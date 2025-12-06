freundlich
Bündnis Sahra Wagenknecht ändert seinen Namen

KEYPIX - epa12516471 Sahra Wagenknecht Alliance (BSW) co-chairwoman Sahra Wagenknecht leaves after a press conference on the formation of the party&#039;s executive committee in Berlin, Germany, 10 No ...
Sahra Wagenknecht hat sich aus ihrer eigenen politischen Bewegung zurückgezogen.Bild: keystone

Wagenknecht-Partei trennt sich vom Namen der Gründerin

06.12.2025, 17:5606.12.2025, 17:56

Die deutsche Partei «Bündnis Sahra Wagenknecht» soll künftig «Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft» heissen. Dafür entschied sich der Bundesparteitag in Magdeburg. Beim Kürzel BSW soll es bleiben. Zwei andere Namensvarianten fanden beim Parteitag keine Mehrheit. Die Namensänderung soll erst zum 1. Oktober 2026 greifen. Begründet wird dies mit den anstehenden Wahlkämpfen im nächsten Jahr.

Die Partei hatte schon vor längerer Zeit angekündigt, einen Namen ohne den der Gründerin Sahra Wagenknecht zu wählen. Die Personalisierung habe in der Anfangszeit der erst 2024 gegründeten Partei zur Wiedererkennung gedient. Doch sei dies von Anfang an nicht auf Dauer angelegt werden, hiess es. Den jetzt gewählten Namen hatte die Parteispitze vorgeschlagen.

3. Bundesparteitag BSW B�ndnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft B�ndnis Sahra Wagenknecht in MagdeburgBlick auf die B�hne der Messehalle vor Beginn des Parteitags, Magdeburg Sachsen- ...
Das Kürzel BSW soll bleiben.Bild: www.imago-images.de

Das BSW steht insgesamt vor einer Zäsur. Nicht nur der Name wird geändert, Gründerin Wagenknecht zieht sich auch von der Parteispitze zurück. Auf dem Parteitag sucht das BSW eine gemeinsame Linie zur politischen Ausrichtung und zur Frage, ob man künftig mitregieren möchte.

Die Partei hatte bei der Europawahl und den Landtagswahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen 2024 erste Erfolge. In Brandenburg und Thüringen regiert sie mit. Bei der Bundestagswahl im Februar 2025 scheiterte sie jedoch knapp an der Fünf-Prozent-Hürde. Mit dem Anliegen, die Stimmen neu auszählen zu lassen, hatte sie bisher keinen Erfolg. (sda/dpa)

