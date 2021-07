Mujinga Kambundji a égalé le record suisse du 100 m mais ce record n'a tenu que quelques minutes, le temps qu'Ajla Del Ponte le batte à son tour. L'athlétisme helvétique commence ses JO en trombe.

team watson/ats

Ajla Del Ponte et Mujinga Kambundji ont signé des débuts tonitruants sur 100 m aux JO de Tokyo. La Tessinoise a battu en le record de Suisse 10''91 que Mujinga Kambundji avait égalé quelques minutes plus tôt (10''95).

Engagée dans la cinquième série, Ajla Del Ponte a amélioré son record personnel de 0''16. La championne d'Europe 2021 du 60 m a livré une course magnifique, devancée seulement par Shelly-Ann Fraser-Pryce (10''84).