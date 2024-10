Wawrinka est éliminé ++ Team New Zealand sacré

Paul trop solide pour Wawrinka en demi-finale à Stockholm Stan Wawrinka n'a rien pu faire face à Tommy Paul en demi-finale à Stockholm Image: KEYSTONE/AP/Claudio Bresciani Stan Wawrinka (ATP 217) ne disputera pas une 32e finale sur l'ATP Tour dimanche à Stockholm. Le Vaudois de 39 ans a logiquement subi la loi de Tommy Paul (ATP 13) samedi en demi-finale. Troisième plus "vieux" demi-finaliste de l'histoire sur l'ATP Tour, Stan Wawrinka s'est incliné 6-3 6-2 devant l'Américain après 81' de jeu. Il a néanmoins offert une belle résistance à un joueur qui avait cueilli le premier de ses trois titres décrochés sur le circuit principal en 2021 à Stockholm, surtout dans le set initial. Auteur de quelques fulgurances notamment en revers, l'ex-no 3 mondial a payé cher le jeu de service catastrophique qu'il a livré à 2-3 dans ce premier set. Trop vite sous pression, il a certes bénéficié de trois occasions d'effacer ce break de retard dans le jeu suivant, mais Tommy Paul a écarté le danger avec brio. Toujours en lice pour une place au Masters ATP de Turin, Tommy Paul a d'ailleurs témoigné d'une trop grande solidité à l'échange. Il a également usé à bon escient de l'amortie face à un Stan Wawrinka dont les jambes ont semblé de plus en plus lourdes au fil des jeux pour son quatrième match de la semaine. Stan Wawrinka - qui n'avait plus enchaîné trois succès consécutifs depuis la fin juillet 2023 et son accession à la finale à Umag - n'a d'ailleurs rien pu faire au deuxième set malgré tout son courage. Il a concédé son service d'entrée, Tommy Paul enfonçant le clou en signant un dernier break pour mener 5-2. +50 au classement En lice la semaine prochaine à Bâle, Stan Wawrinka abordera donc ces Swiss Indoors avec une confiance enfin retrouvée. Le Vaudois, qui affrontera Adrian Mannarino (ATP 56) au 1er tour dans la cité rhénane, va gagner une cinquantaine de places dans la hiérarchie en récompense de sa belle semaine suédoise.

Coupe de l'America: victoire du Team New Zealand Cette fois c'est fini: Team New Zealand conserve la Coupe de l'America Image: KEYSTONE/EPA/QUIQUE GARCIA Team New Zealand a conservé la Coupe de l'America en remportant la 9e régate à Barcelone. Le tenant du trophée s'est ainsi adjugé la série sur le score de 7-2 aux dépens de Britannia. C'est le troisième succès consécutif des Kiwis dans cette épreuve qui est la plus ancienne compétition sportive du monde. L'embarcation du skip Peter Burling, partie avec une très légère avance sur le voilier volant du défi britannique dirigé par Ben Aislie, a réalisé une manche parfaite sous le soleil espagnol. Les Néo-Zélandais ont terminé avec 37 secondes d'avance pour glaner le point qui leur manquait pour conserver l'aiguière d'argent. C'est la cinquième fois que les Kiwis remportent l'épreuve.

Wawrinka face à Mannarino, Stricker face à Griekspoor Wawrinka affrontrera Adrian Mannarino au 1er tour à Bâle Image: KEYSTONE/EPA/ANDERS WIKLUND Stan Wawrinka (ATP 217) retrouvera Adrian Mannarino (ATP 56) au 1er tour des Swiss Indoors de Bâle. Deuxième Suisse admis directement dans le tableau principal, Dominic Stricker (ATP 317) se mesurera quant à lui à Tallon Griekspoor (ATP 37). Invité par les organisateurs rhénans, Stan Wawrinka peut s'estimer satisfait du tirage au sort. Le Vaudois de 39 ans a certes perdu les trois duels livrés face à Adrian Mannarino, le plus récent en cinq sets lors du dernier Open d'Australie. Mais le gaucher français de 36 ans vit une saison bien compliquée. Quart de finaliste l'an dernier à Bâle, Dominic Stricker - qui bénéficie lui aussi d'une "wild card" - n'a pour sa part jamais affronté son adversaire du 1er tour. Le gaucher de 22 ans fera figure d'outsider face au Néerlandais Tallon Griekspoor, demi-finaliste à Stockholm cette semaine. Tête de série no 1 du tableau, le Russe Andrey Rublev (ATP 7) en découdra avec le Portugais Nuno Borges (ATP 32) pour son entrée en lice. La tête de série no 2, le Norvégien Casper Ruud (ATP 8), se mesurera pour sa part à l'Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 60) au 1er tour.

