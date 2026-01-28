La Suissesse avec son chronographe Daytona très rare au poignet. Getty Images AsiaPac

Mirka Federer fait le buzz à l'Open d'Australie

La femme de «RF» a été surprise dans les tribunes de Melbourne avec une montre quasiment introuvable sur le marché.

Il a été beaucoup question des bracelets connectés, ces derniers jours à l'Open d'Australie. Plusieurs joueurs ont été priés de laisser leur accessoire au vestiaire, comme le stipule le règlement. C'est ce qu'a dû faire Aryna Sabalenka, par exemple. Mais la native de Minsk, qualifiée pour les demi-finales du tournoi, a aussi fait parler d'elle en raison de sa montre.

Peu après sa probante victoire en quarts de finale contre l'Américaine Iva Jovic (6-3, 6-0), elle a eu un échange sympa avec l'intervieweuse et ancienne joueuse Jelena Dokic sur le court. Sabalenka est allée jusqu'à lui céder brièvement sa montre de luxe, une Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel, avec cadran squeletté Bleu Nuit. Prix du bijou: environ 88 000 francs suisses.

Le Tages-Anzeiger, qui est revenu sur cet échange entre les deux femmes, rappelle que «les tournois du Grand Chelem sont devenus la scène parfaite pour les stars afin de mettre en avant leurs montres de luxe». Il est vrai que l'on a souvent vu des modèles précieux au poignet des joueurs, mais pas seulement. On en trouve aussi dans les tribunes. La preuve avec Mirka Federer.

Le quotidien alémanique explique que la montre la plus chère de la famille Federer à Melbourne a été portée par Mirka. Il s'agit d'un chronographe Daytona très rare, serti de diamants, avec un cadran bleu. Elle coûte plus de 100 000 francs et serait presque introuvable.

Le compte Instagram «Insaneluxurylife», suivi par un million et demi d'internautes, précise que la montre portée par Mirka Federer «met en valeur le savoir-faire inégalé de Rolex en matière de sertissage de pierres précieuses, faisant de cette pièce l'une des Daytonas modernes les plus luxueuses jamais produites».

A Melbourne, le spectacle n'est pas uniquement sur le terrain.

