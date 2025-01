Vargas au FC Séville ++ «I-Pod» de retour

Ruben Vargas rejoint le FC Séville Ruben Vargas rejoint le FC Séville Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Ruben Vargas poursuit sa carrière en Espagne. L'ailier international suisse de 26 ans quitte le club de Bundesliga d'Augsbourg pour rejoindre le FC Séville, a annoncé la formation andalouse. Il y retrouvera Djibril Sow. Ce changement d'air, souhaité depuis longtemps par le principal intéressé, était prévisible. "J'ai déjà souligné à plusieurs reprises que je me sentais prêt à franchir une nouvelle étape. Après cinq ans et demi passés au FC Augsbourg, j'aimerais maintenant prendre un nouveau chemin dans une autre ligue", a-t-il expliqué. Cette saison, le Lucernois, dont le contrat aurait expiré à la fin de la saison, n'a fait que huit apparitions partielles en championnat avec Augsbourg, en raison notamment d'une blessure à la cheville qui l'a mis au repos forcé. Malgré ces récentes performances mitigées, les dirigeants bavarois auraient néanmoins volontiers prolongé leur collaboration. Avant de s'installer en Allemagne, Ruben Vargas avait joué pour son club d'origine, le FC Lucerne. Selon le communiqué du FC Séville, actuel 13e de Liga, Vargas s'est engagé jusqu'à l'été 2029. Les deux clubs ont convenu de ne pas divulguer les modalités du contrat.

Iouri Podladtchikov de retour à la compétition Iouri Podladtchikov est de retour aux affaires Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Champion olympique de half-pipe en 2014, Iouri Podladtchikov va faire son retour à la compétition la semaine prochaine lors du Laax Open, annonce Swiss-Ski. Le Zurichois de 36 ans s'était retiré du sport de haut niveau en août 2020. "Je ressens toujours une envie et une joie incroyables", a déclaré "I-Pod", cité dans un communiqué de Swiss-Ski. Il affirme avoir "passé autant de temps dans la neige que lors de mes meilleures années" et souligne n'avoir jamais digéré son forfait pour les JO de Pyeongchang 2018. Victime d'un traumatisme crânien lors d'une chute aux X-Games en 2018, Podladtchikov avait dû déclarer forfait pour les JO 2018. Un an plus tard, une rupture d'un tendon d'Achille l'avait privé de finale dans sa dicipline de prédilection aux championnats du monde de Park City. Le corps meurtri, il avait annoncé la fin de sa carrière sportive à l'été 2020, avec un palmarès remarquable: trois médailles aux Championnats du monde - l'or en 2013 au Canada, l'argent en 2011 et 2017 - sept médailles aux X-Games et 14 places sur le podium en Coupe du monde. Iouri Podladtchikov, qui s'est consacré essentiellement à la photographie après sa retraite, espère bien enrichir ce palmarès lors de sa seconde carrière de snowboardeur. "Je vois mon retour en Coupe du monde comme une grande chance de terminer ma carrière en beauté. Mon objectif, ce sont les Jeux olympiques de 2026, explique-t-il encore. Son retour sur le devant de la scène est prévu pour le vendredi 17 à Laax, là même ou il disputé son dernier concours au plus haut niveau. "Ces derniers temps, j'ai passé autant de temps dans la neige que lors de mes meilleures années", assure-t-il, et "je me sens super bien sur la planche".

Une 4e défaite en 5 matches pour les Hawks Clint Capela (à gauche) et les Hawks n'ont pas pu stopper Bradley Beal (3) et les Suns Image: KEYSTONE/AP/Ross D. Franklin Atlanta a conclu un "road trip" de six matches sur une défaite jeudi en NBA. Clint Capela et les Hawks se sont inclinés 123-115 sur le parquet des Phoenix Suns. Clint Capela n'a pas démérité en Arizona, cumulant 10 points (mais à seulement 4/11 au tir) et 11 rebonds pour signer son 164e double double sous le maillot des Hawks. L'intérieur genevois affiche toutefois un peu flatteur différentiel de -13, en 26' de jeu, à l'issue de cette rencontre. Trae Young (21 points) fut le meilleur marqueur des Hawks, qui affichent à nouveau un bilan équilibré (19 victoires-19 défaites) au terme d'un "road trip" qu'ils avaient entamé sur un succès à Toronto avant de s'incliner quatre fois en cinq sorties. Bradley Beal (25 points) et Kevin Durant (25) ont brillé dans le camp des Suns.

