pour remporter ce duel de prestige. La meilleure a été l'oeuvre de Ghoutia Habiba Karchouni à la 67e minute mais l'Algérienne, transférée cet été de l'Inter Milan au bord du Léman, a vu sa tentative au point de penalty s'écraser sur le poteau gauche.

SITUATION AU CLASSEMENT Malgré le partage des points contre le FCB, Servette-Chênois est toujours leader, mais les Grasshoppers, premiers poursuivants, sont revenus à quatre points grâce à leur victoire 1-0 contre Aarau. Derrière, Young Boys s'est rapproché de la tête après un début de saison mitigé. Aarau (3 points) et Thoune (1) sont eux toujours distancés après neuf rondes.

Les Suissesses à l'étranger ALLEMAGNE. Depuis son transfert de Hammarby à Wolfsburg l'été dernier, Smilla Vallotto n'a pas encore fait d'étincelles avec les Louves. La Genevoise n'a passé que 74 minutes sur le terrain en cinq apparitions et a été malade. Mais ce samedi, la milieu de terrain a connu son premier grand moment: entrée en jeu à la 87e minute du match à domicile contre Hoffenheim alors que le score était de 1-1, elle a donné la victoire à son équipe en inscrivant à la 91e son premier but en Bundesliga d'une frappe lointaine et précise.

FRANCE. Meriame Terchoun a également brillé ce week-end, en France. La Zurichoise de Dijon a pu exulter pour la première fois de la saison. Lors de la victoire 2-1 des Bourguignonnes en déplacement à Nantes, la joueuse de 30 ans a marqué le 1-1 peu après la pause.

PAYS-BAS. Le PSV Eindhoven reste à une longueur du duo de tête de l'Eredivisie, Twente Enschede et Ajax Amsterdam. Riola Xhemaili joue un rôle décisif dans le bon début de saison du PSV (cinq victoires en six matches). Dimanche, la Soleuroise a ouvert le score après 26 minutes lors de la victoire 2-0 contre Alkmaar. Elle a ensuite offert le deuxième but à Renate Jansen. Avec déjà huit buts cette saison, la joueuse de 22 ans est en tête du classement des buteuses de la plus haute ligue néerlandaise.

ESPAGNE. Barcelone était jusqu'à présent irréprochable en championnat cette saison, mais dimanche soir, lors de la 9e journée, les Catalanes ont connu leur premier faux pas. Avec Sydney Schertenleib alignée d'entrée (et remplacée à l'heure de jeu), Barcelone s'est incliné 1-0 sur le terrain de la Real Sociedad.

Le chiffre de la semaine Le FC Saint-Gall a profité de son premier match après la pause de l'équipe nationale pour organiser un Family Day dans le grand stade de la ville. Un programme attrayant devait inciter les supporters à passer leur samedi à jouer au football. Certes, les St-Galloises n'ont pas eu la moindre chance contre le FC Zurich et ont dû s'incliner 3-1. Mais lorsque Olivia Edelmann a marqué le but de l'honneur dans le temps additionnel et que 4690 personnes l'ont acclamée, il régnait tout de même une atmosphère particulière.



Sinner et Alcaraz en exhibition en Corée du Sud en janvier Jannik Sinner et Carlos Alcaraz joueront une exhibition en Corée du Sud en janvier Image: KEYSTONE/EPA/STR Les patrons du tennis mondial Jannik Sinner et Carlos Alcaraz disputeront un match exhibition en Corée du Sud en janvier, ont annoncé lundi les organisateurs.

Ce match se jouera juste avant l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

Cette partie, qui s'ajoute à un calendrier que les joueurs - dont Alcaraz - jugent déjà trop dense et trop long, se tiendra le 10 janvier à Incheon, près de Séoul. L'Open d'Australie, dont Sinner est le tenant du titre, débutera le 18 janvier à Melbourne.

