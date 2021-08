Rafael Nadal est resté un footballeur dans l'âme

Le champion de tennis, neveu du légendaire Miguel Angel Nadal, ancien pilier du Barça, est régulièrement surpris en train de jongler avec les pieds. Une énième vidéo circule dans le monde entier.

Via E-Mail teilen

In Whatsapp teilen

In Messenger teilen

Plus «Sport»

La séquence date du samedi 7 août. On y voit Nadal sur un court d'entraînement de Montréal, en marge de la tournée américaine.

Rafael Nadal showing off his footy skills 👀 pic.twitter.com/sGVL1Ak3u6

Ces vidéos ne sont pas rares. Impressionnant de dextérité, Rafael Nadal y jongle pendant de longues minutes, les appuis légers, comme un défi à la gravité terrestre.

Si Roger Federer suit frénétiquement les résultats du FC Bâle, Rafael Nadal est également resté un footballeur dans l'âme; peut-être même un tennisman contrarié, quand vient la nuit et que l'heure des voluptés sonne.

«Je suis un grand fan du Real Madrid. Il m'arrive parfois de rêvasser et d'imaginer que je joue à Santiago Bernabeu»

Son oncle n'est autre que Miguel Angel Nadal, icône du FC Barcelone pendant dix ans - comme le fut Gerard Piqué peu après lui. Dans la bourgade de Manacor, la notoriété de «Rafa» surpasse à peine celle de son aïeul, «ou peut-être depuis quelques années seulement», hésite une journaliste de Majorque.

Interrogé lundi sur le départ de Lionel Messi, l'homme aux vingt titres du Grand Chelem est apparu fâché:

Une pointe de tristesse