Terrible news: Oksana Baulina, a Russian journalist for The Insider, a Russian investigative news outlet, was killed in a rocket strike in Kyiv.

Brave journalists like Oksana take major risks to tell the world about the bloodshed in Ukraine. — Cliff Levy (@cliffordlevy) March 23, 2022

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist eine russische Journalistin ums Leben gekommen. Sie sei, teilte ihr Arbeitgeber, die Investigativplattform The Insider (theins.ru) am Mittwochabend mit. Sie habe Zerstörungen im Bezirk Podil in Kiew gefilmt, als dieser unter erneuten Raketenbeschuss gekommen sei. Mit der Journalistin sei, zwei Begleitpersonen seien verletzt worden.In der Mitteilung hiess es weiter, die Journalistin sei vor ihrer Stelle bei The Insidergewesen und in der Folge gezwungen gewesen, Russland zu verlassen. Sie sei daraufhin als Korrespondentin in die Ukraine gegangen und habe mehrere Berichte aus Lwiw (Lemberg) und Kiew erstellt. The Insider drückte der Familie und den Freunden der Journalistin tiefstes Beileid aus.Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gab es Berichte über mindestens sechs getötete Journalisten. (sda/dpa)