Ponti explose son record du 200 m 4 nages Noè Ponti tient la grande forme en ce début de saison Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Noè Ponti a signé un deuxième record de Suisse en l'espace de 24 heures dans la 1re étape de la Coupe du monde en petit bassin à Shanghai. Le médaillé olympique de Tokyo 2021 a même explosé sa meilleure marque sur 200 m 4 nages. Thierry Bollin a également abaissé son record du 50 m dos samedi. Auteur d'un nouveau record d'Europe - et du 3e chrono de l'histoire - vendredi sur 100 m papillon (sa discipline fétiche), Noè Ponti a mis une claque à son record national du 200 m 4 nages. Le Tessinois a réalisé 1'51''78 pour retrancher 1''32 à son temps de référence établi en décembre 2021. Il a pris la 3e place d'une finale gagnée par la star Léon Marchand en 1'50''30 (nouveau record d'Europe). Thierry Bollin a quant à lui nagé le 50 m dos en 23''09 lors des séries matinales dans la mégapole chinoise, soit 0''01 de mieux que son record précédent. Le Bernois n'a cependant pas confirmé en finale, terminant 6e en 23''44.

Martin gagne la course sprint, Bagnaia 4e Jorge Martin s'est impos Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Jorge Martin (Ducati Pramac) s'est imposé en patron dans la course sprint du GP d'Australie samedi en MotoGP. Impérial sur le circuit de Phillip Island, l'Espagnol de 26 ans porte ainsi à 16 points son avance sur l'Italien Francesco Bagnaia, 4e de cette course, au championnat du monde. Parti en pole, Jorge Martin s'est rapidement détaché seul en tête pour compter deux secondes d'avance sur ses premiers poursuivants à mi-course. Vainqueur de son 6e sprint de la saison, le "Martinator" s'est imposé avec une marge de 1''520 sur Marc Marquez (2e) après avoir relâché son effort dans le dernier des 13 tours. Cinquième sur la grille, Francesco Bagnaia (Ducati) a donc pris la 4e place à 6''879 de son grand rival. Le double champion du monde en titre, qui restait sur trois victoires dans la course sprint, pointait pourtant au 2e rang à mi-course. Mais il a marqué le pas en fin de course pour être dépassé par Marquez et Bastianini.

Un 4e succès en 4 matches pour les Jets Nikolaj Ehlers (de face) a brillé vendredi face à San Jose Image: KEYSTONE/AP/JOHN WOODS Winnipeg poursuit son sans-faute en ce début de saison de NHL. Les Jets de Nino Niederreiter ont cueilli vendredi leur quatrième succès en quatre matches en écrasant 8-3 les Ducks d'Anaheim. Niederreiter n'a pas participé activement au festival offensif de la franchise canadienne. L'attaquant grison n'a pas inscrit le moindre point, armant 2 tirs cadrés pour un bilan personnel équilibré. L'ancien biennois Nikolaj Ehlers, auteur de 2 buts et 1 assist, a été désigné première étoile de ce match. Les Jets ont survolé les débats, réussissant 36 tirs cadrés contre 22 pour San Jose. Toujours en quête d'un premier succès cette saison, San Jose s'est retrouvé mené 4-1 dès la 19e minute. Le gardien des Sharks Mackenzie Blackwood a été "chassé" à la 22e après le 5-1, alors qu'il n'avait effectué que 13 arrêts.