Une 5e défaite en 6 matches pour les Devils La joie des Rangers, qui ont battu les Devils en prolongation jeudi Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Les Devils et leur colonie suisse ont conclu leur plus long "road trip" de la saison sur une cinquième défaite en six matches. New Jersey s'est incliné 3-2 sur la glace des New York Rangers jeudi. Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler sont tous restés "muets" dans le camp des Devils, qui avaient renoué avec la victoire lundi à Seattle après une série de quatre défaites loin de leurs bases. Meier était par ailleurs présent sur la glace lorsque Sam Carrick a donné le deuxième point aux Rangers en marquant le 3-2 après 2'48 en "overtime". Jack Hughes plaide coupable sur ce but, lui qui a perdu le puck pour permettre à Reilly Smith de partir en contre-attaque avec Carrick face au seul Timo Meier revenu en défense. Le no 86 des Devils avait jusque-là porté son équipe en inscrivant le 1-1 à la 25e avant de signer la passe décisive sur le 2-1 de Jesper Bratt (29e). Les Rangers étaient revenus à 2-2 avant même la fin du deuxième tiers.

Le Real Madrid rejoint le Barça en finale Jude Bellingham auteur du 1-0 Image: KEYSTONE/EPA/STRINGER Ultra-dominateur, le Real Madrid a dû se montrer patient mais a fini par battre logiquement Majorque (3-0). Il rejoint son grand rival le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne à Jeddah. Le géant espagnol, largement supérieur dans le jeu avec plus de 65% de possession et 28 tirs tentés, a dû attendre la 63e minute pour percer la muraille majorquine. Le prodige anglais Jude Bellingham a trouvé la faille après une énième parade du gardien slovaque Dominik Greif devant Kylian Mbappé (1-0). Le club madrilène a creusé l'écart en toute fin de match grâce à un but contre son camp du défenseur Martin Valjent (92e) et un troisième du Brésilien Rodrygo (95e). Le Real, tenant du titre, défiera son rival barcelonais dimanche en finale de cette compétition délocalisée en Arabie saoudite.

Fribourg battu par Davos Adam Tambellini a battu deux fois Berra Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fribourg a subi une deuxième défaite consécutive en National League. A domicile, les Dragons ont été battus 4-3 ap par Davos. Un point de perdu ou un point de gagné? Mené 3-1 après 40 minutes, Fribourg a trouvé la force de revenir par Marcus Sörensen, auteur d'un doublé. Mais le Suédois a aussi commis une faute en prolongation qui a permis à Davos d'avoir une supériorité numérique et de s'imposer finalement à 39 secondes des tirs au but grâce à Kessler et alors que Sörensen sortait à peine du banc des pénalités. Cette défaite fait stagner des Fribourgeois qui ont besoin de faire des points s'ils entendent se rapprocher encore davantage du top 6. Mais c'est avant que les joueurs de Lars Leuenberger auraient dû faire la différence. Au cours du premier tiers, Fribourg aurait dû profiter des quatre minutes en supériorité numérique pour ouvrir le score. Malheureusement pour Sprunger et ses coéquipiers, ce sont les Davosiens qui ont été les premiers à noircir la feuille de pointage par Tambellini (8e). Les Dragons ont dû attendre la 28e pour niveler la marque grâce à Mauro Dufner sur un tir qu'Aeschlimann a redirigé dans son but. Seulement 88 secondes plus tard, une erreur de la défense fribourgeoise a offert le 1-2 à Nussbaumer qui a nettoyé la lucarne de Berra. Un Berra qui aurait pu être plus inspiré à huit secondes de la deuxième pause lorsque le tir de Tambellini a fini au fond juste après un engagement gagné par les Grisons. Mais au final, Fribourg a fait preuve de caractère se diront les supporters les plus optimistes.

