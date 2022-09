A Séoul, la tenniswoman suissesse Lulu Sun disputera un premier quart de finale d'un tournoi WTA dans sa carrière. image: instagram

3 passeports, 2 cantons, 1 don pour le tennis: voici Lulu Sun

La Romande de 21 ans va disputer à Séoul son premier quart de finale d'un tournoi WTA. Portrait en 5 points d'une joueuse au parcours de vie très particulier.

La star du tennis suisse, Roger Federer, s'en ira après un dernier match ce week-end. Et si une nouvelle étoile commençait à briller?

Elle pourrait s'appeler Lulu Sun. La Romande de 21 ans s'est qualifiée pour son premier quart de finale d'un tournoi WTA jeudi à Séoul. Elle a battu la Russe Anna Blinkova (6-4 7-6) et affrontera une autre Russe vendredi, Ekaterina Alexandrova (WTA 24).

Lulu Sun, actuellement 340e mondiale, fera un bond de 95 places – au moins – au prochain classement lundi. Le meilleur rang de sa jeune carrière. Portrait en 5 points d'une joueuse qui a plusieurs particularités.

Une joueuse très multiculturelle

Plus difficile de faire autant dans la mixité que la famille de Lulu Sun. Elle est née en Nouvelle-Zélande, d'un père croate et d'une mère chinoise.

Elle a émigré en Suisse avec sa maman à l'âge de huit ans. C'est seulement en 2018 qu'elle a été naturalisée pour pouvoir participer aux Jeux olympiques de la jeunesse avec la délégation helvétique. Elle possède ainsi les passeports suisse, croate et néo-zélandais.

image: instagram

Niveau langue, elle parle l'anglais, le chinois et le français.

Ah oui, on allait oublier... Lulu Sun a aussi joué pour l'Université du Texas aux Etats-Unis, où elle a étudié.

Deux cantons se l'arrachent

Dans les articles qui parlent d'elle, Lulu Sun est qualifiée de «Genevoise». Quitte à décevoir les habitants du bout du Lac (Léman, bien sûr 😉 ), cette information est erronée: Lulu Sun vit à Founex, dans le canton de Vaud, à 20 km de la cité de Calvin. On concèdera toutefois que son club de base est le Geneva Country Club, où elle s'entraîne le plus souvent.

Elle est gauchère

Une particularité qui représente souvent un avantage en tennis, offrant des angles de frappe et des schémas de jeu différents et donc surprenants pour les adversaires.

Le jeu de Lulu Sun, en revanche, est standard pour le tennis féminin: la Suissesse est une cogneuse de fond de terrain. Son gabarit assez imposant (174 cm pour 68 kg) lui permet d'être puissante.

Un service atypique

Si Lulu Sun joue comme la plupart de ses adversaires sur le circuit, vous la reconnaîtrez pourtant assez vite. Grâce à son service. Le geste de la Suissesse est singulier: contrairement à la majorité des tennismen et tennsiwomen qui font une boucle montante vers l'arrière – continue – avec leur raquette, Lulu Sun positionne celle-ci derrière sa tête avant même de lancer la balle. Elle fait même un petit mouvement parasite avant de frapper son coup. Le geste n'est pas très beau ni très académique techniquement, mais il est efficace.

Le service atypique de Lulu Sun, en vidéo Vidéo: watson

Elle était très précoce

Ce n'est pas forcément ce qu'on imagine en voyant le CV de la Vaudoise bon ok... Valdo-Genevoise de 21 ans sur le circuit principal. A Séoul, elle a tout simplement franchi pour la première fois un premier tour d'un tournoi WTA 250. Et ce n'est que le mois passé, au Québec, qu'elle a figuré pour la première fois dans un tableau principal.

Lulu Sun lors du dernier Wimbledon, où elle n'a pas réussi à franchir les qualifications. image: instagram

Pourtant, il y avait de quoi prédire une ascension fulgurante pour Lulu Sun à ses débuts sur le circuit. Elle a été la première joueuse née en 2001 à obtenir un classement professionnel WTA.

Mais que la Romande se rassure: il vaut assurément mieux se développer plus lentement mais solidement que de brûler les étapes. Et certains joueurs et joueuses n'atteignent leur meilleur niveau et la gloire que tardivement dans leur carrière. Stan Wawrinka, qui a remporté son 1er tournoi du Grand Chelem à 28 ans, en sait quelque chose.