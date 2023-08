Wie die Kämpfe im Sudan Cola, Pepsi und Co. in die Krise stürzen können

Nach zwei Jahrzehnten Krieg und Frieden sind im Sudan in diesem Jahr neue Kämpfe entfacht. Seit April kämpft die Armee gegen die einst verbündete paramilitärische Einheit Rapid Support Forces (RSF) um die Macht im Land. Fast 25 Millionen Sudanesinnen und Sudanesen sind der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Neben der Seuchengefahr sprechen die Vereinten Nationen von einer untragbaren Situation in Camps für Geflüchtete. Der Bedarf geht weit über das hinaus, was an verfügbaren Ressourcen geleistet werden kann, berichtet UNHCR . Es fehle an Nahrung und Medikamenten. Seit Beginn der Kämpfe seien über 300 Menschen, hauptsächlich Kinder unter 5 Jahren, aufgrund von Masern und Unterernährung gestorben.

«Die Kombination aus steigenden Leichenzahlen, gravierender Wasserknappheit, nicht funktionierenden Hygiene- und Sanitäreinrichtungen sowie mangelnden Möglichkeiten zur Wasseraufbereitung schürt auch die Angst vor einem Cholera-Ausbruch in der Stadt», schildert Save the Children unter Berufung auf eine Ärztegewerkschaft . Die Hilfsorganisation leistet Hilfe vor Ort.

In der Hauptstadt ist Berichten zufolge kein Tag ohne schwere Artillerie- oder Luftangriffe vergangen, wobei auch Zivilisten getötet wurden. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Hauptstadt sind in ihren Häusern gefangen – praktisch ohne Strom und Wasser.

In den wenigen Gesundheitseinrichtungen, wo Menschen noch behandelt werden, ist das Personal am Anschlag. Von 89 Krankenhäusern seien seit Beginn des Konfliktes mindestens 70 zerstört worden, wie die Vereinten Nationen berichten.

Menschen bereiten in einem Viertel von Khartum Essen zu, am Freitag, 16. Juni 2023.

Menschen bereiten in einem Viertel von Khartum Essen zu, am Freitag, 16. Juni 2023. Bild: keystone

Ohnehin hängt das Gesundheitssystem im Land am seidenen Faden: Ein Krankenhaus schliesst nach dem anderen, es mangelt an Ärztinnen und Ärzten. Medikamente werden geplündert. Blutkonserven fehlen.

Tausende von Leichen sollen in Khartum, der Hauptstadt des Sudans, auf offener Strasse liegen. Die Leichenhäuser befinden sich aufgrund unzureichender Kapazitäten am Rande der Belastungsgrenze.

