Enorme rebondissement dans l'affaire des skippeurs en détresse

Deux skippeurs belges engagés sur la Transat Café l’Or estiment qu’un avion les survolant de près est à l’origine de leur avarie. Une version désormais démentie par l’armée française.

Les images ont fait le tour de la presse francophone: celles d’un couple de skippeurs belges en larmes, après avoir perdu l’une de leurs voiles en pleine Transat Café l’Or, l’ex-Transat Jacques-Vabre, qui permet aux amateurs de se mesurer aux professionnels.

Dans une vidéo envoyée mercredi à l’organisation, Jérôme Délire et Caroline Dieu l’assuraient: c’est à cause d’un avion ayant survolé de trop près leur embarcation que la voile s’est déchirée. «C’est un désastre. (...) Notre spi est en lambeaux, tout ça parce que quelqu’un, dans un avion privé, a voulu faire une belle photo de notre bateau», déplorait ainsi Dieu.

La détresse des skippeurs ⬇️ Vidéo: youtube

Ces images de difficultés au large avaient immédiatement suscité des réactions partagées. D’un côté, ceux touchés par la situation; de l’autre, ceux jugeant la réaction des marins excessive, alors qu’il ne s’agissait pas d’une avarie majeure. «Pourriez-vous, s’il vous plaît, éviter de larmoyer en public, et vous dire que quand on a le luxe de choisir ses "souffrances", on n’a pas le droit de s’en plaindre», a par exemple commenté le célèbre navigateur Loïck Peyron, gêné par cette attitude.

«L’on comprend assez vite que "ce n’est qu’un" spi médium passé sous la quille», écrit de son côté le site spécialisé Voiles et Voiliers, qui avait dans un premier temps refusé de relayer cette vidéo, questionnant la véracité des faits. Une décision visiblement sage.

En effet, selon les informations du Télégramme, aucun avion privé n’aurait survolé Innovad.Group – XLG, engagé en Class40. Les radars ne signalent aucune trace. Il s’agirait plutôt d’un Falcon 50 de la marine française, dont la mission est de surveiller et d’assister les navires en difficulté. Cependant, selon le Service d’informations et de relations publiques des armées (Sirpa), l’appareil militaire n’est aucunement à l’origine de la déchirure de la voile.

L’organisme explique dans un communiqué que le Falcon 50 a survolé l'embarcation après avoir détecté un écho radar sans signal AIS, c’est-à-dire sans signature. «A 12h42, l’équipage (...) identifie un voilier et constate, quelques secondes avant d’arriver à sa position, que celui-ci part au lof en gîtant de plus en plus, emporté par son spi. (...) Le voilier est donc parti au lof avant le passage de l’avion», assure le Sirpa, qui précise qu’un second survol a été effectué pour vérifier si une assistance était nécessaire, toujours selon les distances réglementaires.

Une version qui tranche avec le récit des navigateurs belges, jeudi, auprès de France Info: «On ne l’a pas vu arriver de loin, mais l’avion est passé vraiment rase-motte. C’était un appareil de type Falcon 50 ou un jet privé. Il est passé si près qu’il a presque instantanément couché le bateau. La pression était telle que la voile est tombée à l’eau. Il est passé super vite, super fort, et a effectué trois passages».

Avec leur spi endommagé, Jérôme Délire et Caroline Dieu sont arrivés hors délais samedi à La Corogne et n'ont donc pas été classés à l’issue de la première étape. Cependant, toujours selon Le Télégramme, ils persistent à quai et affirment que, selon eux, c’est l’avion de la marine française qui a causé leur avarie.

