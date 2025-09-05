Kloten verlängert mit Cheftrainer Marjamäki +++ Fora wechselt in einem Jahr zu Lausanne

Die neue National-League-Saison beginnt im September, derzeit beschäftigt die Klubs vor allem die Kaderplanung. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2025/26.

Kloten verlängert mit Cheftrainer Marjamäki und Reto Schäppi

Der EHC Kloten plant längerfristig mit Cheftrainer Lauri Marjamäki. Die Zürcher Unterländer haben kurz vor dem Saisonstart den Vertrag mit dem 48-jährigen Finnen um ein Jahr bis zum Ende der Saison 2026/27 verlängert.

Marjamäki stiess vor einem Jahr zum EHC Kloten und führte das Team in die Playoff-Viertelfinals. Kloten verlängerte ausserdem die Zusammenarbeit mit dem 34-jährigen Stürmer Reto Schäppi bis zum Ende der Saison 2027/28. (riz/sda)

Michael Fora wird Davos nach dieser Saison verlassen

Der nächste Transfer für die Saison 2026/27 ist Tatsache: Michael Fora wird den HC Davos verlassen und hat bei Lausanne einen neuen Vertrag unterschrieben. Der 29-Jährige hat bei den Waadtländern einen fünfjährigen Vertrag unterschrieben.

Damit wird Fora den HCD nach vier Saisons verlassen. 2018, 2024 und 2025 gewann der Verteidiger mit der Schweizer Nationalmannschaft die WM-Silbermedaille.

Ambri-Piotta verpflichtet Lukas Landry

Ambri-Piotta verpflichtet nach Manix Landry auch dessen jüngeren Bruder Lukas. Der 20-jährige kanadische Stürmer mit Schweizer Lizenz unterschrieb für drei Jahre, wie der Tessiner Klub bekannt gab. Lukas spielte zuletzt drei Jahre in einer kanadischen Junioren-Liga. Manix Landry war vor zwei Jahren zu Ambri-Piotta gestossen. Vater Eric spielte von 2010 bis 2012 für die Leventiner. (sda)

Jeremy Wick zum HC Ajoie

Jeremy Wick schliesst sich mit einem Einjahresvertrag dem HC Ajoie an. Der 36-jährige Stürmer, nach fünf Jahren bei den Rapperswil-Jona Lakers zuletzt ohne Verein, hat in den vergangenen zwei Wochen bei den Jurassiern ein Probetraining absolviert. (riz)