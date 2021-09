Alle Prognosen, Umfragen und weitere Informationen zur Bundestagswahl 2021

Am 26. September 2021 steht in Deutschland die Bundestagswahl an. Da Angela Merkel als Bundeskanzlerin zurücktritt, hängt dieses Jahr noch mehr an dieser Wahl dran. So sehen die aktuellen Prognosen aus:

Die Umfragewerte

Um regieren zu können, braucht eine Partei oder eine Koalition das absolute Mehr – also über 50 Prozent. Deshalb haben Parteien mit mehr Stimmen in den anschliessenden Sondierungsgesprächen und in der Koalitionsbildung auch mehr Gewicht.

Die Koalitionen

Diese realistischen Koalitionen könnten laut den letzten Prognosen eine absolute Mehrheit erreichen:

Dabei kommen ganz unterschiedliche Koalitionen infrage. So könnten zum Beispiel die drei grössten Parteien Union (CDU/CSU), SPD und Grüne gemeinsam regieren. 2017 stand lange die Jamaika-Koalition (CDU/CSU, Grüne und FDP) zur Debatte. Schliesslich einigten sich die CDU/CSU und SPD trotzdem noch auf eine Zusammenarbeit.

Die Kanzlerkandidaten

Zwar können alle Parteien eine Kandidatin oder einen Kandidaten für das Kanzleramt stellen, realistisch gesehen haben Christian Lidner von der FDP und die Kandidaten von AfD und von die Linke kaum Chancen auf das Amt. Deshalb hier die drei Favoriten:

Armin Laschet (CDU)

Bild: keystone

Laschet konnte sich in der Union durchsetzen. Er ist seit diesem Januar Präsident der CDU und gilt als eigentlicher Favorit für die Nachfolge von Angela Merkel. Der vermeintliche Favorit sorgte jedoch während der Hochwasser-Katastrophe in Deutschland eine schlechte Falle. Die Bilder, wie er im Hintergrund einer Hochwasser-Rede Faxen macht, brachten ihm nur wenig Sympathien.

Annalena Baerbock (Grüne)

Bild: keystone

Die Grünen schicken mit Baerbock mit ihrem 40 Jahren eine verhältnismässig junge Kandidatin ins Rennen. Zu Beginn sahen ihre Umfragewerte auch durchaus gut aus, seither geriet sie jedoch bei mehreren kleineren und grösseren Fehltritten ins Stolpern. Besonders die Plagiatsvorwürfe zu ihrem Buch «Jetzt» haben auch die Kandidatin der Grünen einiges an Zustimmung gekostet.

Olaf Scholz (SPD)

Bild: keystone

Das Rennen um den Parteivorsitz der SPD verlor Scholz im November 2019 zwar, dafür wurde er bereits im August 2020 als Kanzlerkandidat nominiert und im Mai bestätigt. Der SPD-Mann konnte zwar in den letzten Umfragen an Sympathie zulegen, doch auch er wird mit der Wirecard-Affäre und Cum-Ex von Leichen im Keller geplagt.

Die TV-Duelle

Wie bei früheren Bundestagswahlen, gibt es auch dieses Jahr mehrere TV-Duelle bzw. TV-Trielle. Die Formate werden nach dem Prinzip «abgestuften Chancengleichheit» durchgeführt: Die drei chancenreichsten Kandidierenden (Laschet, Scholz und Baerbock) treten gemeinsam auf, die kleineren Parteien haben eigene Debatten.

29. August: TV-Triell auf RTL/n-TV: «Passen Sie mal auf!» – TV-Auftritt von Laschet dürfte seiner CDU nicht helfen (Sieger laut Forsa: Scholz mit 36 Prozent)

«Passen Sie mal auf!» – TV-Auftritt von Laschet dürfte seiner CDU nicht helfen (Sieger laut Forsa: Scholz mit 36 Prozent) 9. September: TV-Triell auf Sat.1: «Kannste Kanzleramt? – Baerbock, Laschet und Scholz zurück in der Schule»

«Kannste Kanzleramt? – Baerbock, Laschet und Scholz zurück in der Schule» 12. September: TV-Triell auf ARD/ZDF: «Das Triell – Dreikampf ums Kanzleramt»

«Das Triell – Dreikampf ums Kanzleramt» 19. September: TV-Triell auf ProSieben/Sat.1/Kabel eins: «Triell»

«Triell» 23. September: Letztes TV-Triell mit allen Spitzenkandidierenden auf ARD/ZDF: «Schlussrunde der Spitzenkandidaten»

Die Ausgangslage

So sieht die Sitzverteilung im Bundestag im Moment aus:

Die Parteien nach Anzahl Sitze im Bundestag:

Union – 245 Sitze (CDU 200 und CSU 45) SPD – 152 Sitze AfD – 86 Sitze FDP – 80 Sitze Linke – 69 Sitze Grüne – 67 Sitze Fraktionslose – 10 Sitze

Es regiert die Koalition Union und SPD mit Angela Merkel als Kanzlerin.

So wird gewählt