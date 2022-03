image: keystone/shutterstock

A Indian Wells, Cressy a mis l'ace le plus fou de l'histoire du tennis

Le sport offre très régulièrement des scènes cocasses, qui rendent ses spectateurs, et même parfois ses acteurs, hilares. Une de plus a eu lieu ce vendredi, au premier tour du tournoi de tennis d'Indian Wells.

Alors qu'il s'apprête à servir une patate en 1ère balle, l'Américain Maxime Cressy rate totalement son affaire. Au lieu de frapper la balle avec le cordage, le jeune tennisman la tape avec le cadre de sa raquette. Un immense «boisé», dans le jargon. La sphère jaune prend de la hauteur, on pense qu'elle va finir complètement dans les fraises, de plusieurs mètres out.

Et bien non! Miracle! La balle retombe tout lentement dans le carré de service. Et en plus avec un effet slicé démoniaque, qui fuit l'adversaire, l'Américain Christopher Eubanks. Ce dernier n'arrive pas à toucher la balle. C'est un ace! Et en plus à un moment important: ce point permet à Cressy de mener 40-0 alors qu'il essaie de recoller à 4-4 dans le 2e set.

Le public et les commentateurs éclatent tous de rire.

«Je n'ai jamais vu ça dans ma vie! Sur un smash oui, mais jamais sur un service! » Un commentateur, mort de rire

Maxime Cressy lève les bras pour s'excuser de sa chance insolante, avec un petit sourire. Il le perdra toutefois à la fin du match, puisqu'il sera battu en trois manches (5-7 7-6 6-4).