van Nistelrooy quitte Man U ++ La surprise de Casper Ruud

Masters ATP: Zverev bat Rublev 6-4 6-4 Alexander Zverev s'est montré solide lundi à Turin Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni L'Allemand Alexander Zverev (ATP 2) a pris un bon départ dans les Masters ATP à Turin. Il a dominé le Russe Andrey Rublev (ATP 8) en deux sets, 6-4 6-4. Zverev, récent vainqueur du Masters 1000 de Paris, avait déjà battu Rublev il y a tout juste un an lors de l'édition 2023 du "tournoi des maîtres" lors de leur dernière confrontation, déjà en phase de groupes et déjà sur le score de 6-4 6-4. L'Allemand a fait la différence dans le premier set en s'emparant du service de son adversaire dans le septième jeu pour mener 4-3, puis 5-3. Les deux joueurs sont restés dos à dos dans la seconde manche jusqu'à 4-4. L'Allemand a alors pris le service de son adversaire et un avantage décisif grâce notamment à deux volées gagnantes. Après cette victoire, Zverev, vainqueur à deux reprises des Masters (2018, 2021), occupe la 2e place du groupe "John Newcombe", derrière le Norvégien Casper Ruud (ATP 7) qui a fait sensation plus tôt en battant 6-1 7-5 l'un des prétendants au titre, l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 3).

Masters ATP: Jannik Sinner récompensé Jannik Sinner avec le trophée de no 1 Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO L'Italien Jannik Sinner a reçu lundi le trophée de no 1 mondial remis chaque fin de saison par l'ATP. La cérémonie s'est tenue à Turin en marge des Masters ATP. "C'est un club très exclusif, il n'y a eu que 29 no 1 mondiaux dans l'histoire. Quand j'étais enfant, je n'ai jamais pensé arriver aussi haut, mais petit à petit, j'y suis arrivé en travaillant beaucoup", a-t-il déclaré. "La chose la plus importante est d'avoir des personnes autour de vous avec qui vous vous sentez bien et dans ce domaine, j'ai eu de la chance", a poursuivi Sinner. L'Italien, vainqueur de ses deux premiers titres du Grand Chelem (Open d'Australie et US Open) et d'un total de sept tournois en 2024, était assuré depuis mi-octobre et sa qualification pour la finale du Masters 1000 de Shanghaï de terminer l'année au sommet du classement ATP. Il est le premier Italien à remporter ce trophée.

Manchester United: Ruud van Nistelrooy s'en va Ruud van Nistelrooy quitte Manchester United Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Ruud van Nistelrooy quitte le staff de Manchester United, qu'il avait rejoint cet été comme assistant d'Erik ten Hag. Il n'a pas de place dans l'équipe mise en place par Ruben Amorim. L'ancien attaquant néerlandais, qui avait évolué à Old Trafford de 2001 à 2006, avait assuré l'intérim comme manager après le limogeage de son compatriote. En quatre matches, Manchester United a enregistré trois succès et un nul avec van Nistelrooy aux commandes. Le Portugais Ruben Amorim, qui a récemment été nommé comme manager des Red Devils, n'a pas voulu conserver van Nistelrooy (48 ans) parmi son staff.

Masters ATP: une première surprise signée Ruud Casper Ruud: un succès qui n'était pas attendu Image: KEYSTONE/EPA/Mohammed Badra Le Norvégien Casper Ruud (ATP 7) a créé la première sensation des Masters ATP à Turin. Il a en effet battu l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 3) en deux sets, 6-1 7-5. Ruud, habituellement plus à l'aise sur terre battue, a signé sa première victoire face à Alcaraz en cinq confrontations. L'Espagnol de 21 ans, en panne d'inspiration et rapidement décontenancé par la supériorité de son adversaire, a concédé la première manche en 35 minutes. Alcaraz, vainqueur cette année à Roland-Garros et Wimbledon, a repris ses esprits dans le second set où il a mené 5-2 et servi pour le gain de la manche. Mais il s'est ensuite écroulé à nouveau et a perdu cinq jeux de suite, et donc le match. Il y a un an, l'Espagnol avait déjà perdu son premier match des Masters ATP, contre l'Allemand Alexander Zverev. Mais cela ne l'avait pas empêché d'atteindre le dernier carré. En manque de confiance "J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même du premier au dernier point, c'est un joueur tellement fantastique, je suis content de l'avoir battu enfin", a souligné de son côté Ruud. Le Norvégien avait pourtant rallié Turin en manque de confiance, après ses éliminations dès son entrée en lice successivement à Bâle, Paris et Metz. Les Masters ATP réussissent particulièrement bien à Ruud qui avait atteint la finale en 2021 pour sa première participation, puis le dernier carré l'année suivante.

