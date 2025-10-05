wolkig, aber kaum Regen11°
DE | FR
burger
International
China

Nach Schneesturm: Fast 1000 Menschen sitzen am Mount Everest fest

Mountaineers ascend to Camp 2 on their way to the summit of Mount Everest in Nepal, May 1, 2025. (AP Photo/Pasang Rinzee Sherpa) APTOPIX Nepal Everest Photo Gallery
Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenplattform Jimu Xinwen gab es vor Ort auch Opfer.Bild: keystone

Nach Schneesturm: Fast 1000 Menschen sitzen am Mount Everest fest

05.10.2025, 15:3505.10.2025, 18:50

Nach einem Schneesturm hängen laut Berichten chinesischer Staatsmedien fast tausend Menschen auf der tibetischen Seite des Mount Everests fest. Demnach sollen sich die Menschen in Berglagern auf rund 4'900 Metern Höhe befinden. Ihre Zelte seien teilweise durch den Sturm beschädigt worden – die Zufahrtsstrassen seien durch Schneemassen blockiert. Eine Rettungsaktion habe bereits begonnen.

Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenplattform Jimu Xinwen gab es vor Ort auch Opfer. Zu möglichen Toten gibt es bislang keine gesicherten Informationen. (sda/dpa)

Mehr News zum Mount Everest:

Extremsportler fährt ohne zusätzlichen Sauerstoff auf Ski vom Mount Everest herunter
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
9 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Vision2060
05.10.2025 16:19registriert April 2021
Irgendwie habe ich kein Bedauern für die Bergsteiger, eher für die Träger ihrer Ausrüstung, denn so können die Familien der Träger überleben. Vielleicht bin ja ein böser Mensch, weil ich für die Bergsteiger und Touristen kein Mitleid habe. Aber das können nur andere bewerten.
4311
Melden
Zum Kommentar
avatar
naturwald
05.10.2025 16:27registriert Oktober 2023
Sehr teures Hobby. Viel Abfall wird an diesem Berg hinterlassen, auch viele Tote lässt man liegen, denn wenn so viel bezahlt wurde will man unbedingt hinauf. Dabei haben wir auch hier schöne Berge, günstiger und wohl etwas weniger gefährlich. Am Everest sterben ja auch so viele weil so viele hingehen, oft nicht genug vorbereitet, denn auch gute Vorbereitung bedingt viel Zeit und Geld.
343
Melden
Zum Kommentar
9
Meistgelesen
1
Ernsthaft: Trump spinnt jetzt wirklich
2
Vollmond im Oktober ist der erste Supermond des Jahres
3
«Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge»
4
Kaltfront im Anmarsch – doch für nächste Woche gibt es gute Nachrichten
5
Trump trollt die Demokraten mit KI-Videos – jetzt schlägt Colbert zurück
Meistkommentiert
1
SVP könnte erstmals die 30-Prozent-Marke knacken – in der «Arena» zeigt sich, weshalb
2
Der Bund will Tempo 80 auf Hälfte der Schweizer Autobahnen
3
Wahlumfrage: SVP könnte bald erstmals die 30-Prozent-Marke knacken
4
SVP laut Umfrage auf über 30 Prozent – nun spricht Blocher vom 3. Sitz im Bundesrat
5
Ueli Maurer ist wieder in China – als «ehemaliger Präsident»
Meistgeteilt
1
Merz telefoniert mit Netanjahu +++ Islamische Länder begrüssen Trump-Plan für Gaza
2
Selenskyj: Putin lacht über den Westen ++ Russland greift mit Drohnen und Raketen an
3
Hamas will nach eigenen Angaben Delegation nach Kairo schicken
4
Eigentlich wäre es einfach – aber die Trainerfrage ist beim SCB kompliziert
5
Vier Tote bei US-Angriff vor Küste Venezuelas ++ Trump will Unis mit Förderung belohnen
Nowitschok-Erfinder: Putin könnte Nervengift im Krieg einsetzen
Wil Mirsajanow entwickelte den tödlichen Kampfstoff – später half er, das illegale sowjetische Chemiewaffen-Programm aufzudecken. Er ist sicher: «Unter Putin werden chemische Waffen in gleichem Umfang entwickelt wie zu Zeiten der Sowjetunion.»
Der sowjetische Chemiker Wil Mirsajanow gehörte seit Anfang der 1970er Jahre zu einem Team von Wissenschaftern, das das Nervengift «Nowitschok» entwickelte. Daraus entstand eine chemische Waffe, von der bereits ein Milligramm einen Menschen töten kann. Der Kampfstoff wurde in die Bewaffnung der sowjetischen Armee aufgenommen.
Zur Story