«Twitter-Files» laut Weissem Haus ein «Ablenkungsmanöver»

Die Sprecherin des Weissen Hauses, Karine Jean-Pierre, sagte am Montag, es sei ein interessanter «Zufall», dass die Unterlagen «voll alter Nachrichten» ausgerechnet zu einer Zeit veröffentlicht würden, in der Twitter mit «sehr ernsten Fragen über das wachsende Ausmass von Wut, Hass und Antisemitismus auf seiner Plattform» konfrontiert sei – und Fragen dazu, wie der Konzern dies geschehen lasse. «Das ist ein Ablenkungsmanöver», sagte sie.

Ist an Nico ein Scharfschütze verloren gegangen? Franzo(h)ni Talent beim Biathlon

«Werde ein Antifa-Aktivist» – Kartenspiel sorgt in Frankreich für Kontroverse

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Elektroauto im Winter: So stark bricht die Stromer-Reichweite bei Kälte ein

Was ich auf Tinder und Co. nie verstehen werde

«War against Drags» in den USA – diese (Kampf-)Gruppen mischen mit

So verteilen sich die grössten Firmen in der Schweiz – das Muster ist deutlich

«War against Drags» in den USA – diese (Kampf-)Gruppen mischen mit

Am Samstag wurde in Columbus im US-Bundesstaat Ohio eine Drag-Show für Kinder in letzter Minute abgesagt. Grund dafür war der Aufmarsch von 50 bis 70 teils bewaffneten Akteuren, die die Show stören wollten.