Bild: EPA/EFE

World Emotion Report: Warum die Menschen in Südamerika glücklicher sind als in der Schweiz

Krieg, Armut und Ungerechtigkeit: Die Welt war noch nie so traurig und wütend wie heute. Das ist die Quintessenz der neuesten Publikation des Analyseunternehmens Gallup. Doch es gibt auch Good-News.

Faktoren wie des Bruttoinlandprodukt können zwar aussagen, wie es um die Wirtschaft eines Landes steht. Nicht jedoch, ob die Bevölkerung auch glücklich ist. Diese Lücke versucht das Statistikunternehmen Gallup seit 15 Jahren mit dem jährlichen Global Emotion Report zu füllen.

Dafür wurden 151'000 erwachsene Personen in 140 Ländern befragt. Das Ergebnis: Die Emotionen Trauer, Wut und Angst sind weltweit auf einem neuen Rekordhoch.

Bild: Gallup

Doch es gibt auch gute Neuigkeiten. So hat der gefühlte Stress 2018 im Vergleich zum Vorjahr leicht abgenommen und positive Emotionen wie Freude oder Vergnügen haben ebenfalls wieder zugenommen. Dieser Wert ist jedoch über die letzten 15 Jahre eher stabil geblieben.

Allgemeiner Index:

Bild: Gallup

Die Länder mit den meisten positiven Gefühlen:

Paraguay Panama Guatemala Mexiko El Salvador

Die Länder mit den meisten negativen Gefühlen:

Tschad Niger Sierra Leone Irak Iran

Die skandinavischen Länder, die Schweiz und Westeuropa belegen auch in dieser Rangliste hohe Plätze. Sie werden allerdings in fast allen Belangen von Südamerika überboten. Wie ist das möglich?

Jon Clifton, Chef von Gallup, meint dazu: «Wenn man glaubt, Glück wird dadurch definiert, wie Menschen ihr Leben beurteilen, dann sind die Schweizer die glücklichsten. Wenn es aber darum geht, wie die Menschen ihr Glück durch Erfahrungen wie Lachen erleben, dann sind die Südamerikaner die glücklichsten.»

Allein mit Wohlstand ist Glück also noch nicht ausreichend erklärt. Auch der Glücksforscher Mathias Binswanger wies in einem Interview mit watson daraufhin: «Es gibt auf der Welt viele Menschen, für die ist das Nicht-Vorhandensein des Geldes der Stressfaktor. In der Schweiz gibt es aber zunehmend mehr Menschen, die wegen des Geldes gestresst sind.»

Schlechter steht es um die verschiedenen Krisengebiete, zum Beispiel Tschad. «Der schlechte Index des Landes zeigt zumindest teilweise den Effekt der Gewalt, der Vertreibung und des Kollaps von grundlegender Infrastruktur in Teilen von Tschad auf die Emotionen der Bevölkerung», schreibt Gallup in ihrem Bericht.

Wie die Ranglisten in den erfragten fünf positiven und fünf negativen Emotionen aussehen und wie die Schweiz im Vergleich abgeschnitten hat, siehst du hier:

Die Vorgehensweise: Gallup befragte in 140 verschiedenen Ländern über 150'000 Personen. Dafür wurden die Personen telefonisch, schriftlich oder persönlich befragt. Dabei wurde spezifisch nach gefühlten Emotionen und Erlebnissen des Vortages gefragt. Zum Beispiel: Haben Sie sich gestern ausgeruht gefühlt? Haben Sie gestern oft gelacht? Haben Sie gestern physische Schmerzen empfunden? Die Ergebnisse wurden schliesslich von Analytikern ausgewertet und grafisch dargestellt. gallup, methodology

Wut

Bild: Gallup

Top-Länder:

Estland (6%) Finnland (7%) Singapur (7%) Mauritius (8%) Mexiko (8%)

27. Platz: Schweiz (13%)

Flop-Länder:

Armenien (45%) Irak (44%) Palästina (43%) Iran (43%) Marokko (41%)

Lesebeispiel: Estland belegt in dieser Rangliste den besten Platz, weil nur 6 Prozent der Befragten angaben, am Tag zuvor Wut empfunden zu haben. Armenien belegt den letzten Platz, weil 45 Prozent der Befragten am Tag zuvor wütend waren. In der Schweiz waren es 13 Prozent.

Traurigkeit

Bild: Gallup

Top-Länder:

Taiwan (5%) Singapur (7%) Kosovo (9%) Schweden (12%) China (12%)

22. Platz: Schweiz (17%)

Flop-Länder:

Tschad (54%) Niger (49%) Liberia (47%) Sierra Leone (46%) Iran (45%)

Stress

Bild: Gallop

Top-Länder:

Turkmenistan (10%) Indonesien (13%) Kasachstan (13%) Kyrgyzstan (13%) Usbekistan (13%)

30. Platz: Schweiz (28%)

Flop-Länder:

Griechenland (59%) Philippinen (58%) Tansania (57%) USA (55%) Sri Lanka (55%)

Angst

Bild: Gallup

Top-Länder:

Taiwan (12%) Kyrgyzstan (18%) Kasachstan (19%) Singapur (19%) Usbekistan (20%)

20. Platz: Schweiz (27%)

Flop-Länder:

Mosambik (63%) Tschad (61%) Benin (60%) Portugal (59%) Iran (59%)

Physische Schmerzen

Bild: Gallup

Top-Länder:

Vietnam (14%) Zypern (15%) Polen (15%) Taiwan (15%) Schweden (17%)

11. Platz: Schweiz (21%)

Flop-Länder:

Tschad (66%) Sierra Leone (62%) Irak (56%) Gambia (56%) Benin (55%)

Freude

Bild: Gallup

Top-Länder:

Nigeria (91%) Sri Lanka (90%) Indonesien (90%) El Salvador (90%) Paraguay (89%)

55. Platz: Schweiz (78%)

Flop-Länder:

Afghanistan (36%) Weissrussland (41%) Zypern (41%) Türkei (41%) Libanon (44%)

Ruhe

Bild: Gallup

Top-Länder:

Mongolei (86%) Indonesien (85%) Usbekistan (85%) Vietnam (85%) China (84%)

24. Platz: Schweiz (74%)

Flop-Länder:

Kuwait (28%) Jemen (44%) Armenien (45%) Palästina (50%) Weissrussland (51%)

Vergnügen

Bild: Gallup

Top-Länder:

Paraguay (91%) Mexiko (88%) Panama (87%) Niederlande (87%) Dänemark (87%)

30. Platz: Schweiz (80%)

Flop-Länder:

Sierra Leone (41%) Weissrussland (42%) Litauen (43%) Ägypten (44%) Türkei (44%)

Respekt erfahren

Bild: Gallup

Top-Länder:

Ecuador (97%) Paraguay (97%) Uruguay (97%) Usbekistan (97%) Argentinien (96%)

18. Platz: Schweiz (95%)

Flop-Länder:

Afghanistan (48%) Laos (58%) Litauen (61%) Nepal (65%) Äthiopien (65%)

Etwas gelernt

Bild: Gallup

Top-Länder:

El Salvador (75%) Panama (75%) Guatemala (73%) Senegal (73%) Niger (72%)

16. Platz: Schweiz (68%)

Flop-Länder:

Bangladesch (22%) Zypern (23%) Ägypten (24%) Türkei (26%) Mongolei (26%)