"Pour les fans de tennis coréens ce sera la toute première chance de voir les deux meilleurs joueurs s'affronter", se félicite le constructeur automobile coréen Hundai, sponsor de l'événement, dans un communiqué.



Wemby se rate à Phoenix, première défaite des Spurs Wembanyama (au centre) et les Spurs ont manqué leur affaire dimanche à Phoenix Image: KEYSTONE/AP/Mike Christy A l'image de leur leader Victor Wembanyama, maladroit, les San Antonio Spurs ont manqué leur match pour une défaite à Phoenix dimanche (130-118), leur première de la saison en NBA.

Seul le champion en titre Oklahoma City reste ainsi invaincu à l'issue de cette soirée.

Auteur d'un début de saison magnifique, Victor Wembanyama a largement raté son match à Phoenix, avec 9 points, 9 rebonds, 2 passes et 4 contres en 34 minutes de jeu. Ce n'est que la troisième fois en 123 matches NBA que le Français marque moins de 10 points (son "record" reste de 6 points en octobre 2024 face au Thunder).

"Wemby" (21 ans) est apparu perdu, maladroit (4 sur 14 au tir, 6 pertes de balle) et incapable de se sortir des bonnes prises à deux de la défense des Suns, tout en s'exposant à cause de fautes rapides. Phoenix, qui a mené de 31 points dans le 3e quart-temps, a pu compter sur un très bon Devin Booker (28 points, 13 passes).

Le Thunder, champion en titre, a pour sa part écrasé les Pelicans de la Nouvelle-Orléans 137-106 avec 30 points du MVP canadien Shai Gilgeous-Alexander. OKC a ainsi remporté, comme la saison passée, ses sept premiers matches, et reste la dernière franchise invaincue.

Les Spurs mais aussi les Chicago Bulls ont en effet été battus, ces derniers sur le parquet des New York Knicks (128-116). Les Bulls restent en tête à l'Est (5-1), à égalité avec les Philadelphia 76ers, faciles vainqueurs à Brooklyn (129-105).



Une 3e défaite en 4 matches pour les Devils Nico Hischier (13) ont subi la loi des Ducks dimanche Image: KEYSTONE/AP/William Liang Les Devils et leur trio suisse se sont inclinés 4-1 dimanche à Anaheim pour subir une troisième défaite dans leurs quatre dernières parties.

New Jersey garde néanmoins la tête de la Metropolitan Division.

La soirée fut compliquée pour Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler. Meier a certes délivré son 7e assist de la saison sur le 3-1, signé Jack Hughes à la 48e. Mais l'Appenzellois a terminé le match avec un différentiel de -3, le même que son capitaine Nico Hischier. Siegenthaler s'en est un peu mieux sorti (-1).

Philipp Kurashev a également connu la défaite avec San Jose, qui s'est incliné 3-2 aux tirs au but face aux Detroit Red Wings. L'attaquant bernois a signé la passe décisive sur le 1-1 de Jeff Skinner après 49'' de jeu au troisième tiers pour son 9e point de la saison, le 8e sur les cinq derniers matches.

No 1 de la dernière draft, Matthew Schaefer a par ailleurs établi un record de précocité dimanche. L'arrière des New York Islanders est devenu, à 18 ans et 2 mois, le plus jeune défenseur de l'histoire de la NHL à signer un doublé. Il a notamment inscrit le 2-2 d'un match gagné 3-2 par les Isles face à Columbus, à 1'07 de la fin.



Barcelone bat Elche et revient à cinq points du Real Marcus Rashford et le Barça se sont imposés face à Elche Image: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta Une semaine après sa défaite dans le Clasico, le Barça a disposé du promu Elche (3-1) dimanche au stade olympique de Montjuic pour la 11e journée de Liga. Il revient à cinq points du Real Madrid.

