assez ensoleillé22°
DE | FR
burger
Sport
Football

Murat Yakin en mission désespérée pour retenir Alessandro Romano

KANSAS CITY, MISSOURI - JULY 11: Murat Yakin, Head Coach of Switzerland, looks on before the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Argentina and Switzerland at Kansas City Stadium on July 11 ...
Murat Yakin, sélectionneur de la Nati.Image: getty

Yakin en mission désespérée pour retenir la pépite du foot suisse

Le sélectionneur de la Nati joue ce week-end son dernier va-tout pour tenter de convaincre Alessandro Romano, annoncé comme futur joueur de l'Italie, de poursuivre sa carrière internationale sous le maillot suisse.
29.08.2026, 18:5929.08.2026, 18:59
Romuald Cachod

C’est le feuilleton qui a rythmé la semaine: le choix d’Alessandro Romano.

Originaire de Winterthour (ZH), le milieu de 20 ans, qui a représenté la Suisse des M16 aux M20, n’a pas encore joué avec les A et peut donc aussi opter pour l’Italie, le pays d’origine de sa famille, où il vit depuis sa signature à la Roma en 2022.

La question de son avenir en sélection a pris de l’ampleur depuis le but somptueux qu’il a inscrit le week-end dernier avec Cagliari, le club qu’il a rejoint cet été en prêt. Une performance livrée sous les yeux de Roberto Mancini, le nouveau sélectionneur de la Squadra Azzurra, venu le superviser.

Alessandro Romano of Cagliari Calcio celebrates after scoring during the Parma Calcio vs Cagliari Calcio match in the 1st round of the Serie A Enilive 2026-27 season at Ennio Tardini stadium in Parma, ...
Alessandro Romano, buteur décisif le week-end dernier contre Parme.Image: getty

Vendredi, la Gazzetta dello Sport, particulièrement bien informée sur le dossier, a indiqué que Romano avait finalement fait son choix et décidé de s’engager avec les Azzurri.

Les démarches pour officialiser son changement de sélection auraient déjà débuté, avec l’objectif de le convoquer dès le prochain rassemblement de septembre.

On en parlait ici ⬇️

La pépite du foot suisse a choisi entre la Nati et l'Italie
La pépite du foot suisse a choisi entre la Nati et l'Italie

D’après Blick, cependant, l’Association suisse de football (ASF) n’aurait pas été informée d’un quelconque départ. Elle entretient pourtant un contact «étroit et régulier» avec le joueur, en raison de ses 34 matchs sous le maillot à croix blanche.

L’ASF reconnaît néanmoins être au fait des rumeurs et de ce qui se trame en Italie. C’est pourquoi elle a décidé de jouer son dernier va-tout. Toujours selon le média suisse, Murat Yakin en personne se rend ce week-end en Italie pour rencontrer Alessandro Romano et lui présenter un projet pour l’avenir.

Romano affronte dimanche soir (20h45) l’Inter d’un autre binational suisse: Manuel Akanji. Ce dernier pourrait aussi tenter de le convaincre de poursuivre avec la Suisse. Après tout, malgré leur différence d’âge, les deux joueurs ne sont pas totalement étrangers l’un à l’autre.

Akanji jouait à Winterthour sous les ordres d’Umberto Romano, le père d’Alessandro, lorsqu’il avait 14 ans. Il voyait alors régulièrement le jeune fils de son entraîneur, qui venait taper ses premiers ballons en marge des entraînements. Personne n’imaginait qu’ils se retrouveraient 17 ans plus tard lors d’une affiche de Serie A autant scrutée des deux côtés des Alpes.

