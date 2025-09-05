anhaltender Regen14°
Kosmetikunternehm Lush schliesst Läden in Grossbritannien wegen Gaza

Lush Gaza
Lush hat am Mittwoch in Grossbritannien ihre Läden und Onlineshops geschlossen.nj0703

Lush schliesst Läden in Grossbritannien aus Solidarität mit Gaza

Das Kosmetikunternehmen will mit einem Streik ein Zeichen für das Kriegsgebiet setzten – und bekommt Online Jubel dafür.
05.09.2025, 09:5005.09.2025, 10:11
Mehr «International»

Lush ist ein angesehenes Kosmetikunternehmen mit hunderten Geschäften weltweit. Sie sind bekannt für ihren charakteristischen Duft, den man oft schon meterweit vor den Läden riecht. Zudem setzt die Firma sich seit Beginn immer wieder für humanitäre Zwecke und den Tierschutz ein. In den letzten beiden Tagen hat Lush nun mit einem Laden-Streik für Gaza für Aufmerksamkeit gesorgt.

Wie das Unternehmen am Dienstag selbst mitteilte, schloss es seine Geschäfte in Grossbritannien am Mittwoch (im UK) und Donnerstag (in Irland) für einen ganzen Tag. Zudem waren auch ihre Online-Shops in dieser Zeit nicht erreichbar. Der Grund: Das Unternehmen wollte damit auf die Hungersnot in Gaza aufmerksam machen. Dazu schrieben sie:

«Eines kann Lush derzeit nach Gaza senden: eine starke Botschaft unserer Solidarität. Dies geschieht in Form einer Unterbrechung des normalen Geschäftsbetriebs, indem wir unsere Geschäfte, unsere Website und unsere Fabriken schliessen.»
lush.com

Damit wollte die Firma aber nicht nur für Aufmerksamkeit sorgen, sondern auch der britischen Regierung Druck machen. So würden sie zwar einen Tag an Einnahmen verlieren, Grossbritannien aber auch einen Tag an Steuerzahlungen von Lush.

Grossbritannien wird dafür kritisiert, mit Israel ein Verteidigungsabkommen und strategische Partnerschaften in Bereichen wie Sicherheit, Handel und Technologie zu haben. Gleichzeitig verurteilt die Regierung jedoch auch bestimmte Aktionen Israels im Gazakonflikt. So hat der Premierminister Starmer gedroht, einen palästinensischen Staat anzuerkennen.

Der internationale Druck auf Israel wächst: «Krieg in Gaza muss jetzt enden»

Online sind die Reaktionen auf die Aktion von Lush fast durchgehend positiv: «Lush macht mehr für Gaza, als unsere Regierung», schrieb etwa eine Userin auf TikTok, während eine Zweite meinte: «Ab jetzt werde ich bei Lush einkaufen.» Eine Mitarbeiterin von Lush bestätigte zudem in einem Video, dass sie an den Streik-Tagen freihatten und trotzdem bezahlt wurden.

@njui94 On Oxford Street @LUSH closing down the store showing solidarity with the people of Palestine 🇵🇸!!!!🥹❤️ #gaza #freepalestine #fyp ♬ الصوت الأصلي - M

Lush spendet 100 Prozent von Seifeneinnahmen

Bereits vor einigen Monaten hat Lush ihre Seife «Watermelon Slice» lanciert. Dabei haben sie 100 Prozent des Gewinns für professionelle psychologische Unterstützung und Traumaberatung für Kinder in Gaza und im Westjordanland gespendet. Die Seife ist in der Geschichte von Lush der meistverkaufte Einzelartikel.

Lush «Watermelon Slide»
Der meistverkaufte Lush-Einzelartikel: «Watermelon Slice».Bild: lush.com
Mehr zu Gaza:
Themen
So emotional war die Freilassung dreier Gaza-Geiseln
1 / 14
So emotional war die Freilassung dreier Gaza-Geiseln
Am Sonntagnachmittag werden die drei Geiseln Romi Gonen, Emily Damari und Doron Steinbrecher in Gaza dem Roten Kreuz übergeben.
quelle: keystone / abed hajjar
Auf Facebook teilenAuf X teilen
In Gaza geht das Essen aus
Video: watson
