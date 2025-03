«Das ist nicht normal»-Ticker: Trump will amerikanische Geschichte umschreiben

Die aktuelle US-Regierung unter Donald Trump ignoriert Urteile eigener Gerichte, verweist kritische Journalisten aus dem Weissen Haus, torpediert die Medien- und Redefreiheit. Und um dem Präsidenten noch mehr Macht zu verschaffen, definieren die Republikaner einen Tag im Kongress als ein Jahr.

Trumps Regierung torpediert die Fundamente der ältesten und mächtigsten Demokratie mit immer dreisteren Mitteln. Unbeteiligtes Schulterzucken und Wegschweigen sorgen dafür, dass dieses Verhalten normalisiert wird. Das darf es nicht. Deshalb sammeln wir, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, unter dem Titel «Das ist nicht normal» laufend die subtilen und weniger subtilen Versuche, eine neue Regierungsform zu installieren.

Trump will amerikanische Geschichte umschreiben

Freitag, 28. März 2025

Neuer Tag, neues Dekret, gleicher Wahnsinn: US-Präsident Donald Trump will die Geschichte der USA umdeuten. Er hat seinen Vize J.D. Vance damit beauftragt, vor allem in Museen auf Darstellungen im Sinne der neuen Regierung hinzuarbeiten.

Im vergangenen Jahrzehnt habe es «konzertierte und weit verbreitete Versuche gegeben, die Geschichte unseres Landes umzuschreiben und Fakten durch ein verzerrtes Narrativ zu ersetzen, das eher von Ideologie als von Wahrheit bestimmt ist», schrieb Trump in einem Dekret mit dem Namen «Wiederherstellung von Wahrheit und Vernunft in der amerikanischen Geschichte».

Trump machte eine «revisionistische Bewegung» verantwortlich, die von der demokratischen Vorgängerregierung gefördert worden sei. «Das unvergleichliche Erbe unserer Nation, das Freiheit, Rechte des Einzelnen und das Glück der Menschen vorantreibt, wurde als rassistisch, sexistisch, unterdrückerisch oder anderweitig unrettbar mit Makeln behaftet dargestellt», heisst es in dem Dekret. Als Beispiel wird die berühmte Smithsonian Institution genannt, die vor allem in der Hauptstadt Washington etliche Museen betreibt. Explizit erwähnt wird auch die Ausstellung «The Shape of Power: Stories of Race and American Sculpture».



Trump beauftragte Vance damit, in den Museen und im Zoo von Washington, der ebenfalls zum Smithsonian gehört, Änderungen durchzusetzen. So solle er dort und in Forschungszentren darauf hinwirken, dass «unangemessene Ideologie» keinen Platz mehr habe. Auch solle Vance sicherstellen, dass künftig kein Geld mehr für Ausstellungen ausgegeben wird, mit denen «gemeinsame amerikanische Werte» herabgesetzt würden.

Das ist nicht normal.

Regierungsberaterin verkauft 7 übersinnliche Wunder für 1000 Dollar

Donnerstag, 27. März 2025

Paula White will 1000 Franken Video: YouTube/Right Wing Watch

Die Fernsehpredigerin Paula White leitet das von Donald Trump neu gegründete White House Faith Office, das dem Forum für innenpolitische Angelegenheiten angegliedert ist. Damit ist White eine Regierungsbeamtin. Am Tag des Sturms auf das Kapitol sprach sie das Gebet vor Trumps Rede und bei dessen Inauguration 2017 war sie eine von sechs «Geistlichen», welche sich mit kurzen Gebeten an die Öffentlichkeit wenden durften.



White ist eine Vertreterin des Wohlstandsevangeliums, das materiellen Besitz und Reichtum als Gnade Gottes interpretiert. Aktuell bewirbt sie im Fernsehen ihre Osteraktion, ein Bundle mit sieben übernatürlichen Wundern – für 1000 Dollar. Zum Package gehört:

Ein von Gott zugewiesener Engel

Gottes Feindseligkeit gegenüber einem Feind

Wohlstand

Heilung von Krankheiten

Ein langes Leben

Persönliches Wachstum

Ein Spezialjahr der Gnade

Das ist nicht normal.

Doge-Mitarbeiter kooperierte mit Cyberkriminellen

Donnerstag, 27. März 2025

Elon Musk beim Treffen mit Trump und anderen hochrangigen US-Politikern im Weissen Haus. Bild: keystone

Das bekannteste Mitglied von Elon Musks Doge-Truppe, der 19-jährige Edward Coristine, Nickname «Bigballs», unterstützte die Cybercrime-Bande «EGodly», die damit prahlte, mit gestohlenen Daten zu handeln und einen FBI-Agenten zu verfolgen. Dies geht aus verschiedenen Akten hervor, die die Nachrichtenagentur Reuters untersuchte.

