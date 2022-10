Berichten zufolge soll Rekabi bereits auf dem Weg zurück in den Iran sein – und dort auf direktem Weg ins Gefängnis gebracht werden. (Archivbild aus dem Jahr 2019) Bild: www.imago-images.de

Iranische Kletterin zieht ihr Kopftuch aus – jetzt wird sie vermisst

Die iranische Spitzenkletterin Elnaz Rekabi zog ihr Kopftuch bei einem Wettkampf aus, was als Solidaritätsbekundung gegenüber den Protesten in ihrem Land gewertet wurde. Nun fehlt von ihr jede Spur.

Was ist passiert?

Elnaz Rekabi ohne Kopftuch am Montag in Seoul. Bild: twitter/cheragh_aseman

Elnaz Rekabi ist 33-jährig und eine iranische Sportkletterin. Am Montag sorgte die Athletin bei den Asienmeisterschaften im südkoreanischen Seoul für Aufsehen. Rekabi trat nämlich ohne den Hidschab an, dem traditionellen Kopftuch, das Iranerinnen gemäss den islamischen Gesetzen im Land in der Öffentlichkeit tragen müssen. Die Aktion wurde von Beobachtern als Solidaritätsbekundung mit den Protesten in ihrem Land gewertet.

Was ist neu?

Rekabi wird nun vermisst. Ihre Freunde konnten seit Sonntagabend keinen Kontakt mehr zu ihr aufnehmen, das berichtet die BBC. Angeblich wurden der Athletin im Anschluss an den Wettkampf Handy und Pass abgenommen. Ihr Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Einem Bericht der BBC zufolge soll Rekabi bereits auf dem Weg zurück in den Iran sein.

Bereits unmittelbar nach Rekabis Auftritt in Seoul wurde spekuliert, dass dieser Konsequenzen für die Sportlerin haben könnte. Während die 33-Jährige in den sozialen Medien für ihren Mut gefeiert wurde, reagierten iranische Medien mit Empörung. Das staatsnahe Blatt «Hamshari» schrieb beispielsweise: «Bleibt abzuwarten, wie das Sportministerium auf diese Aktion reagieren wird.»

Warum sorgte die Aktion für derart grossen Wirbel?

Im Iran ist es für Frauen obligatorisch, in der Öffentlichkeit ein Kopftuch zu tragen und auch den Rest des Körpers zu bedecken. Zurück geht das auf die islamischen Gesetze, die mit der Revolution von 1979 eingeführt wurden.

Das Kopftuchgebot gilt auch für Sportlerinnen, auch wenn sie bei Wettbewerben ausserhalb des eigenen Landes antreten. Laut Medienberichten droht Rekabi mindestens der Ausschluss aus der Nationalmannschaft – und den nun geäusserten Befürchtungen zufolge noch einiges mehr.

Was geschieht nun mit Rekabi?

Die Sorgen um die Spitzensportlerin sind nämlich nun gross. Auf Twitter äussern sich unzählige Menschen, die befürchten, dass Rekabi etwas angetan werden könnte und sie sich nach ihrem Verschwinden in Gefahr befindet.

Gabriel Noronha, ehemaliger Sonderberater der USA für den Iran, schreibt, dass Rekabi auf direktem Weg ins berüchtige Ewin-Gefängnis gebracht werden soll. Sie sei unter einem Vorwand in die iranische Botschaft in Seoul gelockt worden. Er bezieht sich dabei auf das iranische Newsportal IranWire.

Das Ewin-Gefängnis war in den vergangenen Tagen bereits in den Schlagzeilen, als es dort einen Gefangenenaufstand und ein Feuer gab. Im Gefängnis werden seit jeher missliebige Personen des iranischen Staates eingesperrt, häufig handelt es sich um politische Gefangene. (con)