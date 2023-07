Till Lindemann provoziert bei drittem Berlin-Konzert

Jennifer Ullrich / watson.de

Innerhalb von vier Tagen haben Rammstein drei Konzerte in Berlin gespielt, die Vorzeichen waren diesmal aber andere als bei der letzten Tour: Seit Wochen kursieren Vorwürfe gegen den Sänger Till Lindemann. Im Zuge der Shows in München wie auch in Berlin kam es daher zu Protesten rund ums Stadion.

Sänger Till Lindemann steht im Zentrum der Vorwürfe gegen Rammstein. Bild: www.imago-images.de

Während der Konzerte in Berlin fiel Lindemann selbst derweil mehrfach durch Anspielungen auf, indem er Songtexte der Band kurzerhand änderte. Am Dienstag war es dann vor allem eine Ansage ans Publikum, die für Aufregung sorgte.

Deutliche Worte bei Rammstein-Konzert

Über seine Anwälte liess Lindemann die Anschuldigungen gegen sich zwischenzeitlich dementieren, es gilt die Unschuldsvermutung. Normalerweise interagiert der Rammstein-Frontmann bei Konzerten kaum mit den Fans, in Berlin sagte er jedoch zum Abschied:

«Berlin, danke, dass ihr da wart und denkt dran: Bösen Zungen glaubt man nicht, die Wahrheit kommt immer ans Licht.»

Lindemann weiss natürlich, dass gerade momentan jedes öffentliche Wort von ihm auf die Goldwaage gelegt wird, daher dürfte er sich der Wirkung dieser Ansage absolut bewusst sein. Insofern erscheint sie sogar eindeutig.

Lindemann ändert Rammstein-Texte

Am Sonntag war es noch der Song «Ohne dich» gewesen, der im Fokus stand. Hier stellte Lindemann den Text um: «Und die Sänger vögeln nicht mehr.» Im Original lautet die Zeile «Und die Vögel singen nicht mehr».

Bei der Show am Samstag war hingegen der Track «Angst» an der Reihe. Statt «Die Rücken nass, die Hände klamm, alle haben Angst vorm schwarzen Mann» sang Lindemann «Die Rücken nass, die Hände klamm – alle haben Angst vor Lindemann.»

Dies hatte in sozialen Netzwerken für eine Menge Aufruhr gesorgt, zahlreiche Personen bewerteten die Bühnen-Aktion von Lindemann als geschmacklos – andere wiederum stehen nach wie vor hinter der Band und zeigten sich mitunter sogar amüsiert über die Antworten, die Lindemann nun auf der Bühne gibt.

Mit dem Berlin-Konzert am 18. Juli sind alle Rammstein-Konzerte der aktuellen Tour in Deutschland absolviert. Als nächstes geht es für die Band nach Paris, dann folgen zwei Shows in Wien. Den Schlusspunkt setzen drei ausverkaufte Auftritte in Brüssel Anfang August.