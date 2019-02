International

Indien

Pakistan gibt USA Mitschuld am Konflikt mit Indien



Bild: EPA/EPA

Pakistan gibt USA Mitschuld am Konflikt mit Indien – weil Angriffe nicht verurteilt wurden

Pakistan hat den USA vorgeworfen, zur Eskalation des Konflikts mit Indien beigetragen zu haben. Der pakistanische Botschafter in den USA, Asad Majeed Khan, sagte am Mittwoch in Washington, die USA hätten indische Luftangriffe auf Ziele in Pakistan vom Dienstag nicht verurteilt. Dies sei als «Unterstützung» Indiens gewertet worden und habe Indien weiter «ermutigt».

Zugleich bekräftigte der Botschafter, die USA könnten eine Vermittlerrolle im Konflikt zwischen Islamabad und Neu Delhi einnehmen. «Vielleicht ist kein anderes Land als die USA besser dazu in der Lage, eine Rolle zu spielen.»

Der Konflikt zwischen den Erzrivalen und Atommächten Indien und Pakistan ist zuletzt gefährlich eskaliert. Indien hatte am Dienstag erklärt, Luftangriffe auf ein Extremistenlager in Pakistan geflogen zu haben. Später schossen beide Länder gegenseitig Kampfflugzeuge ab. US-Aussenminister Mike Pompeo hatte die indischen Luftangriffe vom Dienstag als «Anti-Terror-Einsätze» bezeichnet und Pakistan aufgerufen, mehr gegen «Terrorgruppen» auf seinem Territorium zu unternehmen. (sda/afp)

17 Tote bei Hotelbrand in Neu-Delhi: Video: srf

Abonniere unseren Newsletter