Verstappen en pole pour la course sprint Verstappen partira en pole dans la course sprint à Austin Image: KEYSTONE/EPA/JOHN MABANGLO Max Verstappen (Red Bull) partira en tête de la course sprint samedi aux Etats-Unis, 19e manche de la saison de Formule 1. Le Néerlandais a réalisé le meilleur temps des qualifications vendredi. Le leader au championnat s'élancera devant le Britannique George Russell (Mercedes), 2e, qui s'est fait souffler la première place pour seulement douze millièmes. Le Monégasque Charles Leclerc et le principal rival de Verstappen au général, le Britannique Lando Norris, partiront en deuxième ligne du sprint dont le départ sera donné samedi à 20h00. Les Sauber-Ferrari de Valtteri Bottas (19e) et Zhou Guanyu (20e) se partageront la dernière ligne. Longue d'un peu plus de 100 km avalés en une trentaine de minutes, la course sprint offre des points au championnat: de huit points pour le premier à un point pour le 8e. Pas de quoi inquiéter Verstappen dans l'absolu, lui qui compte actuellement 52 points d'avance sur Norris (331 points contre 279 points). Le GP des Etats-Unis est la troisième des six manches de l'année à proposer un format sprint.

Super League: Servette attend Sion au Stade de Genève La 10e journée de Super League est au programme aujourd'hui avec en point d'orgue côté romand le derby à Genève entre Servette et Sion. Le match se jouera dès 20h30. Servette (4e/17 points) aura logiquement les faveurs du pronostic face aux Valaisans (7es/12 pts), en légère perte de vitesse après un bon début de championnat. Mais la pause internationale leur aura peut-être permis de retrouver de l'inspiration et des forces. Deux parties ouvriront la journée dès 18h00. D'une part, les Young Boys (12es/6 pts) accueilleront Lucerne (1er/18 pts) pour le retour sur le banc de Joël Magnin, qui a pris la succession de Patrick Rahmen. De l'autre, le derby de la Limmat mettra aux prises Grasshopper (9e/8 pts) et le FC Zurich (2e/18 pts).

Le leader Monaco freiné par Lille Denis Zakaria et Monaco (ici face à Barcelone en Ligue des champions) pourraient perdre leur fauteuil de leader à l'issue du week-end de Ligue 1 (archives). Image: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani Monaco a concédé un 0-0 face à Lille vendredi au stade Louis II. Denis Zakaria et compagnie pourraient perdre leur fauteuil de leader en cas de succès du Paris Saint-Germain contre Strasbourg samedi. A 10 contre 11 après l'expulsion de Jordan Teze à la 61e minute, les Monégasques sont passés proches de l'emporter dans le temps additionnel. Denis Zakaria a failli endosser le costume de sauveur mais sa frappe a été détournée par le portier lillois Lucas Chevalier. Breel Embolo est lui entré en jeu après le carton rouge, tandis que Philipp Köhn a suivi cette rencontre sur le banc. Le portier no 3 de l'équipe de Suisse a perdu son statut de titulaire au profit du Polonais Radoslaw Majecki.

