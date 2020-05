Du glaubst, die Welt hat das Coronavirus langsam im Griff? Dann schau dir das an

Weltregionen der WHO

Die WHO unterteilt in ihren täglichen Covid-19-Updates die Welt in verschiedene Regionen, welche nicht den Kontinenten entsprechen. Nachfolgend daher diese Regionen mit den am meisten betroffenen Ländern:

- Afrika (Südafrika, Algerien)

- Nordamerika (USA & Kanada)

- Lateinamerika (Brasilien, Peru, Mexiko, Chile, etc.)

- Naher Osten (Iran, Saudi-Arabien, Pakistan, Katar, etc.)

- Europa (Russland, Grossbritannien, etc.)

- Südost-Asien (Indien, Bangladesch, Indonesien, etc.)

- Western Pacific (China, Singapur, Japan, Philippinen, etc.)



Alle Länder der jeweiligen Weltregionen siehst du auf den täglichen Reports der WHO.