Pour cela, les Blaugrana s'en sont remis à leur trident offensif, qui a donné le ton d'entrée avec deux buts en trois minutes de Lamine Yamal (9e) puis Ferran Torres (12e). Marcus Rashford a corsé l'addition d'un tir puissant dans un angle fermé (61e).

Avant la pause, Elche, auteur d'un honorable début de saison (9e, 14 pts), avait réagi crânement grâce à l'attaquant Rafa Mir, parti dans le dos de Jules Koundé pour aller tromper Wojciech Szczesny d'un tir rasant (42e).

Le Barça est deuxième (25 points), cinq unités derrière le Real. Villareal complète le podium (23 pts).



YB arrache un point face à Bâle Gerardo Seoane a souffert dimanche, mais YB a tenu bon face à Bâle Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le retour de Gerardo Seoane sur le banc de Young Boys n'a pas été couronné de succès dimanche.

Mais YB a obtenu un bon point face à Bâle (0-0) lors de la 12e journée de Super League, compte-tenu de circonstances plus que défavorables aux Bernois.

Engagé vendredi pour remplacer Giorgio Contini, Gerry Seoane n'aurait pas imaginé pareil scénario, même dans ses pires cauchemars. Contraint de remanier son onze juste avant le coup d'envoi puis à nouveau dès la 20e minute, il a vu son équipe être réduite à dix à la 48e après l'expulsion de Gigovic.

Mais YB n'a rien lâché dans un Wankdorf plein à craquer (31'500 spectateurs). A la peine sur le plan défensif au cours des dernières semaines, le club bernois a tenu le choc face à un FC Bâle qui n'a il est vrai pas montré grand-chose dimanche. Même les coups de patte de Xherdan Shaqiri n'ont pas suffi.

Bâle - dont la dernière victoire sur la pelouse de Young Boys en championnat remonte à mai 2016 - n'a d'ailleurs pas cadré le moindre tir dans cette partie ! Maigre consolation pour la troupe de Ludo Magnin, elle grimpe au 2e rang. Mais elle se retrouve à 6 points du leader Thoune.

Coups du sort Gerardo Seoane a donc dû faire face à un premier coup du sort dans ses nouvelles fonctions avant même le coup d'envoi: le capitaine Loris Benito, qui devait faire son retour, a en effet déclaré forfait au tout dernier moment après s'être blessé à la fin de l'échauffement.

Et un deuxième contretemps s'est produit après quart d'heure de jeu. Contraint de prendre la place de Benito en défense centrale, Edimilson Fernandes s'est blessé tout seul au mollet gauche et a été remplacé à la 20e. L'expulsion de Gigovic n'a pas arrangé les affaires bernoises, mais elle n'a pas servi les desseins bâlois.

Lucerne atomise GC Lucerne a par ailleurs profité de la venue de Grasshopper pour renouer avec la victoire dimanche. Le FCL, qui restait sur trois nuls et une défaite en championnat, a écrasé les Sauterelles 6-0. C'est GC qui en est désormais à quatre matches sans victoire (3 défaites et 1 nul), et qui ne compte plus que 4 points d'avance sur la lanterne rouge Winterthour.



La Kényane Obiri s'impose une 2e fois en un temps record Hellen Obiri abattu le record du parcours à New York Image: KEYSTONE/FR61802 AP/CRAIG RUTTLE La Kényane Hellen Obiri, médaillée de bronze aux JO de Paris, a remporté dimanche pour la 2e fois après 2023 le prestigieux marathon de New York. Elle a couru en 2h19'51, record du parcours.

Obiri (35 ans) a devancé, comme aux JO de Paris, sa compatriote Sharon Lokedi (2h20'07), et largement effacé le meilleur temps d'une autre Kényane, Margaret Okayo (2h22'31 en 2003).

Lokedi, victorieuse à New York en 2022, a une nouvelle fois été devancée dans les derniers mètres par Obiri, comme pour leur duel pour la médaille de bronze olympique à Paris l'an passé.