Mit seiner Firma DiamondCDN hostete Bigballs 2022 die Webseite der kriminellen Hacker. Diese bedankten sich auf ihrer Webseite schriftlich für diese Dienste.

Das ist nicht normal.

Die bisherigen Aktionen gegen die freie Meinungsäusserung der US-Regierung

Mittwoch, 26. März 2025

Mag keine kritische Presse: Donald Trump. Bild: keystone

Die Presseagentur AP wurde aus dem Weissen Haus verbannt, weil die Agentur den Golf von Mexiko weiterhin als Golf von Mexiko bezeichnet – und nicht als Golf of America, wie von Trump gewünscht.

Die US-Regierung versuchte, einen palästinensischen Uni-Absolventen und Aktivisten auszuschaffen, der in den USA permanentes Aufenthaltsrecht geniesst und keines Vergehens schuldig befunden wurde.

Während Ansprachen äusserte Donald Trump die Ansicht, dass die TV-Sender CBS und ABC ihre Sendelizenzen verlieren sollen und dass CNN und MSNBC (Trump nennt den Sender MSDNC) unrechtmässig («illegal») berichten.

Der Präsident verklagte verschiedene Medienhäuser aufgrund von Berichten, die ihm nicht genehm waren.

Die US-Regierung geht gegen Anwaltskanzleien vor, die politische Gegner beraten oder dies in der Vergangenheit taten.

Die Regierung stoppte Bundesgelder für Universitäten, die sich nicht an den Sprachregeln der Trump-Regierung orientierten und Wörter wie «gender» benutzten.

Das ist nicht normal.

US-Minister besprechen Angriffspläne in einem Signal-Chat

Montag, 24. März 2025

Der nationale Sicherheitsdirektor Timothy Haugh (l.), FBI-Direktor Kash Patel (2. v. l.), die nationale Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard und CIA-Direktor John Ratcliffe (r.) müssen sich den heftigen Fragen des Sonderausschusses für Geheimdienste stellen. Bild: keystone

Der US-Vizepräsident (J.D. Vance), der US-Aussenminister (Marco Rubio), der US-Verteidigungsminister (Pete Hegseth), der CIA-Direktor (John Ratcliffe) und die Stabschefin der US-Regierung (Susie Wiles) diskutieren zusammen mit 13 weiteren Beraterinnen und Beratern Angriffspläne auf die Huthis im Jemen in einem Chat des öffentlichen Kommunikationsdienstes Signal.

Versehentlich wird auch ein Journalist in den Chat eingeladen.

Das ist nicht normal.

Trump will juristisch gegen unliebsame Anwälte vorgehen

Samstag, 22. März 2025

Mit einem neuen Memorandum hat Präsident Trump seine Vergeltungsmassnahmen gegen ihm missliebige Anwältinnen und Anwälte ausgeweitet. Darin droht er damit, die Macht der Regierung zu nutzen, um Anwaltskanzleien zu bestrafen, die seiner Ansicht nach seine Regierung auf «unfaire Weise» herausfordern.

In Realität dürfte es sich aber um eine Racheaktion respektive eine zukünftige Drohung handeln. Zurzeit stehen mehr als 130 Klagen gegen die Trump-Regierung an, die sich gegen den Abbau von Behörden und Diversitätsprogrammen, das Einfrieren staatlicher Ausgaben und die Abschiebungspraktiken richten.

Das neue Memorandum weist die Leiter des Justiz- und des Heimatschutzministeriums an, «Sanktionen gegen Anwälte und Anwaltskanzleien zu verhängen, die leichtfertige, unvernünftige und schikanöse Rechtsstreitigkeiten gegen die Vereinigten Staaten führen» oder in Angelegenheiten, die vor Bundesbehörden anhängig sind.

Das ist nicht normal.

Elon Musk zahlt für Unterschriften «gegen aktivistische Richter»

Freitag, 21. März 2025

Tech-Milliardär und Trump-Berater Elon Musk bietet im US-Bundesstaat Wisconsin 100 Dollar für jede Unterschrift für seine Petition «gegen aktivistische Richter».

Weitere 100 Dollar gebe es für jede vermittelte Unterschrift, teilte Musks Organisation «America PAC» auf der Plattform X mit. In Wisconsin wird am 1. April ein Richter für den Obersten Gerichtshof des Bundesstaats gewählt. Musk unterstützt US-Medien zufolge den konservativen Kandidaten.

