Opec+ behält Kurs bei und bringt mehr Öl auf den Markt

05.10.2025, 15:2805.10.2025, 15:28

Seit Monaten drehen wichtige Ölstaaten den Förderhahn schrittweise auf. Der Ölpreis ist deshalb zuletzt gefallen. Doch Länder wie Saudi-Arabien schreckt das nicht, sie haben andere Pläne.

Das Ölkartell Opec+ weitet seine Förderung aus. Im November würden täglich 137'000 Barrel (je 159 Liter) zusätzlich im Markt platziert, wie die acht Staaten unter Führung von Saudi-Arabien und Russland bei einer Online-Sitzung beschlossen. Damit behält der Verbund seinen Kurs der vergangenen Monate bei, frühere Kürzungen der Tagesproduktion schrittweise wieder zurückzunehmen.

Die Gruppe begründete den Schritt mit den «stabilen globalen Wirtschaftsaussichten» und niedrigen Öl-Lagerständen. Zur Opec+ gehören neben Saudi-Arabien und Russland auch Algerien, Irak, Kasachstan, Kuwait, Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Im September war der Brent-Ölpreis auf rund 65 US-Dollar pro Barrel gefallen. Das bedeutete einen leichten Rückgang gegenüber dem Vormonat und ein deutliches Minus gegenüber September 2024.

Analysten gehen davon aus, dass insbesondere Saudi-Arabien weniger auf einen hohen oder stabilen Ölpreis, als auf die Rückgewinnung von Marktanteilen setzt. Die acht Staaten wollen am 2. November erneut über ihre Förderpolitik entscheiden, die dann für Dezember den Rahmen setzt. (sda/dpa)

Mehr zum Thema Opec+ und Öl:

Ukraine greift Öl in Russland an: Das könnte Putin das Vertrauen kosten
