Video: watson

Diese Menschen verbringen einen Nachmittag im Park – dann schlägt die russische Rakete ein

Mindestens 20 Menschen kamen am Montag ums Leben, als Russland am helllichten Tag die ukrainische Grossstadt Krementschuk bombardierte. Viele Opfer gab es in einem Einkaufszentrum, das gut besucht war. Etwas mehr Glück hatten jene Menschen, die sich in einem naheliegenden Park befanden. Doch auch sie werden grausamen Moment des Raketen-Einschlages ihr Leben lang nicht vergessen. (cma)