Franco Colapinto nouveau pilote de réserve de l'écurie Alpine Franco Colapinto nouveau pilote chez Alpine Image: KEYSTONE/AP/DARKO BANDIC Le pilote argentin Franco Colapinto a rejoint Alpine pour devenir son nouveau pilote de réserve lors de la saison 2025 de Formule 1. L'écurie française l'a annoncé jeudi. "L'Argentin âgé de 21 ans aura un rôle de pilote d'essais et de réserve (...). Son arrivée permet d'étoffer le vivier de talents dans lequel l'écurie pourra puiser pour des missions de pilotage tout au long de la saison", a souligné Alpine dans son communiqué, ajoutant que Colapinto a signé un contrat "pluriannuel" sans en préciser la durée exacte. Le jeune pilote quitte l'écurie Williams avec laquelle il avait fait ses premiers pas en F1, disputant les neuf derniers Grands Prix de la saison 2024 en étant préféré à Logan Sargeant. "Nous sommes très heureux d'avoir conclu un accord avec Williams Racing pour signer Franco Colapinto", s'est réjoui Flavio Briatore, conseiller exécutif d'Alpine. "De toute évidence, Franco fait actuellement partie des meilleurs espoirs du sport automobile. Il est juste de dire qu'il a surpris beaucoup de monde, y compris moi, dès son apparition sur la grille de départ en Formule 1 l'an dernier", a-t-il poursuivi. "J'ai hâte de commencer et de voir où cette aventure nous mènera", a déclaré Colapinto, dont l'arrivée devrait mettre un peu plus de pression sur Jack Doohan, remplaçant d'Esteban Ocon. Si le baquet occupé par le Français Pierre Gasly semble intouchable, l'arrivée de Colapinto, qui a terminé à deux reprises dans les points en neuf courses, pourrait menacer la place de titulaire de l'Australien de 21 ans pour qui les premiers Grands Prix s'annoncent déterminants.

Everton limoge Sean Dyche, son entraîneur depuis deux ans Sean Dyche n'est plus le coach d'Everton Image: KEYSTONE/AP/DAVE THOMPSON Everton a annoncé avoir "relevé de ses fonctions" l'entraîneur Sean Dyche. Il était en poste depuis deux ans chez les "Toffees", actuellement engagés dans une lutte pour le maintien en Premier League. Ancien entraîneur de Watford et Burnley, Sean Dyche (53 ans) avait pris place sur le banc d'Everton en janvier 2023 en remplacement de Frank Lampard. "Le processus de nomination d'un nouveau manager est en cours et des informations seront fournies en temps voulu", a précisé le club au maillot bleu. L'annonce a été faite à quelques heures du match de Coupe d'Angleterre prévu à domicile jeudi (20h45) contre l'équipe de troisième division de Peterborough United. L'intérim est assuré par l'entraîneur des moins de 18 ans Leighton Baines et par Seamus Coleman, le défenseur et capitaine de l'équipe première. Everton occupe la seizième place de Premier League, avec un point d'avance sur Ipswich, l'actuel premier relégable, mais avec un match en moins. Les "Toffees" n'ont remporté qu'un de leurs onze derniers matches.