Médaillée d'or ce jour-là, la Néerlandaise Sifan Hassan n'a pris que la 6e place en 2h24'43, deux mois tout juste après son succès à Sydney. Sheila Chepkirui, tenante du titre, a complété un triplé kényan en 2h20'24.

Un peu plus tard, la course masculine a aussi abouti à un triplé du Kenya. La victoire s'est décidée à l'issue d'un sprint à couper le souffle, dominé par Benson Kipruto (2h08'09), avec 0''16 d'avance sur Alexander Mutiso, et 47 secondes sur Albert Korir.

Légende de la course à pied, Eliud Kipchoge (40 ans) a pris la 17e place en 2h14'36.



Titre et 1re place mondiale pour Sinner Jannik Sinner récupère la 1re place mondiale grâce à son sacre à Paris Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Jannik Sinner a fait coup double dimanche à La Défense Arena.

L'Italien a remporté le Masters 1000 de Paris en battant Félix Auger-Aliassime 6-4 7-6 (7/4) en finale, récupérant du même coup la 1re place du classement ATP. Il l'avait cédée à Carlos Alcaraz après sa défaite face à l'Espagnol en finale du dernier US Open.

Déjà titré dimanche dernier à Vienne, Jannik Sinner a donc enchaîné en ajoutant un 23e trophée à son palmarès, le cinquième dans un Masters 1000 et le cinquième de l'année aussi. La 1re place mondiale sera à nouveau en jeu dans les ATP Finals de Turin (9-16 novembre), dont l'Italien est le tenant du titre.

Impressionnant samedi face à un Alexander Zverev pas au mieux (6-0 6-1), Jannik Sinner a trouvé à qui parler dimanche. Félix Auger-Aliassime, qui aurait décroché le huitième et dernier ticket disponible pour le Masters de Turin en cas de sacre, a livré une performance de choix. Mais cela n'a pas suffi.

Jannik Sinner, qui en est désormais à 26 matches gagnés de manière consécutive sur dur en indoor, a géré à la perfection les points les plus importants. L'Italien de 24 ans a signé ainsi le break d'entrée de jeu pour prendre un avantage déjà décisif dans un premier set où il n'a lâché que 3 points sur son service.

Félix Auger-Aliassime, qui cherchera à valider son ticket pour les ATP Finals la semaine prochaine à Metz, a résisté plus longtemps dans la seconde manche. Mais le Québécois ne s'est pas procuré la moindre balle de break dans cette finale, et il a fini par s'incliner au tie-break face à plus solide que lui.



Sabalenka réussit son entrée face à Paolini Aryna Sabalenka a bien commencé son Masters à Ryad Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD La no 1 mondiale Aryna Sabalenka a idéalement débuté son Masters WTA. Elle a décroché dimanche à Ryad un premier succès face à l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 8) 6-3 6-1.

La Bélarusse de 27 ans, à la poursuite d'un premier titre dans ce traditionnel rendez-vous de fin de saison entre les huit meilleures joueuses mondiales, a décroché son troisième succès de la saison face à l'Italienne, semblant malade.

Elle prend seule la tête du groupe "Steffi Graf" avant la rencontre entre Coco Gauff (3e) et Jessica Pegula (5e) en fin d'après-midi.

D'entrée, la no 1 mondiale a mis la main sur la partie en remportant le premier jeu de service de son adversaire et menant 3-0. Paolini a haussé son niveau pour effacer son break de retard, parvenant à prendre l'initiative grâce à plusieurs coups droits près des lignes. Mais Sabalenka a repris le service de son adversaire dans la foulée (5-3), avant d'empocher le premier set grâce notamment à quatre aces dans le dernier jeu.

Face à une joueuse de plus en plus diminuée, Sabalenka a largement dominé le deuxième set au score, mais ellle devra sans doute se montrer plus juste dans ses déplacements pour rééditer une telle performance face à Gauff et Pegula dans les jours à venir.

