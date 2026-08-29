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Trail: Ben Dhiman remporte l'UTMB 2026

Voici le nouveau roi de l’UTMB

L’Américain Ben Dhiman a remporté ce samedi l’Ultra-Trail du Mont-Blanc pour la première fois de sa carrière. Qui plus est, avec un temps canon.
29.08.2026, 14:3729.08.2026, 14:45

Ben Dhiman a remporté samedi l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) à Chamonix, devenant le premier coureur à terminer la boucle (173 km, 10 000 m de dénivelé positif) en moins de 19 heures.

Deuxième en 2025, Dhiman a pris les commandes de la course dès la sortie des Contamines (kilomètre 35) avant de se lancer dans un irrésistible numéro en solitaire, bien aidé par une météo particulièrement favorable cette année. Il a achevé son effort en 18 h 16 min 29 sec, loin devant les autres concurrents.

Ben Dhiman (ici au Col de la Forclaz) a fêté un succès historique sur l&#039;UTMB
Ben Dhiman en tête au Col de la Forclaz.image: Keystone

Ce temps ne constitue toutefois pas un record car, comme l'an passé, le parcours a été raccourci par rapport au tracé habituel de la course, devenue aujourd'hui l'épreuve reine du trail mondial.

N'empêche, le traileur de 33 ans termine avec plus d'une heure d'avance par rapport au Britannique Tom Evans qui avait remporté la course l'an dernier sur exactement le même tracé (19 h 18 min 58 sec dans des conditions dantesques), et plus d'une heure et demi par rapport à son propre chrono de 2025 (2e en 19 h 51 min 37 sec).

«Mes ambitions sont les mêmes, l'année dernière je voulais gagner, cette année je veux gagner», avait annoncé mercredi aux journalistes l'Américain originaire de l'Ohio, installé en France depuis 2021 (il a élu domicile à Bagnères-de-Bigorre dans les Pyrénées).

L'UTMB divise jusque dans son fief
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Dhiman a réalisé une véritable démonstration autour du mont Blanc entre vendredi soir et samedi après-midi. A la sortie du ravitaillement de Champex-Lac (kilomètre 127), il comptait déjà près de 30 minutes d'avance sur son premier poursuivant, le Français Baptiste Chassagne, deuxième à l'arrivée. L’Américain Caleb Olson complète le podium. Tous trois ont couru en moins de 19 heures.

Dans la course féminine, la Française Blandine L'Hirondel est provisoirement en tête avec une arrivée prévue à Chamonix aux alentours de 17H15.

(afp/roc)

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