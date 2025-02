Drei Jahre Krieg: Wie viel wäre ein Deal mit Putin wert?

Wie konkret aber ist die Bedrohung? Russland führt in der Ukraine einen Zermürbungskrieg mit hohen Verlusten an Mensch und Material. Für die Rekrutierung von Soldaten muss Putin immer höhere Prämien anbieten . Und seit Kriegsbeginn hat Russland laut dem ZDF in der Ukraine mehr Panzer verloren, als der gesamte aktive Bestand im Februar 2022 umfasste .

Aus NATO-Kreisen hört man immer wieder Warnungen, Russland werde nach der Ukraine neue Ziele ins Visier nehmen , etwa die baltischen Staaten. An der Ostsee nimmt man die Bedrohung ernst, auch aufgrund mutmasslicher Sabotage an Unterseekabeln. Länder wie Polen, Estland und Finnland geben im Vergleich besonders viel Geld für Verteidigung aus.

Doch ewig könne sich Moskau die Umverteilung begrenzter Ressourcen in unproduktive Bereiche wie die Rüstungsindustrie nicht leisten , zeigte sich Oleg Wjugin, ein ehemaliger Vizechef der russischen Zentralbank, gegenüber Reuters überzeugt: «Aus wirtschaftlichen Gründen ist Russland an einer diplomatischen Lösung des Konflikts interessiert.»

Der Ökonom Andrei Jakowlew, der im März 2022 in den Westen emigrierte und heute an der Freien Universität Berlin tätig ist, hält einen Kollaps der russischen Wirtschaft für möglich , wie er im NZZ-Interview sagte. Alles hänge von den finanziellen Möglichkeiten des Staates ab, und noch immer verkauft Russland viel Öl und Gas, selbst nach Europa .

Der Preis dafür ist hoch. Der durch Öl- und Gasverkäufe einst üppig gefüllte Staatsfonds ist weitgehend leer. Die Inflation beträgt offiziell knapp 10 Prozent, in Wirklichkeit dürfte sie rund dreimal so hoch sein. Die Zentralbank hat den Leitzins auf 21 Prozent erhöht, was Investitionen abwürgt. Trotz Teuerungsausgleich sinkt der Lebensstandard vieler Menschen.

Russlands Wirtschaft geht es prächtig, und die westlichen Sanktionen sind ein Flop. So lautet ein von «Putin-Verstehern» verbreitetes Narrativ. In Wirklichkeit sieht es keineswegs rosig aus. Der «Erfolg» basiert in erster Linie auf der Umstellung auf Kriegswirtschaft und dem Arbeitskräftemangel, auch wegen der Massenflucht hunderttausender junger Russinnen und Russen.

Zu einem möglichen Kriegsende äusserte sich Putin zurückhaltend. Beim Treffen der Aussenminister letzte Woche in Saudi-Arabien habe man sich darauf geeinigt, die «Ukraine-Krise» weiterzuverfolgen. Bei genauer Betrachtung gibt es durchaus Gründe, warum auch die Russen zumindest an einem «Einfrieren» des Konflikts interessiert sein könnten:

Im russischen Staatsfernsehen deutete der Machthaber am Montag eine gewisse Bereitschaft an, indem er amerikanischen Unternehmen seinerseits die gemeinsame Ausbeutung von Rohstoffen wie seltenen Erden anbot. Dabei schloss er die «neuen Territorien», also die der Ukraine entrissenen Gebiete, ausdrücklich ein.

Und als wäre die militärische Lage nicht belastend genug, mussten die Ukrainer in den letzten Tagen erleben, wie ihnen ihr bislang wichtigster Verbündeter eiskalt in den Rücken fällt. US-Präsident Donald Trump beschimpft den ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj als «Diktator» und strebt über dessen Kopf ein Abkommen mit Russland an.

Drei Jahre nach Beginn des russischen Überfalls sieht es für die Ukraine düster aus. An der Front stehen die Streitkräfte unter enormem Druck. Kiew tut sich schwer damit, Soldaten zu mobilisieren . Gleichzeitig finden Luftangriffe auf die Energie-Infrastruktur und andere Ziele statt, mit denen der Aggressor die Zivilbevölkerung zermürben will.

Russland ist nach drei Jahren Krieg in der Ukraine auf dem Vormarsch. Trotzdem gibt es Gründe, warum Wladimir Putin an einer diplomatischen Lösung interessiert sein könnte.