Bild: screenshot x/@america

Die Organisation begründet den Schritt auf X damit, dass «aktivistische Richter» ihre persönlichen Sichtweisen und Vorstellungen durchsetzten, statt die Gesetze so auszulegen, wie sie geschrieben seien. US-Medien sehen darin jedoch andere Gründe: Die Aktion solle zur Wahl des konservativen Kandidaten Brad Schimel anregen und die Daten von potenziell konservativen Wählern bei «America PAC» sichern, so die «New York Times».

Quasi-Bestechung für Unterschriften und Wählerstimmen – das ist nicht normal.

Militärfriedhof entfernt Hinweise auf weibliche, afroamerikanische und lateinamerikanische Verstorbene

Freitag, 21. März 2025

Auf der Webseite des nationalen Militärfriedhofs von Arlington wurden Links zu Biografien afroamerikanischer, lateinamerikanischer und weiblicher VeteranInnen entfernt. Betroffen ist der Bereich «Erwähnenswerte Gräber» mit besonders hochdekorierten und verdienten Verstorbenen, wie Colin Powell.

Colin Powell 1991 Bild: AP/AP

Der afroamerikanische Vier-Sterne-General der US Army war von 1987 bis 1989 nationaler Sicherheitsberater und anschliessend von 1989 bis 1993 Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff gewesen. Als Grund für das Vorgehen gibt der vom Militär verwaltete Friedhof DEI-Bedenken an (diversity, equity and inclusion).

Die betroffene Webseite kann zwar über interne Links nicht mehr erreicht werden, taucht in einer Google-Suche aber weiterhin auf. Der Militärfriedhof von Arlington ist der grösste in den USA. 400'000 Militärangehörige liegen dort begraben.

Das ist nicht normal.

Handelsminister empfiehlt Kauf der Tesla-Aktie

Donnerstag, 20. März 2025

US-Handelsminister Howard Lutnik empfiehlt FOX-News-Zuschauern, Tesla-Aktien zu kaufen Video: watson/https://www.reddit.com/r/StockMarket/comments/1jfd329/us_commerce_secretary_howard_lutnick_tells_fox/?share_id=FZBjxdLH8ogZ9uSpl3aqK&utm_content=1&utm_medium=android_app&utm_name=androidcss&utm_source=share&utm_term=3

US-Handelsminister Howard Lutnik hält sich mit Marktmanipulation nicht zurück. Bei Fox-News preist er unverfroren den Kauf von Boeing-, Intel-, Ford- Tesla-Aktien an: «Für alle, die heute in dieser Show etwas lernen wollen: Kauft Tesla! Es ist unglaublich, dass die Aktie von dem Typen so billig ist. Sie wird nie mehr so billig sein wie jetzt. Die Roboter, die er baut! Die Technologie! ... Wer würde nicht in Elon Musk investieren, du machst doch Witze!».

Howard Lutnik war, bevor er sein Amt als Handelsminister antrat, Chef von Cantor & Fitzgerald. Die nun von seinem Sohn geleitete Investmentfirma ist massiv in Tesla investiert. Cantor & Fitzgerald erhöhte das Kursziel für Tesla-Aktien heute auf über 425 Dollar.

Laut Experten ist es das erste Mal, dass ein US-Handelsminister direkt den Kauf einer spezifischen Aktie empfiehlt.

Das ist nicht normal.

Steve Bannon will dritte Amtszeit von Donald Trump.

Donnerstag, 20. März 2025

Bannon: Wir arbeiten daran Ab 1:36 Minuten. Video: YouTube/NewsNation

Der ehemalige Strategieberater des Weissen Hauses, Steve Bannon, spricht sich in einem Interview für eine dritte Amtszeit von Donald Trump aus. Darauf angesprochen, dass dies gegen die Verfassung sei, sagt er: «Wir arbeiten daran – wir haben ein paar Alternativen. Wir werden die genaue Definition der Amtszeitbeschränkung anschauen.»

Das ist nicht normal.

Trump will Richter impeachen

Dienstag, 18. März 2025

Donald Trump schwächt die Gewaltenteilung in den USA immer mehr. Bild: keystone

US-Präsident Trump fordert mit einer Schimpftirade auf seinem Social-Media-Portal Truth Social, dass Richter, die ihn in die Schranken weisen, impeached werden sollten. Konkrete Namen nennt er dabei nicht. Klar wird aber, dass er damit James Boasberg meint. Boasberg stoppte die Deportation von venezolanischen Einwanderern – Trump setzte sich darüber hinweg.

Das ist nicht normal.

