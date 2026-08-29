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Un traileur suisse victime d'une drôle de mésaventure à l'UTMB

Un traileur suisse victime d'une drôle de mésaventure à l'UTMB

Deuxième de la PTL, une course satellite de l’UTMB, le Genevois Nicolas Lehmann a dû patienter 1h30 avant de franchir la ligne d’arrivée, vendredi à Chamonix. Retour sur un final pour le moins insolite.
29.08.2026, 15:5229.08.2026, 16:07

Un peu plus de deux mois après ses quatre ascensions du Mont-Blanc par quatre voies différentes en quatre jours, le traileur et alpiniste genevois Nicolas Lehmann était de retour cette semaine dans le secteur de Chamonix pour disputer la Petite Trotte à Léon, une course satellite de l’UTMB qui n’a de charmant que le nom.

La PTL, dont le départ a été donné lundi, mesure 300 kilomètres pour 25 000 mètres de dénivelé positif. Elle n’est pas balisée et emprunte des sentiers chaotiques.

Les coureurs s’infligent cette épreuve, qui ferait presque passer l’UTMB pour une promenade de santé, sans même pouvoir prétendre à un classement officiel à l’arrivée. La Petite Trotte à Léon a en effet la particularité de ne pas établir de hiérarchie, même si le chronomètre est bien enregistré. De quoi nous faire dire que le Suisse Nicolas Lehmann et son acolyte français Sébastien Raichon ont terminé deuxièmes de la course, après un final pour le moins insolite.

Sébastien Raichon (à gauche) et Nicolas Lehmann.
Sébastien Raichon (à gauche) et Nicolas Lehmann.image: instagram

Au lieu de franchir la ligne, le duo s’est d’abord longuement attardé dans une boulangerie située à quelques encablures de l’arche. Heureux de leur aventure, ils se sont installés à table pour savourer un encas bien mérité.

L’Equipe avait annoncé dans un premier temps que cette pause au petit matin était due au fait que la ligne d’arrivée n’était pas encore prête pour les accueillir. Avant de se raviser quelque peu, précisant que c’était en réalité ce que pensait le binôme à la suite d’un échange avec le PC Course.

Alors, manque de lucidité? Simple malentendu? De son coté, l’UTMB assure qu'un accord aurait été trouvé pour que Lehmann et Raichon franchissent la ligne à une heure un peu plus avancée, et donc devant un public plus nombreux pour les célébrer.

L'UTMB divise jusque dans son fief
L'UTMB divise jusque dans son fief

«Les coureurs avaient simplement été informés qu'en raison de leur arrivée très matinale, peu de personnes seraient présentes sur la ligne pour les accueillir. Ils restaient bien entendu libres de franchir la ligne dès leur arrivée à Chamonix. Cependant, il a été collectivement décidé d'attendre pour offrir une belle arrivée sous l'arche après 300 km. Ce fut une décision commune», a indiqué l'organisation de l'UTMB au célèbre quotidien français. Bien que décalée, leur arrivée est finalement restée assez confidentielle.

La paire Lehmann-Raichon avait tout le temps devant elle pour arriver vendredi matin. Ses premiers poursuivants, le duo irlando-suisse Brian Mullins-Michel Zysset, ont franchi la ligne plus de 30 minutes après eux, malgré leur temps d’arrêt. Et puis, sur la PTL, l’aventure prime sur le classement et le chronomètre. Cette pause en était d’ailleurs une, à un degré moindre, bien sûr, que tout ce qu’ils ont vécu durant la semaine.

C’est l’équipe 100% helvétique des frères Jules-Henri Gabioud et Candide Gabioud qui a remporté l’édition 2026 de la Petite Trotte à Léon en 89 heures.

(roc)

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