Genève ne rate pas son retour à la maison Teemu Hartikainen un tank inarrêtable Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Mené 3-1, Genève a cravaché pour s'imposer contre Rapperswil (5-3) lors de la soirée de National League. Les autres Romands ont perdu: Lausanne à Davos (5-2) et Fribourg à Zoug (4-2). C'était un retour à la maison très attendu par les supporters genevois et il a bien failli tourner au vinaigre. Après 78 secondes, les fans des Aigles s'apprêtaient à passer une belle soirée à la suite de l'ouverture du score de Tanner Richard en power-play. Seulement en l'espace de 31 secondes entre la 13e et la 14e minute, Mats Alge a inscrit ses deux premiers buts en National League! Et à la 16e, la troisième pénalité mineure des Genevois a permis à Pontus Aberg de prendre deux longueurs d'avance. Excellent en ce début de saison, Robert Mayer a cette fois donné l'impression d'avoir repris son costume troué de la saison dernière. Les deux réussites d'Alge sont clairement pour lui. Mais Genève dispose de trop de talent pour se laisser balader par une équipe comme Rapperswil. Alors au cours du troisième tiers, les Grenat ont inversé la tendance. D'abord par Jooris (47e), puis par un Hartikainen laissé bien trop seul (49e) et enfin à la 52e grâce à Granlund. Les hommes de Jan Cadieux ont sué en fin de partie, mais Richard a pu ajouter un dernier but dans la cage vide. Lausanne s'incline En déplacement dans les montagnes grisonnes, Lausanne n'a pas pu enchaîner avec un quatrième succès consécutif toutes compétitions confondues. Et surtout après trois matches sans encaisser de buts, les Vaudois ont dû courber l'échine à cinq reprises (5-2). C'est surtout autour de la troisième période que les Davosiens ont fait la différence. Ils ont d'abord marqué deux buts avant la pause par Zadina et Frehner. Le Tchèque a d'ailleurs de la chance en voyant son lancer redirigé involontairement dans le but par Frick Blanchi à Tampere mercredi soir, Antoine Keller n'a pas eu la même réussite dans les montagnes grisonnes. A tel point que Geoff Ward a choisi d'envoyer Thibault Fatton après le 4-1 de Tambellini à la 41e. Le 4-2 de Suomela à la 47e n'a pas eu d'effet sur la fin de la rencontre, plutôt bien maîtrisée par les joueurs de Josh Holden. Le LHC tentera de retrouver le chemin de la victoire samedi soir en accueillant Ambri. Fribourg rechute encore On dira qu'il y avait du mieux, mais le mieux ne fait pas gagner des points au classement. A Zoug, Fribourg a été dominé par Zoug 4-2 et continue de coller à la 13e place avec 11 points. Tout avait parfaitement commencé pour les Dragons grâce à un but de Borgman après 13 secondes. Mais comme il a déjà été thématisé à plusieurs reprises, la confiance ne fait pas partie du vocabulaire fribourgeois actuel. La présence de Sandro Schmid avec Marcus Sörensen et Lucas Wallmark n'a pas donné grand-chose sur le plan comptable. Alors qu'en face, Daniel Vozenilek aurait pu remplacer Jacques Brel dans le rôle de L'Emmerdeur. Dans tous les coups, le champion du monde tchèque a été omniprésent. Fribourg a pourtant tiré 37 fois au but contre seulement 23 lancers côté zougois, mais ce sont bien les Zougois qui se sont imposés à la faveur de deux buts de Herzog dans le troisième tiers. Entre les deux, le but de Rathgeb ne fait que raviver les regrets dans le camp fribourgeois. Samedi soir, Gottéron reçoit Lugano. Et le droit à l'erreur n'existe pas. A Lugano, Ajoie a cru pouvoir repartir du Tessin avec un petit quelque chose. Les Jurassiens menaient en effet 3-2 après 40 minutes. Mais les Bianconeri se sont repris dans le troisième tiers pour finalement l'emporter 4-3 grâce à Carr et Arcobello. Le derby zurichois a étonnamment tourné en faveur de Kloten. A domicile, les Aviateurs ont pris le meilleur sur les Zurich Lions 3-2 tab. Dans le dernier match de la soirée, Langnau a battu Ambri au Tessin 4-3.

Stricker éliminé par Dimitrov en quart de finale Dominic Stricker a été battu par plus fort à Stockholm. Image: KEYSTONE/AP/Henrik Montgomery Dominic Stricker ne rejoindra pas Stan Wawrinka en demi-finale du tournoi de Stockholm (ATP 250). Le Bernois de 22 ans a été éliminé par le Bulgare Grigor Dimitrov, no 10 mondial en deux sets 6-3 6-2. Stricker (ATP 317) s'est procuré sept balles de break mais n'en a converti aucune. Il en a notamment manqué une à 3-3 dans la première manche alors que les débats étaient équilibrés, mais Dimitrov l'a écartée avant d'aligner sept jeux d'affilée. En demi-finale, le Bulgare de 33 ans affrontera Tallon Griekspoor, tombeur de Casper Ruud. La semaine reste toutefois positive pour Stricker, qui n'avait pas encore enchaîné deux victoires cette saison. Il devrait gagner une soixantaine de places au prochain classement ATP avant de se rendre aux Swiss Indoors de Bâle.

