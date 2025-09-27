Ein mobiler Radar zur Abwehr von Drohnen an der Küste von Öresund, Dänemark. Bild: keystone

Schon wieder Drohnen über Dänemark

Am Samstagmorgen wurden über einem dänischen Luftwaffenstützpunkt erneut Drohnen gesichtet.

Mehr «International»

Über dem dänischen Luftwaffenstützpunkt Karup seien Drohnen gesichtet worden. Das teilte die dänische Polizei teilte gegenüber dem Sender TV2 mit. Andere dänische Medien sprechen davon, dass Drohnen an weiteren Standorten gesichtet worden seien. Wer die Drohnen steuerte, war zunächst nicht klar.

Das dänische Verteidigungsministerium äusserte sich schriftlich gegenüber der Zeitung BT. «Wir können bestätigen, dass an mehreren Standorten Drohnen beobachtet wurden.» Gemäss der Mitteilung seien verschiedene Einheiten im Einsatz.

Der Flughafen Karup dient den königlich-dänischen Luftstreitkräfte als Basis. Es ist der grösste Militärflugplatz Nordeuropas. Unter anderem sind alle Hubschrauber der dänischen Armee hier stationiert.

In der vergangenen Woche waren in Dänemark wiederholt Drohnen über Flughäfen gekreist. Damals betraf es auch zivile Flughäfen in Kopenhagen und Aalborg

Die dänische Regierung sprach von einem «hybriden Angriff» und erhöhte die Alarmbereitschaft. Dänermark, das Mitglied der NATO ist, zieht auch in Erwägung, den Artikel 4 zu aktivieren. Dieser würde Beratungen der Mitgliedstaaten nach sich ziehen.

(her)