Noah Delémont patinera à Kloten en 2025 Noah Delemont va rejoindre Kloten en 2025 Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Noah Delémont quittera Bienne la saison prochaine. Le défenseur offensif de 22 ans a signé pour deux saisons avec Kloten, soit jusqu'en 2027. Pur produit de la formation seelandaise, le joueur d'Orvin a dû se reconstruire après une lourde blessure survenue en janvier dernier. Auteur d'une jolie saison 2022/23 (13 points dont un but) sous les ordres d'Antti Törmänen, Delémont n'avait pas franchement trouvé grâce aux yeux de son successeur Petri Matikainen. Cette saison, il compte un assist en neuf matches et deux passes décisives avec Olten en Swiss League. A Kloten, il devrait bénéficier d'un bon temps de jeu pour pouvoir se développer.

Quatre absences supplémentaires Manuel Akanji ne pourra pas diriger la défense suisse en Ligue des Nations Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Murat Yakin doit composer avec quatre forfaits supplémentaires avant les deux derniers matches de Ligue des Nations contre la Serbie et l'Espagne. Akanji, Zakaria, Ndoye et Loretz sont blessés. Le défenseur de Manchester City et le milieu de l'AS Monaco sont touchés aux adducteurs. Le joueur de Bologne est blessé à la jambe après avoir heurté violemment un poteau dimanche en Italie, tandis que le portier de Lucerne a mal à la cheville. Pour combler ces défections, le sélectionneur a appelé le Marseillais Ulisses Garcia et le gardien d'YB, David von Ballmoos. Le groupe se compose de 24 joueurs au lieu de 26. La Suisse affronte la Serbie vendredi à Zurich et elle devra gagner pour conserver ses chances de terminer troisième du groupe. Lundi, elle jouera contre l'Espagne, championne d'Europe, à Tenerife.

Linden Vey comme 7e étranger à Fribourg Nouvel attaquant de Fribourg, Linden Vey avait patiné pour Zurich en 2018 Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Fribourg-Gottéron passe à l'action. Les Dragons ont mis sous contrat un 7e étranger: l'attaquant canadien de 33 ans Linden Vey. Centre droitier d'1m90, Vey a passé les 20 premiers matches de la saison en KHL au sein de l'Avangard Omsk. Là-bas, il a inscrit 19 points (7 buts). C'est donc un joueur en forme qui rejoint Fribourg. La saison dernière, il avait marqué 39 points en 38 matches avec Adler Mannheim. Et de 2017 à 2023, c'est en KHL qu'il a exercé son métier entre la Russie (Moscou et St-Pétersbourg) et le Kazakhstan (Astana). En Suisse, on se souvient qu'il avait fait une pige à Zurich en 2018. Il n'avait joué que 15 rencontres entre le championnat et les play-off mais avait quand même fêté le titre avec les Lions.

Un but pour Kurashev, un autogoal pour Meier Philipp Kurashev (23) célèbre cette victoire avec son gardien Petr Mrazek (34), l'autre homme du match. Image: KEYSTONE/AP/Paul Beaty Philipp Kurashev a donné la victoire à Chicago face à Minnesota. Le Bernois a inscrit le 2-1 après 3’22’’ de jeu dans la prolongation. Face à une équipe que les Blackhawks n’avaient plus battue depuis 12 matches, soit depuis le 15 décembre 2019, Philipp Kurashev a conclu une rupture d’un lancer du poignet magistral qui n’a laissé aucune chance au portier Filip Gustavsson. Auteur de son troisième but de la saison, Philipp Kurashev a obtenu la première étoile. Ce dimanche fut, en revanche, moins rose pour Timo Meier. L’Appenzellois a, en effet, commis un autogoal malheureux à la 17e qui a permis à San Jose de s’imposer 1-0 à Newark face aux Devils. L’Appenzellois rêvait sans doute d’une autre issue face à son ancienne équipe. Mais il a eu la malchance de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment sur une passe en backhand de Nico Sturm. Malgré leurs 44 tirs, les Devils ne sont pas parvenus à battre... leur ancien gardien Mackenzie Blackwood. Après trois victoires de rang, ils ont concédé une défaite bien improbable. Les Sharks n’avaient, en effet, encore jamais gagné une rencontre dans le temps réglementaire à l’extérieur cette saison.