Mathilde Gremaud signe un premier succès en Big Air Mathilde Gremaud a brillé sur le Big Air de Coire. Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Mathilde Gremaud a entamé la saison de ski freestyle par une victoire à domicile. La Fribourgeoise de 24 ans a remporté le Big Air de Coire vendredi, son 14e succès en Coupe du monde. La détentrice du gros globe de cristal - et de ceux du Big Air et du slopestyle - n'a laissé aucune chance à la concurrence dans les Grisons. Déjà à l'aise en qualifications (90,25 points), elle n'a eu besoin que de deux passages en finale pour s'assurer la victoire (91,25 et 87,25). Elle s'est imposée devant l'Italienne Flora Tabanelli et l'Allemande Muriel Mohr. Neuf fois sur le podium l'hiver dernier - en neuf courses - Mathilde Gremaud repart donc sur les mêmes bases. Elle aura l'occasion de briller davantage cette saison lors des championnats du monde, qui se dérouleront en mars 2025 en Engadine. Les autres Suisses déçoivent Les 16 autres Suisses engagés - 13 hommes et 3 femmes - ont tous échoué lors des qualifications. Le meilleur freestyleur helvétique chez les messieurs fut Nils Ryhner, 20e de la qualification alors que seuls les dix premiers se hissaient en finale. La déception fut surtout grande pour la star Andri Ragettli, seulement 28e. Le Grison s'est d'ailleurs quasiment excusé pour sa contre-performance sur ses réseaux sociaux.

Wawrinka s'offre une première demi-finale depuis juillet 2023 Toute la hargne de Stan Wawrinka, qui jouera samedi sa 64e demi-finale sur l'ATP Tour Image: KEYSTONE/EPA/ANDERS WIKLUND Stan Wawrinka (ATP 217) s'est hissé dans le dernier carré de l'ATP 250 de Stockholm. Le Vaudois de 39 ans s'est imposé 7-6 (7/5) 7-6 (7/5) devant le no 7 mondial Andrey Rublev en quart de finale. Cette semaine suédoise est-elle celle de la renaissance ? Stan Wawrinka, qui n'avait plus gagné deux matches d'affilée depuis l'US Open 2023 il y a 13 mois, s'est en tout cas offert sa première demi-finale depuis juillet 2023 à Umag en décrochant un troisième succès de rang à Stockholm. L'ex-no 3 mondial - qui s'était même hissé jusqu'en finale à Umag en 2023 - n'avait par ailleurs plus battu de joueur figurant parmi les 10 meilleurs mondiaux depuis l'été 2023 également (Frances Tiafoe à Cincinnati). Vendredi, il a dominé un joueur qui lutte pour une place au Masters ATP de Turin. Stan Wawrinka s'est montré le plus solide dans les moments décisifs face à Andrey Rublev. Même s'il a eu besoin de quatre balles de set pour conclure la première manche, dans laquelle il mena 6/2 au tie-break. Et même s'il n'est pas parvenu à conserver un break d'avance dans le deuxième set, où il mena 2-0 service à suivre. Mais le Vaudois n'a rien lâché. Il a conclu sur sa première balle de match après 1h52' de jeu pour devenir le joueur le plus âgé à battre un membre du top 10 au XXIe siècle et se hisser pour la.. 64e fois en demi-finale d'un tournoi ATP. Son prochain adversaire sera l'Américain Tommy Paul (ATP 13).

Team New Zealand est à un succès du titre Team New Zealand est à un succès d'une 3e Coupe de l'America consécutive Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Team New Zealand est à un succès d'un troisième sacre consécutif dans la Coupe de l'America. Le "Defender" a remporté les deux régates disputées vendredi à Barcelone face au "Challenger" Britannia pour mener désormais 6-2 dans une série prévue en "best of 13". Les Kiwis ont ainsi parfaitement réagi après avoir perdu les deux duels programmés mercredi et vu leurs adversaires revenir de 4-0 à 4-2. Ils bénéficieront de la première de leurs quatre balles de match dès samedi.