Kritik an Trump soll als psychische Krankheit taxiert werden

Dienstag, 18. März 2025

Bild: keystone

Nach dem Willen einer Gruppe von fünf republikanischen Abgeordneten aus dem Bundesstaat Minnesota soll emotionale Kritik an Trump als psychische Krankheit eingestuft werden. Sie wollen das sogenannte «Trump-Derangement-Syndrom» – ein Begriff, um emotionale Reaktionen im Zusammenhang mit dem US-Präsidenten zu beschreiben – auf die Liste psychischer Erkrankungen nehmen. Obwohl der Zusatz «Syndrom» es suggeriert, hat das Phänomen keinerlei medizinisch-wissenschaftlichen Hintergrund. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wurde von den Abgeordneten eingereicht.

Das ist nicht normal.

Nachtrag: Einer der Autoren, der republikanische Senator in Minnesota und vierfache Familienvater Justin Eichorn, wird am Dienstag festgenommen, weil er sich mit einer Minderjährigen für Sex treffen wollte.

Der verurteilte Sexualstraftäter und Ex-MMA-Kämpfer Conor McGregor trifft Trump im Weissen Haus

Dienstag, 18. März 2025

Das Weisse Haus lädt den wegen Vergewaltigung und Körperverletzung verurteilten Ex-MMA-Kämpfer Conor McGregor ins Weisse Haus ein. Dort lästert der mit vielen Kokain-Geschichten belastete Ex-MMA-Kämpfer erratisch über die irische Regierung ab. Gleichzeitig lobt er das «Arbeitsethos» von Donald Trump.

Das ist nicht normal.

Trump kauft einen Tesla vor dem Weissen Haus

Mittwoch, 12. März 2025

Trump kauft einen Tesla und posiert damit vor dem Weissen Haus Video: watson/michelle claus

Weil die Tesla-Aktien abstürzen, eilt Donald Trump seinem Geldgeber Elon Musk zu Hilfe und verspricht vor dem Weissen Haus, einen Tesla zu kaufen. Fox-News-Moderator Sean Hannity tut es ihm wenig später gleich. Die restlichen US-Hersteller werden sich freuen, dass ihr Präsident einen Hersteller derart bevorzugt und dem mit Abstand reichsten Mann der Welt unter die Arme greift.



Tage später lädt Hannity Musk zu einem Interview ein, für das Präsident Trump auf Truth Social die Werbetrommel rührt.

Das ist nicht normal.

Elon Musk relativiert Hitlers Morde

Freitag, 14. März 2025

bild: Screenshot X

Donald Trumps rechte Hand, Elon Musk, relativiert in einem Retweet, dass Adolf Hitler, Josef Stalin und Mao für die Morde an Millionen von Menschen verantwortlich sind. Eigentlich seien dafür die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes verantwortlich gewesen.

Das ist nicht normal.

Elon Musk verrät Namen und Arbeitsort der Tochter eines Richters

Dienstag, 11. Februar 2025

Mit einem Richterspruch macht John McConnell einige der Bemühungen von DOGE-Vorsteher Elon Musk und dessen Team zunichte. Musk reagiert darauf, indem er auf seiner Plattform X Informationen über den Arbeitsort und die finanzielle Situation der Tochter des Richters retweetet.

Das ist nicht normal.

Vizepräsident Vance richtet sich gegen die Rechtsstaatlichkeit

Montag, 10. Februar 2025

Nachdem Richter Paul Engelmayer ein präsidiales Dekret von Donald Trump für unzulässig erklärt hat, reagiert Vizepräsident J.D. Vance sofort. Er tweetet, Richter hätten nicht die Erlaubnis, die legitime Macht der Exekutive einzuschränken. Er liegt damit falsch. Das Prinzip ist in der US-Verfassung verankert.

Dies ist eine grobe Missachtung der Prinzipien des Rechtsstaates – und nicht normal in einer Demokratie.

US-Justizministerin Bondi öffnet die Tür für ausländische Beeinflussung

Donnerstag, 6. Februar 2025

Pam Bondi öffnet die Schleusen für ausländische Beeinflussung auf die US-Politik. Bild: keystone

US-Justizministerin Pam Bondi beendet die FBI-Bemühungen zur Bekämpfung ausländischer Einflussnahme auf die US-Politik. Gleichzeitig soll die strafrechtliche Verfolgung von Amerikanern eingeschränkt werden, die illegal Lobbyarbeit für ausländische Staaten betreiben. Donald Trump hatte zuvor erklärt, Republikaner seien deswegen in der Vergangenheit immer wieder zu Unrecht verfolgt worden.

Das ist nicht normal.