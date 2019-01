Patent-Streit: Apple stoppt Verkauf mehrerer iPhone-Modelle in deutschen Apple Stores

Der Chipkonzern Qualcomm hat in seinem Patentstreit mit Apple ein Verkaufsverbot in Deutschland erstritten. Apple teilte mit, den Verkauf der Modellreihen iPhone 7 und 8 sowie das iPhone X aus dem vergangenen Jahr einzustellen. Genauer gesagt: Die Modelle werden nicht mehr in deutschen Apple Stores vertrieben. Apple wies jedoch darauf hin, dass die Geräte über Mobilfunk-Betreiber und andere Händler weiterhin verfügbar bleiben sollen.

In den 15 deutschen Apple Stores sollen das iPhone 7 und das …