«Nur der Tod wartet auf sie» – so reagieren ukrainische Soldaten auf Nordkoreas Truppen

USA warnen vor nordkoreanischen Soldaten in der Ukraine

Die US-Regierung verfolgt die Berichte über eine mögliche Beteiligung nordkoreanischer Truppen am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit Sorge. «Wenn sie stimmen, ist dies eine gefährliche und höchst besorgniserregende Entwicklung», sagte der stellvertretende amerikanische UN-Botschafter Robert Wood im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Dies würde eine «offensichtliche Vertiefung der militärischen Beziehungen» zwischen Moskau und Pjöngjang darstellen. Der Sender CBC veröffentlichte einen entsprechenden Mitschnitt der UN-Sitzung.



Ein Sprecher des südkoreanischen Präsidialamtes kündigte unterdessen an, auf die nordkoreanisch-russische Militärkooperation mit «schrittweisen Massnahmen» zu reagieren. Wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, soll Südkorea überlegen, Beobachter in die Ukraine zu entsenden, um die Aktivitäten nordkoreanischer Soldaten zu analysieren. Ebenfalls könnte die Regierung in Seoul in Erwägung ziehen, künftig Waffen an die Ukraine zu liefern.



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert internationalen Druck auf die Führung in Pjöngjang. «Wenn Nordkorea sich in den Krieg in Europa einmischen kann, dann reicht der Druck auf dieses Regime definitiv nicht aus», sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. «Es ist klar, dass Pjöngjang ebenso wie Moskau Menschen nicht zählt und Menschenleben nicht achtet.» Einer solchen Ausweitung des russischen Angriffskrieges müsse Einhalt geboten werden.