Les pénalités offrent la 5e étape à Quintero et Benavides Seth Quintero vainqueur de la 5e étape du Dakar Image: KEYSTONE/EPA/Gerard Laurenssen Des erreurs qui coûtent la victoire: l'Américain Seth Quintero (auto) et l'Argentin Luciano Benavides (moto) ont gagné la 5e étape du Dakar grâce aux pénalités infligées aux pilotes arrivés avant eux. En auto, le Qatarien Nasser al-Attiyah (Dacia), quintuple tenant du titre, avait mis les gaz pour rattraper sa demi-heure perdue la veille à cause de problèmes techniques. Il a, initialement, été proclamé vainqueur de la spéciale de 428 km entre Al Ula et Haïl, en Arabie saoudite. Mais les juges lui ont infligé dans un second temps une pénalité qui l'a fait passer juste derrière Quintero, chronométré en 4h32'53. "Nasser al-Attiyah a reçu une pénalité de 10 minutes. L'explication est qu'il est arrivé avec une roue de secours manquante sur son véhicule", a déclaré l'organisation en salle de presse. Depuis le début du Dakar vendredi, c'est la troisième étape où les organisateurs changent le vainqueur de l'étape du jour plusieurs heures après l'arrivée, en raison de pénalités ou bonifications attribuées a posteriori. Le Suédois Mattias Ektström termine 3e de l'étape du jour, à huit secondes seulement du leader. Le classement général provisoire reste dominé par le Sud-Africain Henk Lategan (Toyota), suivi à 10'17 du Saoudien Yazeed al-Rajhi (Overdrive) et de Mattias Ekström à 20'54. Domination de KTM Scénario similaire en catégorie moto, où Adrien Van Beveren peut se mordre les doigts. En tête sur toute la seconde moitié du parcours, le Français de 34 ans, dont c'est le 10e Dakar, est arrivé premier sur sa Honda. Mais les juges lui ont infligé deux minutes de pénalité pour excès de vitesse, ce qui l'a relégué à 47 secondes de Luciano Benavides (4h53). Le Chilien José Ignacio Cornejo Florimo, dit "Nacho", complète le podium du jour avec sa Hero. Au classement général provisoire, l'Australien Daniel Sanders (KTM) reste confortablement en tête avec 7'02 d'avance sur l'Espagnol Tosha Shareina (Honda) et 17'48 sur le Botswanais Ross Branch (Hero). Les participants du Dakar vont bénéficier d'une journée de repos vendredi, à mi-course. Ils reprendront la route samedi pour une spéciale roborative de 605 km entre Haïl et Al Duwadimi. Le rallye se termine le 17 janvier dans les dunes du désert de l'Empty Quarter, à la frontière avec les Emirats arabes unis.

Mikaela Shiffrin a retrouvé la neige Mikaela Shiffrin lors de sa chute à Killington Image: KEYSTONE/AP/ROBERT F. BUKATY Mikaela Shiffrin a annoncé, vidéo à l'appui, avoir repris le ski. Elle s'était blessée voici un mois et demi lors du géant de Killington. Elle n'a pas évoqué un potentiel retour à la compétition. Dans cette vidéo publiée sur son compte Instagram mercredi soir, on voit Shiffrin, incognito parmi les amateurs avec un pantalon de ski noir et une doudoune violette, enchaîner quelques virages sans trop d'intensité. "Ca a été un test réussi sur la neige", a ensuite affirmé l'Américaine de 29 ans, évaluant lors des virages entre "zéro" et "un" l'inconfort ressenti lié à sa blessure. "On a fait trois descentes, rien de fou, mais c'était très chouette." Alors qu'elle se dirigeait vers sa 100e victoire en Coupe du monde lors du géant de Killington fin novembre, Mikaela Shiffrin a chuté, a priori sans gravité. Mais le lendemain, la Fédération américaine avait annoncé qu'elle souffrait d'une "sévère blessure musculaire" et d'une plaie "profonde" au ventre. "Empalée" Lors de la chute, les muscles abdominaux obliques de la skieuse ont été perforés, sans doute par l'accroche d'un filet ou un élément d'un piquet: "J'ai été empalée", avait expliqué Shiffrin le 30 décembre, toujours sur ses réseaux sociaux. La quintuple vainqueur du gros globe n'est pas encore certaine de pouvoir reprendre la compétition cet hiver. Depuis sa chute, elle a laissé la porte ouverte à une fin de saison anticipée. "Tout dépendra de la façon dont je guéris au cours des semaines et des mois à venir", a-t-elle expliqué mi-décembre.

Premier League: West Ham mise sur Graham Potter West Ham: Graham Potter sera désormais à la baguette Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira West Ham a nommé Graham Potter (49 ans) comme nouveau manager. L'Anglais succède à l'Espagnol Julen Lopetegui, limogé mercredi après six mois sur le banc des Hammers. Potter a signé un contrat de deux ans et demi. Il retrouve de l'embauche pour la première fois depuis son licenciement de Chelsea en avril 2023. Le technicien s'était fait un nom à la tête de Brighton, de mai 2019 à septembre 2022. Chelsea l'avait alors débauché avec un contrat de cinq ans.

