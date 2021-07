Tic Tac Tokyo

Jeux olympiques

JO de Tokyo 2020: Marc Hirschi et les Suisses ont un joli coup à jouer



Marc Hirschi et les Suisses ont un joli coup à jouer

Les Jeux olympiques viennent à peine de commencer, et les cyclistes se mettent déjà en selle. Au programme dans la nuit de vendredi à samedi: la course en ligne masculine.

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

Tic Tac Tokyo, c'est le rendez-vous de watson chaque soir à 19h00 durant les Jeux olympiques de Tokyo. On vous y présente les événements à ne pas rater durant la nuit. Mettez vos réveils!

4h00 Cyclisme

Place à la course en ligne masculine dès ce premier jour officiel des Jeux olympiques!

Les coureurs partiront à 4h00 du matin, heure suisse (au Japon, il sera 11h00). Et il y a de réelles chances de médailles côté suisse, avec le Bernois Marc Hirschi et le Saint-Gallois Gino Mäder. L'équipe helvétique est complétée par Stefan Kueng et Michael Schaer.

Image: keystone

Le parcours de 234 km est particulièrement alléchant: 5000 mètres de dénivelé positif, un passage sur le mythique mont Fuji et trois ascensions majeures.

La dernière d'entre elles, sur le mont Mikuni, se fera à 30 km de l'arrivée. Elle est la plus ardue, avec quatre kilomètres à plus de 12%.

La ligne d'arrivée est tracée sur le circuit automobile Fuji Speedway, au pied de la montagne.

Le Fuji speedway accueillera 10 000 spectateurs pour la course de vélo sur route samedi. Un des seuls endroits des Jeux où les Japonais seront admis. Ce sera la folie! @RC_Sports #Tokyo2020 pic.twitter.com/Qai3ty1Qv0 — Michaël Roy (@michaelroytv) July 22, 2021

4h00 Tennis

Le tournoi de tennis des Jeux olympiques débute dans la nuit de vendredi à samedi. Et les deux seules représentantes helvétiques seront en lice.

Dès 4h00, la Saint-Galloise Belinda Bencic affrontera l'Américaine Jessica Pegula (WTA 27).

IMAGE: KEYSTONE

A la même heure, Viktorija Golubic en découdra avec la Colombienne Maria Camila Osorio Serrano, 79e joueuse mondiale.

Dans le tableau masculin, le numéro un mondial et grand favori de ces Jeux Novak Djokovic fera son entrée. Le Serbe défiera, lui aussi à 4h00, le Bolivien Hugo Dellien (ATP 139).

image: keystone

7h30 Gymnastique artistique

Plus tard dans la matinée, d'autres Helvètes feront leur entrée dans ces JO. Il s'agit des quatre gymnastes Christian Baumann, Pablo Brägger, Benjamin Gischard et Eddy Yusof.

Le quatuor participera dès 7h30 aux qualifications masculines sur les engins.

Ueli Maurer est un mème 1 / 13 Ueli Maurer est un mème source: watson