Une quatrième défaite de rang pour Washington Kyshawn George (à droite) à la lutte au rebiond face à Moritz Wagner, Image: KEYSTONE/AP/Kevin Kolczynski Quatrième défaite de rang pour Kyshawn George et Washington ! Les Wizards se sont inclinés 121-94 à Orlando. Ce revers rappelle combien l'apprentissage peut être difficile pour cette juvénile équipe. Titularisé dans le cinq de base en Floride, Kyshawn George a inscrit 15 points et a cueilli 7 rebonds pour un différentiel de -22. Crédité d’un 4 sur 8 derrière la ligne des trois points, le Valaisan a souffert sur le plan défensif. Avec une moyenne de 123,5 points encaissés chaque match, Washington est, en effet, l’équipe qui défend le moins bien en NBA. A Orlando, les Wizards ont lâché prise dans le troisième quarter. Le Magic a signé un partiel de 12-2 en 2’16’’ pour mener 77-62. Ce lundi à Houston, Washington livrera un troisième match à l’extérieur en l’espace de quatre jours avec l’espoir de briser cette spirale de défaites.

Barcelone battu par la Real Sociedad La Real Sociedad a battu le Barça dimanche Image: KEYSTONE/EPA/JAVI COLMENERO Le FC Barcelone a connu dimanche sa deuxième défaite de la saison en Liga. Le Barça a été battu par la Real Sociedad qui a gagné chez elle 1-0, en clôture de la 13e journée du championnat d'Espagne. Les Catalans ont subi la domination de leurs adversaires tout au long du match et n'ont pas pu remonter le handicap d'un but inscrit à la 33e minute par Sheraldo Becker. Ils ne comptent plus que six points d'avance sur le Real Madrid, qui a un match en retard. Privés de Lamine Yamal, qui souffrait d'une cheville et a suivi la rencontre depuis les tribunes, le Barça n'a pas trouvé la faille dans la cuirasse des Basques qui se sont créé de nombreuses occasions mettant Inaki Peña en difficulté.

Naples contrarie l'Inter et reste leader Sommer (1) a concédé un but sur corner dimanche face au Napoli Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Naples reste leader du Championnat d'Italie après avoir neutralisé l'Inter Milan (1-1) sur son terrain dimanche en clôture de la 12e journée du Championnat d'Italie. Le Napoli, en tête de la Serie A depuis la 6e journée, a ouvert la marque grâce à Scott McTominay qui a repris victorieusement un corner pour tromper Yann Sommer. L'Inter a égalisé juste avant la pause sur un tir des 20 mètres de Hakan Calhanoglu (43e). Le milieu turc a eu l'occasion de donner la victoire aux champions d'Italie en titre sur penalty (74e), mais sa tentative a été repoussée par le montant droit du but napolitain. Il s'agit de son premier échec en vingt penalties tirés sous le maillot de l'Inter. Après ce nul, Naples totalise 26 points et conserve sa place de leader. L'Inter affiche pour sa part 25 points. Mais son bilan contre les autres cadors du championnat est inquiétant: il a été battu par son grand rival, l'AC Milan, et a fait match nul à domicile contre la Juventus (4-4) et contre Naples.

Sinner s'impose en patron face à De Minaur Sinner a battu De Minaur pour la 8e fois en 8 duels Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Jannik Sinner n'a pas connu de difficulté majeure pour son entrée en lice dans les ATP Finals de Turin. Le no 1 mondial a dominé Alex De Minaur (ATP 8) 6-3 6-4 dans le 2e match du groupe Ilie Nastase. L'Italien a eu besoin de 1h25' pour cueillir son huitième succès en autant de duels face à l'Australien. Il se frottera mardi à Taylor Fritz (ATP 6), qui espère prendre sa revanche sur sa défaite subie en finale du dernier US Open. Le vainqueur de ce match aura vraisemblablement son ticket pour les demi-finales en poche. Jannik Sinner n'a pourtant pas commencé son affrontement avec Alex De Minaur de manière idéale, concédant le premier break pour se retrouver mené 1-2. Mais sa réaction fut immédiate puisqu'il a remporté les quatre jeux suivants. Et il n'a au final perdu que 10 points sur ses jeux de service. Battu par Novak Djokovic (forfait cette année) en finale de l'édition 2023, Jannik Sinner (23 ans) vise son premier titre dans le Masters. Il l'aborde dans la peau du grand favori, et fort du soutien indéfectible d'un public italien qui lui a réservé une immense ovation à son entrée sur le court.