Open d'Australie: un os pour Belinda Bencic Un tirage difficile pour Belinda Bencic Image: KEYSTONE/EPA/MARK EVANS Belinda Bencic (WTA 421) n'a pas été gâtée lors du tirage au sort de l'Open d'Australie à Melbourne. Elle affrontera en effet la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 17). Ostapenko avait gagné Roland-Garros il y a sept ans et était devenue la première joueuse à remporter le trophée en étant pas tête de série. Ce sera le troisième affrontement entre les deux femmes. Le bilan actuel est d'une victoire partout. Dans la même section du tableau, on trouve aussi la Japonaise Naomi Osaka et la Tchèque Karolina Muchova. Issue des qualifications, Viktorija Golubic sera aux prises avec la Belge Elise Mertens (WTA 34), qui s'était imposée lors du seul précédent duel. Au 2e tour, la Zurichoise devrait ensuite, en cas de succès, se mesurer avec l'Américaine Jessica Pagula (WTA 7). Dans le tableau masculin, le vétéran vaudois Stan Wawrinka (ATP 158) sera opposé à l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 54). Celui-ci a gagné leur seul match, il y a deux ans à Umag. Le vainqueur pourrait affronter le Russe Andrey Rublev au 2e tour. Dominic Stricker (ATP 298) devra quant à lui jouer contre l'Australien James Duckworth (ATP 94), qui a dix ans de plus que lui.

Golubic dans le tableau principal à Melbourne Viktorija Golubic a passé l'écueil des qualifications à l'Open d'Australie Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Viktorija Golubic (WTA 90) se retrouve pour la neuvième fois dans le tableau principal de l'Open d'Australie. La Zurichoise de 32 ans a dominé l'Américaine Sachia Vickery (WTA 208) 6-2 6-4 au 3e et dernier tour des qualifications vendredi. La vice-championne olympique 2021 de double a maîtrisé son sujet dans cette partie, à l'exception de l'entame de la seconde manche. Alors menée 0-3 après avoir perdu deux fois son service, elle a toutefois pu renverser la vapeur en gagnant six des sept derniers jeux qui a duré moins de 80 minutes. Viktorija Golubic peut donc respirer, elle qui a brillé trop tard en 2024 pour intégrer directement le tableau final à Malbourne. Seizième de finaliste de l'Open d'Australie 2024, elle pourrait à nouveau chuter au-delà de la 100e place en cas d'échec prématuré. Mais elle couche sur une série de 15 victoires. Rebeka Masarova (WTA 144), qui représente à nouveau la Suisse , a en revanche buté sur le dernier obstacle. La Bâloise a été battue 7-5 6-2 par l'Ukrainienne Daria Snigur (WTA 139).

Une 3e défaite d'affilée pour Suter et les Canucks Pierre-Luc Dubois a signé un doublé mercredi face aux Canucks Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Pius Suter fut finalement le seul Suisse à griffer la glace mercredi en NHL. Mais le Zurichois a vécu une soirée compliquée, Vancouver s'inclinant 2-1 après prolongation à Washington. Les Canucks ont ainsi subi leur troisième défaite de rang, la huitième dans leurs dix dernières parties. Ils ont cédé après 4'19 en "overtime" sur une réussite de Pierre-Luc Dubois, auteur d'un doublé mercredi. En quête du record de buts en saison régulière de Wayne Gretzky (892), Alex Ovechkin est quant à lui resté "muet" pour la deuxième fois consécutive. La superstar des Capitals affiche donc toujours 22 longueurs de retard sur la marque légendaire de Gretzky. Philipp Kurashev et Kevin Fiala n'ont quant à eux pas joué mercredi. Le Bernois était surnuméraire - pour la quatrième fois de suite - lors du match perdu 3-1 par Chicago face à l'Avalanche. Le St-Gallois s'est pour sa part retrouvé au repos forcé après que le match entre ses Kings et les Calgary Flames a été reporté en raison des incendies qui ravagent Los Angeles.