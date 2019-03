Weiter bis zu 100 Bergleute in Mine in Indonesien eingeschlossen

Kim Jong Un ist in Vietnam eingetroffen – Trump auf dem Weg

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist vor dem zweiten Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Vietnam angekommen. Der Sonderzug mit dem Machthaber erreichte am Dienstagmorgen den stark gesicherten vietnamesischen Grenzort Dong Dang an der Grenze zu China.

Bis zur vietnamesischen Hauptstadt Hanoi sind es noch einmal rund 180 Kilometer.

Kim war am Samstag in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang zu der rund 4500 Kilometer langen Zugreise aufgebrochen. US-Präsident Donald Trump machte …