Lugano encore maudit au Wankdorf Alan Virginius bat Amir Saipi pour signer le 2-1. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le FC Lugano ne sait toujours pas tirer les penalties au Wankdorf ! Comme le 2 juin lors de la finale de la Coupe de Suisse contre Servette les Tessinois ont failli dans cet exercice si particulier. A la 95e minute, Shkelkim Vladi a allumé les étoiles du ciel bernois alors qu’il avait l’occasion d’égaliser pour ses couleurs. Mais battus 2-1, les Luganais laissent le FC Zurich occuper seul le fauteuil de leader de la Super League avant leur affrontement le dimanche 24 novembre au Cornaredo. A la faveur de troisième match de rang sans défaite, les Bernois reviennent, pour leur part, à quatre points de la barre. Même s’il accuse un retard de dix longueurs sur le FC Zurich et même si son jeu comporte encore bien des lacunes, le Champion en titre peut encore nourrir l’espoir de conserver sa couronne. A condition, bien sûr, de prolonger le plus longtemps possible cette série vertueuse. La décision dans cette rencontre est survenue à la 76e minute. Après une ouverture lumineuse de Kastriot Imeri, Alan Virginius est parti seul battre Amir Saipi. Buteur à Istanbul face à Galatasaray en tour préliminaire de la Ligue des Champions, le Français a enfin ouvert son compteur en Super League. Enfin au Letzigrund, le choc psychologique espéré après le renvoi de Marco Schällibaum ne s’est pas produit pour les Grasshoppers. Les Zurichois se sont inclinés 2-1 devant St. Gall, battus sur deux réussites inscrites sur corner par Abdoulaye Diaby et Lukas Görtler. Désormais derniers du classement à 2 points de Winterthour, les Zurichois trouveront-ils l’entraîneur miracle qui peut leur permettre de renouer avec un passé glorieux, mais si lointain ?

L'AS Rome, battue par Bologne, limoge dans la foulée Juric Ivan Juric n'a pas survécu longtemps à la défaite face à Bologne Image: KEYSTONE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI L'AS Rome n'a pas perdu de temps. Moins d'une heure après sa défaite à domicile contre Bologne (3-2) dimanche, la Roma s'est séparée de son entraîneur Ivan Juric, arrivé en septembre en remplacement de Daniele De Rossi. "Nous voulons remercier Ivan Juric pour son travail lors des dernières semaines. Il a géré l'équipe dans un climat difficile avec un professionnalisme maximal", a indiqué la Roma dans son communiqué. "La recherche d'un nouvel entraîneur a déjà commencé et une annonce sera faite dans les jours à venir", a ajouté le club, suggérant ainsi que le sort de Juric était scellé avant ce match. Les dirigeants romains ont maintenant dix jours à la faveur de la trêve internationale pour trouver un nouvel entraîneur. Pour le remplacer, la Roma pourrait recruter l'ancien sélectionneur italien Robero Mancini qui vient de quitter son poste de sélectionneur de l'Arabie saoudite. Depuis son entrée en fonction mi-septembre, Juric, dont la nomination avait été vivement critiquée par les ultras romains, n'a remporté que trois victoires en championnat pour quatre défaites et un nul. La Roma a perdu quatre de ses cinq derniers matches en encaissant douze buts, dont cinq sur le terrain de la Fiorentina (5-1) le 27 octobre. Avec onze points de retard sur la 5e place, la Roma a quasiment perdu tout espoir de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Les choses se présentaient pourtant bien pour la Roma qui avait terminé la saison dernière à la 6e place sous la conduite de De Rossi, nommé en remplacement de Jose Mourinho en janvier.