Pumuckl-Serie mit neuen Folgen bald im Fernsehen – mit einigen deutschen Stars

Pumuckl: Neuen Folgen bald im Fernsehen – mit einigen deutschen Stars

27.11.2025, 15:4027.11.2025, 15:40

Nach dem Erfolg des Kinofilms kehrt der Pumuckl nun mit neuen Abenteuern ins Fernsehen zurück. Mit dabei: der Rapper Eko Fresh (als Postbote) und in einer Gastrolle Moderator Tobias Krell. Staffel zwei von «Neue Geschichten vom Pumuckl» startet am 4. Dezember, wie RTL mitteilte. Zu sehen sind die sieben Folgen zunächst beim Streamingdienst RTL+. Am 25. und 26. Dezember werden sie bei RTL im Nachmittagsprogramm ausgestrahlt und ab 3. Januar dann im Kindersender Toggo.

ARCHIV - 19.10.2025, Bayern, M
Der Schauspieler Florian Brückner (l), und der Kabarettist Maxi Schafroth stehen bei der Premiere des Films «Pumuckl und das grosse Missverständnis» auf dem Roten Teppich.Bild: DPA

Geisterjäger und zerbrochenes Glas

In den neuen Folgen verfolgt ein Geisterjäger den frechen Kobold, wieder gesprochen von Maxi Schafroth. Pumuckl bekommt Ärger, weil ein Fenster in der Werkstatt eingeschlagen wurde. Florian Eder (Florian Brückner) trifft seinen Erzfeind wieder, den Bomber-Bernd.

Und es gibt eine Reise in Floris Kindheit. Zudem gibt es allerlei lustige Weisheiten, die der Pumuckl zum Besten gibt: «Wenn sich sieben streiten, freut sich der Elfzigste» oder «Eine Tat, die ein Kobold tut, ist eh schon gut.» Ebenfalls mit dabei: Ilse Neubauer als Frau Stürzlinger und Matthias Bundschuh als Nachbar Lothar.

Premiere THE SMASHING MASHINE Zwischen Triumph und Abgrund Eko Fresh b�rgerlich Ekrem Bora Deutschlandpremiere im Berliner Zoo Palast Kino von THE SMASHING MASHINE Zwischen Triumph und Abgrund *** Pre ...
Rapper Eko Fresh spielt im Film den Postboten.Bild: imago

Auch Eko Fresh freut sich über seine Rolle. Es sei eine Ehre, sagt er in einem YouTube-Video.

«Ich komme ans Set und es ist komplett bayerisch so. Bin einfach froh, dabei zu sein, auch wenn ich ein Exot bin.»
Eko Fresh

Kobold mit eigener Show

Tobias Krell, ehemals «Checker Tobi», veranstaltet zudem «Die Pumuckl Show». Am 20. und 27. Dezember erwartet er nach RTL-Angaben neben dem Kobold auch Gäste wie Ilka Bessin, Tom Beck, Yvonne Catterfeld, Jens Knossalla oder Mark Forster. Start ist um 20.15 Uhr. (sda/dpa)

