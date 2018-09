Mindestens 81 Tote nach Taifun «Mangkhut» – Dutzende noch vermisst

Steht Syrien vor der letzten Schlacht? Die wichtigsten Antworten zu Idlib

Die Welt schaut in diesen Tagen auf Idlib – machen sich nun Hunderttausende Flüchtlinge nach Europa auf? In der nordsyrischen Provinz könnte sich in diesen Tagen der seit sieben Jahren tobende Krieg entscheiden. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Es wirkt wie ein letztes Ultimatum: Alexander Lawrentjew, Russlands Syrien-Beauftragter, will der Türkei offenbar doch noch etwas Zeit gewähren, um eine Lösung für die Provinz Idlib zu finden. Ein Weg ohne militärische Mittel sei möglich, hiess es nun aus Moskau.

Zugleich setzte die syrische Armee am Mittwoch ihre Angriffe auf Idlib fort. In der nordsyrischen Provinz könnte sich in diesen Tagen der seit sieben Jahren tobende Krieg entscheiden.

Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Die Provinz …