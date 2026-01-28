Djokovic jouera les demi-finales de l'Open d'Australie. image: Getty

Enorme renversement: Novak Djokovic se sauve in extremis

Le Serbe a profité de l’abandon de Lorenzo Musetti pour se hisser, mercredi matin, en demi-finale de l’Open d’Australie. Il était mené deux sets à zéro.

Plus de «Sport»

Novak Djokovic (ATP 4) s'est qualifié mercredi pour les demi-finales de l'Open d'Australie grâce à l'abandon de Lorenzo Musetti (ATP 5). L'Italien menait pourtant deux sets à zéro, 6-4 6-3 1-3.

Le Serbe de 39 ans, qui avait déjà bénéficié du forfait de Jakub Mensik au tour précédent, rejoint le dernier carré sans avoir remporté le moindre set que ce soit lors des huitièmes ou des quarts de finale. Il affrontera pour une place en finale le n°1 mondial et double tenant du titre Jannik Sinner ou l'Américain Ben Shelton (7e).

«Nole» a décidément de la chance Novak Djokovic a frôlé la disqualification

Souverain dans les deux premières manches, Musetti a vu le match lui passer sous le nez à 1-1 dans le troisième set, lorsqu'il s'est blessé à un adducteur. Il n'a pu disputer que deux jeux de plus avant de se résoudre à abandonner juste après une double faute.

C'est la deuxième fois que l'Italien de 23 ans est contraint à l'abandon face à Djokovic en Grand Chelem. En 2021 à Roland-Garros, il avait jeté l'éponge en 8es de finale au cinquième set alors qu'il avait aussi mené deux manches à zéro.

Novak Djokovic, lui, a commis un nombre inhabituel d’erreurs et n’a jamais vraiment trouvé l’accès au jeu. Au total, le numéro 4 mondial a cédé son service cinq fois lors des deux premiers sets. «S’il était resté en bonne santé, il aurait gagné», a-t-il déclaré après le match. «Je suis tellement désolé pour lui.»

(afp/ats/roc)