Le nouveau capitaine du HC Ajoie, Anttoni Honka, parviendra-t-il à maintenir son club dans l'élite? image: Keystone

Vous avez un avis tranché sur ce point chaud du hockey suisse

Deux tiers des lecteurs de watson Romandie sont contre une ligue fermée en National League, tandis qu’une majorité est ouverte à des évolutions fortes pour éviter qu’une équipe comme Ajoie, qui entame ce mardi sa saison contre son rival en vue du maintien, Ambri, n’échappe encore et toujours à la relégation.

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Qui succédera à Fribourg-Gottéron? Qui terminera premier des qualifications? Qui disputera les play-offs? Comme chaque année, de nombreuses questions se posent à l’heure des premiers matchs de la saison, chacun y allant de son petit pronostic personnel.

Mais les interrogations concernent aussi le bas de tableau. Notre rédaction alémanique a demandé cet été à plusieurs directeurs sportifs, agents et initiés qui ils voyaient finir lanterne rouge, et beaucoup ont déclaré qu’Ajoie pourrait ne pas occuper cette place au sortir de l’hiver.

Des postes de joueurs étrangers bien pourvus avec les Finlandais, le recrutement de solides hockeyeurs suisses et la présence de la légende finlandaise Ville Peltonen derrière la bande donnent de bonnes raisons d’imaginer le club jurassien céder sa dernière place, notamment à Ambri. Premier élément de réponse ce mardi, puisque les Ajoulots reçoivent les Tessinois en ouverture de la saison régulière.

Le programme de la 1re journée (mardi, 19h45) HC Ajoie - Ambri-Piotta

HC Bienne - Fribourg-Gottéron

HC Davos - SCL Tigers

Lausanne HC - EV Zoug

HC Lugano - Genève-Servette

Rapperswil-Jona - EHC Kloten

ZSC Lions - CP Berne

Une 13e place au classement, après cinq exercices consécutifs bouclés dans la peau du cancre, pourrait toutefois ne rien changer pour le HC Ajoie, qui devrait disputer un play-out, qu’il a systématiquement perdu face à Ambri, Lugano et Langnau ces dernières années.

Si ce scénario venait à se reproduire et que le HCA réussissait ensuite à se maintenir encore, en jouant ou non un barrage de promotion-relégation qu’il a déjà remporté face à La Chaux-de-Fonds et Viège depuis son retour en National League, il y aurait, semble-t-il, des déçus.

Dans un sondage réalisé par watson Romandie, auquel plus de 1000 personnes ont répondu, deux tiers des sondés disent «regretter le système actuel permettant aux Ajoulots de se maintenir année après année». De façon plus générale, ils sont également 67% à ne pas vouloir transformer la National League en une ligue fermée «contraire à l’idée que l’on se fait du sport en Europe et aux valeurs de mérite».

Malgré ce regard critique sur la situation d’Ajoie, ce désir de préserver les montées et les descentes et le fait que les équipes engagées dans l’élite soient les mêmes depuis 2022, les personnes interrogées se montrent plus partagées à la question de savoir si la National League est une ligue fermée «déguisée». Seuls 47% des répondants estiment qu’elle l’est, sans qu’elle soit pour autant officiellement reconnue comme telle.

Les sondés sont néanmoins favorables à des mesures fortes pour rompre avec cette image de ligue à l’américaine:

54% souhaitent supprimer le barrage de promotion-relégation , qui a coûté dernièrement la montée aux champions de Swiss League La Chaux-de-Fonds et Viège. Ils privilégient par ailleurs, pour gérer le système d’accession-relégation, le modèle allemand, qui envoie directement le dernier de la saison régulière en deuxième division (43%), au modèle suédois, où le perdant du play-out descend (34%), et à un système utilisé par le passé en LNA, dans lequel le dernier d’une poule de maintien est condamné (23%).

, qui a coûté dernièrement la montée aux champions de Swiss League La Chaux-de-Fonds et Viège. Ils privilégient par ailleurs, pour gérer le système d’accession-relégation, le modèle allemand, qui envoie directement le dernier de la saison régulière en deuxième division (43%), au modèle suédois, où le perdant du play-out descend (34%), et à un système utilisé par le passé en LNA, dans lequel le dernier d’une poule de maintien est condamné (23%). 53% aimeraient que le perdant de la finale de Swiss League puisse avoir une chance de monter si le vainqueur n’est pas autorisé à accéder à l’élite. Parmi ces répondants, 72% privilégient, dans ce cas précis, un barrage plutôt qu’une montée directe.

Parmi ces répondants, 72% privilégient, dans ce cas précis, un barrage plutôt qu’une montée directe. 60% demandent à mieux réglementer les échanges de joueurs , qui permettent aux formations de bas de tableau de National League de renforcer des équipes de Swiss League n’ayant pas obtenu ou demandé leur licence. De quoi perturber les prétendants à la montée. La saison dernière, Sierre a bénéficié de joueurs venus d’Ajoie comme d’Ambri, avant de battre le HCC en finale. Un an plus tôt, c’est Olten qui avait été largement soutenu par les Jurassiens.

, qui permettent aux formations de bas de tableau de National League de renforcer des équipes de Swiss League n’ayant pas obtenu ou demandé leur licence. De quoi perturber les prétendants à la montée. La saison dernière, Sierre a bénéficié de joueurs venus d’Ajoie comme d’Ambri, avant de battre le HCC en finale. Un an plus tôt, c’est Olten qui avait été largement soutenu par les Jurassiens. 62% estiment enfin que la commission des licences doit se montrer moins stricte et revoir à la baisse ses exigences en matière d’infrastructure et de rentabilité pour permettre à des clubs comme Sierre de prétendre à une place dans l’élite.

Aucune de ces mesures n’est actuellement envisagée par la ligue. La saison 2026/2027 se déroulera ainsi sur un format identique aux précédentes, avec le risque de voir encore et toujours le HCA se sauver sur le fil. A moins que le très ambitieux HC Sierre réussisse à obtenir une licence pour évoluer en National League dans sa froide et vétuste patinoire de Graben, puis à apporter un peu de renouveau grâce à ses performances sur la glace.