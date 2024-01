Dritter Weltkrieg wegen Putin? Ex-US-Kommandeur spricht Klartext – Experten uneins

So könnte der Krieg in der Ukraine laut US-Experten enden

Das Geheimpapier beschreibt Monat für Monat einzelne Aktionen der NATO, in denen Hunderttausende Soldat:innen entsendet werden würden. Die Aktionen würden in einem unmittelbar bevorstehenden Kriegsausbruch im Sommer 2025 gipfeln. Als Startrampe könnte demnach Weissrussland dienen, wie bereits bei seinem Angriff auf die Ukraine.

So schätzen einige Fachleute beispielsweise derzeit, dass Russland in den nächsten zwei bis drei Jahren wirtschaftlich am Boden liegen könnte. Einen befürchteten Krieg mit dem Verteidigungsbündnis NATO würde es daher nicht geben.

Fabian Schär – in Newcastle geliebt, in der Schweiz oft unterschätzt

Irrer Streit um Mauer in Walenstadt SG – so behauptete sich der SVP-Politiker vor Gericht

«Unsere Ziele sind ambitioniert, sehr ambitioniert» – Putin hat laut Experten Grosses vor

Bald bricht das dritte Kriegsjahr in der Ukraine an, ein Ende ist jedoch nicht in Sicht. Im Gegenteil: Im russischen Fernsehen reden die Experten von weiteren Invasionen, neuen Grenzen und dem Dritten Weltkrieg. Ein Blick in drei russische Fernsehsendungen.

In der Talkshow «60 Minuten» des Staatssenders Rossija 1 nimmt der Duma-Abgeordnete Alexei Zhuravlev kein Blatt vor den Mund. In einem 3,5 Minuten langen Monolog schiesst er hemmungslos gegen den Westen und droht mit grossen Worten.