Plus d'articles sur le sport
Chers clubs suisses, arrêtez de vous plaindre!
Chers clubs suisses, arrêtez de vous plaindre!
de Sebastian Wendel
Ce Portugais a «appris le ski sur YouTube» et vit son rêve en Romandie
Ce Portugais a «appris le ski sur YouTube» et vit son rêve en Romandie
de Yoann Graber
Alex Frei se bat pour régler un gros problème de la Nati
Alex Frei se bat pour régler un gros problème de la Nati
de Sebastian Wendel, François Schmid-Bechtel
Très mauvaise nouvelle pour le football suisse
Très mauvaise nouvelle pour le football suisse
de Jakob Weber
La pépite du foot suisse a choisi entre la Nati et l&#039;Italie
1
La pépite du foot suisse a choisi entre la Nati et l'Italie
de Julien Caloz
Il organise son record de France... en Suisse
Il organise son record de France... en Suisse
de Romuald Cachod
«Voir ma famille souffrir après mon licenciement de la Nati a été difficile»
1
«Voir ma famille souffrir après mon licenciement de la Nati a été difficile»
de Etienne Wuillemin
Le cyclisme suisse franchit un nouveau cap
Le cyclisme suisse franchit un nouveau cap
de Romuald Cachod
Cinq choses à savoir sur le nouveau crack du foot suisse
1
Cinq choses à savoir sur le nouveau crack du foot suisse
de Julien Caloz
Le casque de cet ex de Gottéron cache une histoire touchante
Le casque de cet ex de Gottéron cache une histoire touchante
de Yoann Graber
Ils rêvent de voler à la Suisse la pépite du FC Sion
1
Ils rêvent de voler à la Suisse la pépite du FC Sion
de Romuald Cachod
Le terrain de ce club romand est méconnaissable
Le terrain de ce club romand est méconnaissable
de Julien Caloz
La vidéo de présentation de cette star contient une grossière erreur
La vidéo de présentation de cette star contient une grossière erreur
de Yoann Graber
Cette technologie de la Fifa vous trompe
Cette technologie de la Fifa vous trompe
de Jan Schultz
Zoug prépare un gros coup sur le marché des transferts
Zoug prépare un gros coup sur le marché des transferts
de Klaus Zaugg
La Suisse et l’Italie vont se battre pour ce crack du foot
1
La Suisse et l’Italie vont se battre pour ce crack du foot
de Julien Caloz
Gianni Infantino dévoile un nouveau projet démesuré
Gianni Infantino dévoile un nouveau projet démesuré
de Romuald Cachod
Cet ex-de Gottéron peut fausser tout le championnat
Cet ex-de Gottéron peut fausser tout le championnat
de Klaus Zaugg
«Dégueulasse!»: la non-invitation de Wawrinka à l&#039;US Open fait scandale
«Dégueulasse!»: la non-invitation de Wawrinka à l'US Open fait scandale
de Yoann Graber
Fin de carrière pour ce footballeur romand: «Je suis un peu mitigé»
Fin de carrière pour ce footballeur romand: «Je suis un peu mitigé»
de Sven Papaux
La Nati a un problème de plus en plus grave avec sa relève
La Nati a un problème de plus en plus grave avec sa relève
de Sebastian Wendel, François Schmid-Bechtel
Lausanne est forcé de ressortir un maillot improbable à Lucerne
Lausanne est forcé de ressortir un maillot improbable à Lucerne
de Yoann Graber
«C&#039;est notre Champions League»: le pari fou de ces Romands
«C'est notre Champions League»: le pari fou de ces Romands
de Yoann Graber
Thèmes
Les nouvelles images de GTA VI
1 / 25
Les nouvelles images de GTA VI
partager sur Facebookpartager sur X
La violence des orages qui ont traversé la Suisse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Cette nouvelle règle qui interdit le match Liverpool-Real Madrid
Le tirage au sort de la Ligue des champions, ce jeudi, devrait réserver son lot habituel de grandes affiches. Une confrontation n’est toutefois pas possible: Liverpool-Real Madrid à Anfield. Voici pourquoi.
Plus d'un mois après la fin du Mondial, le monde du football se tourne vers la Ligue des champions: jeudi soir, à partir de 18 heures, les affiches de la phase de ligue seront dévoilées.
L’article