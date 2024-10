Wawrinka est actuellement 236e mondial. Keystone

Les deux prochaines semaines seront sans doute décisives pour Wawrinka

Le Vaudois de 39 ans est en bonne santé depuis des mois, mais il peine à gagner des matchs. Ses participations à Stockholm et Bâle pourraient décider de son avenir.

Simon Haring

Récemment, Stan Wawrinka a une fois de plus fait la Une des journaux internationaux à Shanghai. Non pas parce qu'il y a remporté sa sixième victoire de l'année, contre quatorze défaites, mais parce qu'il a été victime d'une grave erreur de l'arbitre Carlos Bernardes. Bien que le Suisse ait gagné le premier point, Bernardes a annoncé 0-30, et aucun des deux joueurs n'a remarqué la gaffe. Wawrinka a ensuite perdu son service et s'est incliné en trois sets (7-6, 6-7, 3-6) face Flavio Cobolli.

Après sa victoire, le joueur italien de 22 ans a eu des mots très élogieux pour son adversaire.

«Wawrinka est une légende de notre sport. C'était un plaisir de jouer contre lui» Flavio Cobolli

La plupart du temps désormais, Wawrinka perd souvent contre des joueurs nettement plus jeunes que lui (comme Cobolli) et qui l'admiraient autrefois, le qualifiaient de modèle et considéraient une victoire contre lui comme un moment fort de leur carrière.

Ses plus grands succès remontent à des années

En 2014, Wawrinka a remporté l'Open d'Australie à Melbourne, en 2015 Roland-Garros à Paris et en 2016, l'US Open à New York. Numéro 3 mondial, il a remporté 16 tournois et accumulé plus de 37 millions de dollars de prize money. En 2008, il a été champion olympique en double avec Roger Federer à Pékin, et en 2014, ils ont remporté ensemble la Coupe Davis.

«RF» et Stan en 2014 à Lille. Image: KEYSTONE

Stan Wawrinka est l'un des plus grands de l'histoire du tennis masculin. Mais ses plus grands succès remontent à des années.

Depuis un an et l'US Open 2023, il n'a plus remporté deux matchs consécutifs, sa dernière victoire en tournoi remontant au printemps 2017 à Genève. Entre-temps, le Romand n'est plus classé qu'au 236e rang mondial. L'année prochaine, Wawrinka fêtera son 40e anniversaire, mais il est déjà le joueur le plus âgé encore en activité sur le circuit ATP.

Invitations pour Stockholm et Bâle

Longtemps, il a bénéficié d'un classement protégé qui lui a ouvert les portes des grands tournois. Mais cette aide de départ, dont il a bénéficié après une blessure au pied et plusieurs opérations, s'est terminée sans qu'il ait pu capitaliser.

Wawrinka jouera à Stockholm la semaine prochaine, puis aux Swiss Indoors de Bâle. Ces deux participations ne sont possibles que parce que les organisateurs lui ont offert une wild card. Il s'agira sans doute des semaines de vérité pour le Vaudois.

Depuis des mois, Wawrinka est en bonne santé, à part quelques petites blessures. Il s'entraîne bien, atteint un niveau de jeu qui lui permet de croire qu'il peut gagner des matchs. Seulement, il n'y parvient pas. Magnus Norman, que Wawrinka avait rappelé il y a environ deux ans, n'a rien pu changer non plus. Les deux hommes travaillent ensemble depuis 2012, avec des interruptions. Le Suédois a fait de Wawrinka un triple vainqueur du Grand Chelem.

Son ultime objectif

«C'est lui qui me connaît le mieux, moi et mon tennis. Nous voulons écrire le dernier chapitre ensemble et fermer le livre ensemble», a déclaré Stan Wawrinka lorsque Norman est revenu à ses côtés à l'automne 2022. L'objectif sportif était alors de remporter une nouvelle fois un tournoi, peu importe lequel. Mais cela semble désormais illusoire.

Norman et Wawrinka l'été dernier à Wimbledon. Keystone

Personne n'a le droit de demander à Wawrinka de se retirer. Lui seul décidera du moment, de la durée pendant laquelle il prendra encore plaisir à cette phase de sa carrière. Personne ne doute de sa passion, de son dévouement, de sa volonté et de sa soif de succès.

Mais Stan Wawrinka se posera probablement la question cet hiver de savoir s'il veut rempiler pour une saison de plus dans ces conditions, ou s'il se consacrera bientôt à ses nombreux autres projets en dehors des courts, et raccrochera définitivement la raquette.

Traduction et adaptation en français: Julien Caloz.