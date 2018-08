International

Jetzt kommt die ewige Sommerzeit: EU kündigt Abschaffung der Zeitumstellung an



Jetzt kommt die ewige Sommerzeit: EU kündigt Abschaffung der Zeitumstellung an

Die EU-Kommission will nach Angaben ihres Präsidenten Jean-Claude Juncker noch am heutigen Freitag beschliessen, die Zeitumstellung zwischen Winter- und Sommerzeit abzuschaffen. «Die Menschen wollen das, wir machen das» sagte Juncker im ZDF-«Morgenmagazin».

Nachdem die übergrosse Mehrheit der Bürger in der EU sich dafür ausgesprochen habe, die Umstellung wieder abzuschaffen, werde das nun auch gemacht, kündigte Juncker am Freitag im ZDF an. Er werde in der Kommission für die Abschaffung werben. «Das werden wir heute beschliessen», sagte er mit Blick auf die laufende Kommissionsklausur.

EU-Kommissionspräsident @JunckerEU will die #Zeitumstellung in der EU kippen. Er werde in der Kommission für die Abschaffung werben. "Das werden wir heute beschließen", sagte er im #ZDFmoma. In einer EU-Umfrage hatte sich eine Mehrheit für die "ewige #Sommerzeit" ausgesprochen. pic.twitter.com/ZhMcChiIXJ — ZDF Morgenmagazin (@morgenmagazin) August 31, 2018

Es wäre sinnlos, die Menschen erst zu einem Thema zu befragen, und dann, wenn es einem nicht passe, dem nicht zu folgen. In einer EU-Umfrage zur Sommerzeit hatten sich mehr als 80 Prozent dafür ausgesprochen, die Zeitumstellung abzuschaffen.

So sah die EU-Umfrage zur Zeitumstellung aus:

Die Reaktionen

Hmm. Wenn jetzt das mit der #Zeitumstellung so kommt, dann kann ich ja gar nicht mehr um Weihnachten um 8 Uhr schon Schifahren gehen?! — Johannes Gasser (@derGasser) August 31, 2018

Die #Zeitumstellung wird abgeschafft.



Großartig! Ein 50/50-Chance, dass die Uhr am Backofen für immer richtig geht. — Benny Illinger (@IamIllgner) August 31, 2018

Das Schöne beim 🇪🇺-Streit um die Zeitumstellung: Mal nicht Rechts gegen links, nicht Süd gegen Nord, nicht Ost gegen West. Sondern einfach nur: Morgenmenschen gegen Abendmenschen ☀️🌙. — Stefan Leifert (@StefanLeifert) August 30, 2018

Die Zeitumstellung wird abgeschafft!

Sachsen bleibt also weiterhin im Jahr 1933. — Dunkel. Dreckig. Reudnitz. (@DDReudnitz) August 31, 2018

Ende der Zeitumstellung.



300 Millionen Computern gefällt das.

Halten sich aber nicht dran. — mikemacapple (@mikemacapple) August 31, 2018

Ernsthaft?

Soll sich Resteuropa nach dem deutschen Medien-Hype zur #Zeitumstellung richten? Nur 4,5 der 512,6 Mio EU-Bürger haben an der Umfrage teilgenommen. Über 99% der EU-Bürger ist die Zeitumstellung egal (99,6% <>D)!

3/4 der Teilnehmer kamen aus D - wg. des Medien-Hypes? — Michael Meinel (@Michael_Meinel) August 31, 2018

(sda/reu/dpa)

